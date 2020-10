Trump most is nagyot fordítva nyer az utolsó percben? Több jel utal arra, hogy nem így lesz

Zsoldos Ákos Cikk mentése Megosztás

Az amerikai elnökválasztás kimenetelével kapcsolatos felméréseket sok bizonytalanság övezi, és Joe Biden előnyét nem szabad biztosra vennünk, mert 2016-ban is jelentősen alábecsülték a felmérések Donald Trump támogatottságát, aki végül nyert is - állítják sokan. Kétségkívül valós lehetőség ez, de több jel miatt azt gondolhatjuk, hogy idén kevesebb az esély az ilyen nagyarányú tévedésre. De ha esetleg idén pont olyan nagyot tévednek a felmérések, mint 2016-ban tévedtek, Trump akkor is veszíteni fog, mert Biden előnye sokkal nagyobb, mint Hillary Clintoné volt 4 éve. A felméréseknek tehát még annál is nagyobbat kell tévednie, vagy Trumpnak kell érdemben növelnie a támogatottságát a következő napokban, hogy elnök maradhasson.