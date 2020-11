Amerikai elnökválasztás 2020: elszabadulhat a pokol, ha szoros lesz az eredmény

A mai elnökválasztás számos olyan kihívást tartalmaz, amely történelmi jelentőségű: a koronavírus-járvány miatt rengetegen szavaznak levélben, így lehet, hogy napokig nem tudjuk majd a szavazás eredményét. Donald Trump elnök kampánya során számtalanszor kritizálta a levélszavazási rendszert és nem volt hajlandó kijelenteni azt sem, hogy átadja a hatalmat Joe Bidennek, ha ellenfele nyer. Bár a piac és a közvélemény-kutatók is sokáig fölényes demokrata győzelemre számítottak, a legfrissebb pollok szerint lehetséges, hogy sokkal szorosabb lesz az eredmény. Előfordulhat, hogy a vesztes megtámadja majd az eredményt, ez pedig olyan erőszakhullámot szülhet, ami egyesek szerint a teljes Egyesült Államokat destabilizálhatja. Az amerikai lakosság több mint fele számít erőszakhullámra, a nemzeti gárdát több államban mozgósították, a boltok kirakatait bedeszkázták és lerabolták a fegyverboltokat.

Elhúzódhat a szavazás

A koronavírus-válság miatt rekordmagas azoknak a száma, akik levélben adják le a szavazatukat a ma esedékes elnökválasztáson: már több mint 93 millióan választották a voksolás ezen formáját. A részvétel is valószínűleg rekordmagas vagy rekordközeli lesz, több államban, például Hawaiiban vagy Texasban már napokkal ezelőtt többen szavaztak, mint összesen a tavalyi választáson.

A sosem látott levélszavazat-mennyiség miatt szinte biztos, hogy el fog húzódni a választás eredményeinek összegzése, így

az Egyesült Államok lakossága valószínűleg nem fogja megtudni, hogy ki lesz a következő elnökük a választásuk napjának éjjeléig, ahogy ez a korábbi szavazások során tapasztalható volt.

Ráadásul államonként eltér, hogy meddig lehet levélben szavazni.

Pennsylvaniában, egy kulcsfontosságú billegő államban, ahonnan 20 elektort delegálnak, például még beszámítják a november 6-ig beérkezett szavazatokat, ha legkésőbb november 3-án feladta őket a választópolgár.

A szintén billegő, 13 elektort delegáló Észak-Karolinában még erre is ráígérnek majdnem egy hetet: egészen november 12-ig érkezhetnek majd be a legkésőbb a választások napján feladott levelek.

A levélszavazatok számlálása is több időbe telhet, mint a személyesen leadott szavazatoké: a számlálóknak ki kell bontaniuk a leveleket, ellenőrizniük kell a szavazatok hitelességét, be is kell őket szkennelniük.

Könnyen lehet, hogy napokig nem lesz biztos eredménye a választásoknak.

Nagy kockázat a szoros eredmény

Bár a közvélemény-kutatások és a piacok is egyértelmű Biden-győzelmet jósolnak, az utolsó pollok szerint a demokrata politikus előnye egyre csökken, még az is lehet, hogy az utolsó pillanatban húz be Trump pár billegő államot:

Szoros eredmény esetén előfordulhat, hogy a vesztes jelölt a levélszavazási rendszer hiányosságaira hivatkozva nem fogadja el az eredményt. Donald Trump már készül erre: az elnök nem volt hajlandó kijelenteni, hogy átadja a hatalmat Joe Bidennek, ha veszít és kampánya során sokszor kritizálta a levélszavazási rendszert:

Ha Donald Trump csak szűk marzzsal veszít, valószínűleg a legfelsőbb bírósághoz fordul majd, hogy vizsgálják felül a levélszavazati rendszert, esetleg minősítsenek néhány szavazatot érvénytelennek, ez pedig mindkét oldalon jelentősen fokozhatja az eleve feszült választással kapcsolatos indulatokat.

Egy ilyen kezdeményezés eredménye elég bizonytalan: nem túl valószínű, hogy a legfelsőbb bíróság beállna Trump mögé, a republikánus Pennsylvania levélszavazási hosszabbítását letiltó keresetét már elutasították.

