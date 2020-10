Bigott konzervatív vagy progresszív élharcos lehet az első női alelnök Amerikában?

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

Kamala Harris túlságosan igyekezett megfelelni a demokrata párt progresszív és mérsékelt szavazóinak is, ezért nem lehetett belőle 2020-as elnökjelölt, Joe Biden alelnökeként viszont kulcsfontosságú szerepe lehet a büntetőjogi reformfolyamat levezénylésében és az egyre romló amerikai faji ellentétek normalizálásában is. Harris sok esetben jóval progresszívebb álláspontot képvisel, mint főnöke, ami azért érdekes, mert ügyészi karrierje alatt néhány kérdésben (pl. halálbüntetés vagy marihuána-fogyasztás) kifejezetten konzervatív eljárásmódot követett. A Trump-kampány azzal vádolja a demokratákat, hogy valójában nem is Bident, hanem Kamala Harrist akarják az elnöki székbe juttatni Bidenen keresztül, ami bár nem tűnik túl reális elképzelésnek, Joe Biden idős kora miatt nem kizárható forgatókönyv. Megnéztük, mit kell tudni arról az emberről, aki az Egyesült Államok történelmének első női alelnöke lehet.