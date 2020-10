Amerikai elnökválasztás: hogy áll a verseny egy héttel a választás előtt?

Donald Trump amerikai elnök csökkentette némileg lemaradását demokrata kihívójával, Joe Bidennel szemben az egy hét múlva esedékes választáson. Az országos szavazatok és az elektori kollégium jelenlegi legvalúszínűbb megoszlása alapján akár győztest is hirdethetnénk, a valóságban azonban a verseny sokkal kiélezettebb. Egy héttel az elnökválasztás előtt frissítettük múlt heti helyzetértékelésünket: mutatjuk, most mekkora Trump lemaradása, és mennyit sikerült lefaragnia egy hét alatt.

Amerika jövő hét kedden elnököt választ – legalábbis azok, akik nem adták le a szavazatukat eddig, több mint 60 millió választó ugyanis ezt már megtette a választás előtt, többségében a demokratákra igaz ez. A választási hajrában naponta több közvélemény-kutatás is készül, az ügynökségek így próbálják minél pontosabban meghatározni a választás lehetséges kimenetelét. Egy-egy felmérésben természetesen nagy a lehetőség a hibára (általában +-5%), a felmérések átlaga viszont ennél sokkal pontosabb képet ad. De még az összes friss felmérést tartalmazó átlagokban is van némi hibalehetőség, ez pedig pont elég lehet arra, hogy a választás kimenetelét rosszul mérjék – mert valójában elég ennyit tévednie a közvélemény-kutatásoknak, mert a választás sokkal szorosabb annál, mint amilyennek elsőre látszik. Az alábbi cikkben a legújabb felmérések átlagával frissítjük a helyzetértékelésünket.

Hogy állnak a jelöltek?

Az egész országban megoszló szavazatok szerint jelenleg Joe Biden demokrata jelöltnek nagyjából 8%-pontos előnye van Donald Trump elnökkel szemben. Az amerikai elnökválasztási rendszer sajátosságai miatt viszont az országosan megoszló szavazatarány nem számít. Az Egyesült Államok elnökét az 538 fős elektori kollégium választja meg, ahova az egyes tagállamokból választanak elektorokat. Ezeket az elektorokat a tagállamokban nagyjából népességarányosan osztják szét – a legnépesebb tagállam Kalifornia, csak onnan 55 elektort érkezik, a legkisebb tagállamokból pedig 3-3. A győzelemhez így egy dolog kell: 270 szavazat az elektori kollégiumban. Az alábbi felmérések tehát jelentős Biden-előnyt mérnek, valójában ebből nem szabad következtetni a választás kimenetelére.

Ehelyett az egyes tagállamokat kell megnézni, mert a tagállamokban elért győzelmek határozzák meg a választás kimenetelét. Az egyes tagállamokban győztes jelölt ugyanis a tagállam összes elektorát megkapja, függetlenül attól, hogy mekkora győzelmet aratott az adott tagállamban. Ha például Joe Biden 51%-kal győzKaliforniában, akkor is ugyanúgy 55 elektort kap, mintha 60%-kal győzne. A vesztesre leadott szavazat elveszik.

Ha tagállamonként nézzük az eredményt, akkor azt kapjuk, hogy sok olyan tagállam van, ahol a választás kimenetele már most lefutottnak tűnik. Kaliforniában például behozhatatlan Joe Biden 30%-pontos előnye, Trumpot pedig például Alabamában nem tudja megverni Biden.

Nagyon sok olyan állam van, ahol a verseny már most lefutottnak tűnik. Ha összeszámoljuk, hogy mennyi olyan tagállam van, ahol a jelöltek között legalább 6%-pont a különbség, akkor azt kapjuk, hogy

Biden nagyon nagy valószínűséggel 232 elektort, Trump pedig 118-at.

Ezek azok az elektorok, amelyekkel Biden és Trump majdnem teljesen nyugodtan számolhatnak. Emlékezzünk, a győzelemhez 270 elektori szavazat kell, azaz Bidennek már csak 38 elektort kell megszereznie azokból a tagállamokból, ahol a friss felmérések szerint éles (azaz 6%-ponton belül van) a verseny a felek között. Trumpnak ezzel szemben legalább 152 elektort kell összegyűjtenie ezekből az úgynevezett csatatér-államokból. Elsőre tehát úgy tűnhet, hogy kilátástalan az elnök helyzete – nos, a valóságban ez egyáltalán nem igaz.