Azért a demokratákról sem elképzelhetetlen, hogy megtámadják az eredményt, ha Donald Trump marad az elnök. Bár sokan kritizálják Donald Trumpot, hogy rontja az amerikai választási rendszerbe vetett bizalmat, Hillary Clinton is épp ezt tette, miután 2016-ban kikapott Trumptól. Vereségéért többek közt az oroszokat és az FBI-t vádolta és az elektori rendszert is megtámadta. Gondolatairól még egy könyvet is kiadott.

Ha döntetlen lesz az eredmény, egyébként szintén az legfelsőbb bíróság dönt majd, ebben az esetben pedig a vesztes provokálhatja majd a saját táborát azzal a kijelentéssel, hogy „kilenc ember döntött 300 millió helyett.”

Elszabadulhat a pokol

Sajnos szoros eredmény esetbén nem túl valószínű, hogy a vesztes tábor csak bólint egyet és szomorúan hazakullog. Valószínűleg több millió ember fogja felfokozott indulatokkal várni a választások eredményét, ami egy olyan környezetben történik majd meg, melyben eleve elég nagy a feszültség a koronavírus-helyzet és a Black Lives Matterhez kapcsolódó, néhány városban már emberéleteket követelő és jelentős anyagi kárt okozó tüntetéshullám miatt.

Különösen elszabadulhat a káosz, ha a vesztes jelölt megtámadja a választás eredményeit és hergeli is a szavazótáborát, hogy menjen az utcára. Vannak olyan szakértők, akik szerint a Trump elnök bukása esetén erőszakos megmozdulásokra szólítaná fel szavazótáborát, de a itt is fontos megjegyezni, hogy Hillary Clinton bukása után épp a demokrata szavazók rendeztek hatalmas tüntetéshullámot, amely néhány esetben gyújtogatásba, rongálásba, verekedésbe torkollott.

2016-ban ráadásul még az oroszok is fűtötték az indulatokat: a BlackMattersUS nevű csoportosulás, amely az egyik legnagyobb New York-i tüntetést szervezte, valójában egy orosz trollfarm volt.

Jelenleg Irán próbálkozik hasonló interferenciával, de egyébként az amerikai kiberbiztonsági hivatalok szerint Kína és Oroszország érdekében is áll, hogy a két ellentábor provokációjával az erőszakos indulatokat szítsák:

A közösségi média egyébként akarva-akaratlanul szintén fűti az indulatokat: a Facebook és a Twitter is cenzúrázni kezdte Trump elnököt és néhány republikánus támogatóját, adva a lovat azok alá, akik úgy gondolják, hogy a techóriások aktívan manipulálják a szavazásokat annak érdekében, hogy Joe Biden győzelmét segítsék:

Erőszakra készülnek egyébként az amerikai vállalatok is: számos bolt deszkázta be kirakatát a november 3-ai eseményekre készülve, a Walmart pedig eltüntette az összes fegyvert a polcairól:

Még extrémebb jóslatok is vannak

Vannak olyan kommentátorok is, akik sokkal extrémebb forgatókönyvvel számolnak, mint egy országos tüntetéshullám. Jeffrey Gundlach, a DoubleLine Capital alapkezelő vezérigazgatója pár napja úgy gondolta,

polgárháború robbanhat ki az Egyesült Államokban Donald Trump győzelmét követően, most pedig már úgy véli, teljesen mindegy, hogy ki fog nyerni, az Egyesült Államok több, különálló országra szakadhat.

Joseph Siracusa, az ausztrál Curtin University professzora úgy fogalmazott, hogy „elkerülhetetlen” az amerikai polgárháború és hogy az ilyen megmozdulások „olyannyira amerikaiak, mint a cseresznyetorta.”

Az interneten már számos felületen pörögnek a polgárháborús mémek és nagy a feszültség a fórumokon is, bár az igaz, hogy általában ez a szféra szereti túldimenzionálni egyes politikai események intenzitását.

Mindenesetre, a feszültség harapható a levegőben: az amerikai fegyverboltokat lerabolták, több államban mozgósították a nemzeti gárdát. Az amerikai állampolgárok fele számít erőszakos megmozdulásokra.





Ettől függetlenül simán lehet persze, hogy a szokásosnál nagyobb feszültséget rövid indulathullám, majd gyors lenyugvás követ majd. Különösen nagy ennek az esélye abban az esetben, ha az egyik jelölt fölényes győzelmet arat majd a másik felett.