Mekkora esélye van még Trumpnak?

Ha minden pontosan a jelenlegi, friss felmérések szerint alakulna, akkor Joe Bidennek 355 elektora lenne, Trumpnak pedig 177, ahogy az a táblázat alsó sorában látszik. Ez jókora lemaradás, de már nem akkora, mint egy héttel ezelőtt – akkori összesítésünk szerint Biden még 379, Trump pedig 155 elektorra számíthatott. A verseny állása azóta megfordult Ohióban, ahol a felmérések átlaga szerunt Trump előnye 0,6%-pontos (ez ugyan sok felmérés átlagát tartalmazza, azért mégis bőven hibahatáron belül van), Iowában pedig döntetlenre állnak a felek, így ott nem tudtunk elektort osztani. Térképre rendezve mindez így néz ki:

Csatatér-államoknak azokat nevezzük, ahol a felek között nagyon szoros a verseny. Ezek közül is érdemes a népes tagállamokra koncentrálni, mert ott a nagyszámú elektor miatt a változás az elektori kollégiumban is nagy változást okoz. Az alábbiakban azt nézzük meg, hogy mekkora Trump lemaradása, és valójában hány tagállamban kéne fordítania ahhoz, hogy megnyerje a választást.

Ehhez azt csináltuk, hogy azokban a nagyobb tagállamokban, ahol százalékosan a legkisebb a különbség a felek között, a kettejük közti szavazatkülönbséget kiegyenlítettük (azaz Biden előnyéből elvontuk, Trumpéhoz hozzáadtuk annak felét +1-et), és addig csináltuk ezt, amíg el nem értük Trump többségét az elektori kollégiumban. A tagállamonkénti szavazatszámoknál a 2016-ban a republikánusokra és a demokratákra leadott szavazatok összegéből indultunk ki. Ez nyilvánvalóan nem pontos, és a részvétel vélhetően idén magasabb lesz, mégis ezt találtuk a legjobb megoldásnak. Nézzük sorrendben:

először Iowát néztük meg, hiszen itt fej-fej mellett állnak a felek. Itt egyszerűen hozzáadtunk egy szavazatot Trump szavazataihoz, és az eddigi kiosztatlan 6 elektort az elnök kapta meg.

néztük meg, hiszen itt fej-fej mellett állnak a felek. Itt egyszerűen hozzáadtunk egy szavazatot Trump szavazataihoz, és az eddigi kiosztatlan 6 elektort az elnök kapta meg. Ezután Floridát néztük, ahol 1,5%-pont Biden előnye. A népes tagállamban 68 400 szavazó véleményét „változtattuk meg” a 9,1 millióból, és Bidentől máris levonhatunk 29 elektort, és átírhatjuk Trumphoz.

néztük, ahol 1,5%-pont Biden előnye. A népes tagállamban 68 400 szavazó véleményét „változtattuk meg” a 9,1 millióból, és Bidentől máris levonhatunk 29 elektort, és átírhatjuk Trumphoz. Georgiában 0,7%-pont a különbség a jelöltek között, itt mindössze 13 800 szavazatot kellett a 4 millióból Bidentől Trumphoz csoportosítani, és máris az elnöké lett 16 elektor.

0,7%-pont a különbség a jelöltek között, itt mindössze 13 800 szavazatot kellett a 4 millióból Bidentől Trumphoz csoportosítani, és máris az elnöké lett 16 elektor. Észak-Karolinában 1,2%-pont a különbség, innen tehát kiegyenlítve a szavazatokat (27 ezer szavazó átcsoportosításával) 15 elektort tudtunk elvenni Bidentől és Trumphoz sorolni.

1,2%-pont a különbség, innen tehát kiegyenlítve a szavazatokat (27 ezer szavazó átcsoportosításával) 15 elektort tudtunk elvenni Bidentől és Trumphoz sorolni. Pennsylvaniában jelentősebb, 5,1%-pont Trump lemaradása, és itt kellett a legtöbb szavazó véleményét megváltoztatni (150 ezret), viszont ezt az államot Trump nem tudja megspórolni magának, mert a 20 elektor, amit itt lehet nyerni, nagyon sok.

jelentősebb, 5,1%-pont Trump lemaradása, és itt kellett a legtöbb szavazó véleményét megváltoztatni (150 ezret), viszont ezt az államot Trump nem tudja megspórolni magának, mert a 20 elektor, amit itt lehet nyerni, nagyon sok. Az utolsó tagállam Arizona volt, hogy 2,4%-pont Trump lemaradása, innen 11 elektort vettünk el Bidentől a megváltoztatott modellben.

A fenti tagállamokban láthatóan éles a verseny, egyedül Pennsylvaniában jelentősebb az elnök lemaradása, az államról azonban tudni kell, hogy 2016-ban Trump nagy meglepetésre húzta be, és a regisztrációs adatokból azt látjuk, hogy jelentős itt a rejtőzködő republikánusok aránya. A többi fent felsorolt államban gyakorlatilag bárki nyerhet. Az alábbi táblázaton mutatjuk a változtatásokat:

Amint az látszik, Trumpnak elég mindössze 6 olyan tagállamban diadalmaskodnia, ahol most Biden vezet, és az elektori kollégiumban látott hatalmas lemaradása elolvad, és szűk többséget szerez. Miközben pedig az országos szavazatokban és az elektori kollégiumban is nagynak tűnik az elnök lemaradása,

a fenti 6 tagállamban átlagosan csak 2,6%-pont.

Ezek közül Pennsylvaniában a legnagyobb, 5,1%, azaz ekkorát kell tévednie a közvélemény-kutatásoknak ahhoz, hogy Trump megnyerje a választást – de csak egy államban, a többi 5-ben elég csak átlagosan 2,6%-ot. Múlt heti modellünkben Trumpnak még 8 államban kellett volna fordítania, Ohióban viszont azóta a felmérések szerint sikerült. Természetesen hozzá kell tenni, hogy a fenti 6 fordítás mellett Trumpnak minden olyan államot be kell húznia, ahol most nyerésre áll, köztük Ohiót is, ahol csak 0,6%-pont az előnye.

A választás tehát a csatatér-államokban dől el, így a következő egy hétben főleg ezekre kell fókuszálni. Nem véletlen, hogy a felmérések is leginkább ezeken a helyeken készülnek, és az sem, hogy Trump és Biden kampánya is ezekre a helyekre koncentrálódik. Ha a fenti táblázatban áttekinthetetlen, melyek is a csatatér-államok, kigyűjtöttük őket egy ábrára (bár Wisconsint és Michigant akár le is vehetnénk róla, itt jelentős Biden előnye):

Térképünk is van a csatatér-államokról, ahol kék színnel jelöljük Biden előnyét, naranccsal Trump előnyét, és feltüntetjük a kettejük közti különbséget is (Trump előnyét módszertani okokból negatív előjellel):

A verseny tehát korántsem lefutott, Trump esélyei egyáltalán nem annyira rosszak, mint elsőre látni véljük. Az elnök alapvetően két dologban bízhat: az egyik, hogy most is alulmérik őt a felméréseken (ennek lehet az oka, hogy a bizonytalan/rejtőzködő szavazók között nagyobb a tábora, mint Bidené, vagy a szavazói magasabb hajlandóságot mutatnak majd a részvételre, mint a demokrata szavazók). A másik, hogy a következő egy hétben tovább sikerül lefaragnia az előnyéből. Elnökválasztási viták nem lesznek már, a helyi kampányesemények maradnak – ezeken Trump erősebb, Biden ugyanis a járvány miatt visszafogottabb a személyes kampányokat illetően. Nem számít előrejelző tényezőnek, de érdekes, hogy a fogadóirodák mit gondolnak a választás kimeneteléről:

Novemberben nem csak elnökválasztás, de kongresszusi választások is lesznek. A Képviselőházban a demokraták minden bizonnyal kényelmes többséget szereznek, a Szenátusban kiélezett a verseny.

