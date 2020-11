Hatalmas meglepetés és óriási izgalmak az amerikai elnökválasztáson: Trump egy lépésre a győzelemtől

Joe Biden továbbra is hisz a győzelmében, de Donald Trumpnak van oka inkább örömre a hivatalosan még mindig nem lefutott elnökválasztáson. A felmérések jelentős Biden-előnyt mértek, ehhez képest most sima Trump-győzelem van kilátásban, de sok fontos csatatér-államban (például Michiganben és Pennsylvaniában) még rengeteg levélszavazat hiányzik. A kérdés, elég lesz-e ez ahhoz, hogy megfordítsa Biden tetemes lemaradását - valószínűbbnek látszik, hogy nem. Két megállapítást teszünk: egyrészt rövid távon biztosan jön az a bizonytalanság és legitimációs hiány, amitől sokan féltek, másrészt a közvélemény-kutatók sokkal nagyobbat égtek, mint 4 éve.

Tudtuk, hogy nem mindennapi elnökválasztás elé nézünk, de arra, amit az éjszaka folyamán láttunk, azért nem számítottunk. Az elnökválasztás előtt is voltak olyan tényezők, amelyek különlegessé tették a választást: az egyik ilyen faktor a nagyarányú levélszavazat volt, és ezek feldolgozása. Mivel tagállamonként eltérő módon dolgozzák fel a választás napja előtt beérkező szavazatokat, benne volt a pakliban, hogy nem lesz ma reggelre eredmény – mint ahogy a cikk megjelenésekor még nincs is. A másik fontos dolog, amivel számolni kellett, hogy a közvélemény-kutatások megint pontatlanok lesznek, mint 2016-ban, és Trump hátránya nem is akkora, mint amilyennek kinézett a felmérések szerint. Emlékeztetőül, így néztek ki a felmérések a választás előtti napon:

Az elég valószínű volt, hogy Donald Trump nem arat azonnali és nagyarányú győzelmet, de az sem volt biztos, hogy egyáltalán győztest hirdethetünk ma. Két forgatókönyv volt elképzelhető:

Az egyik szerint 2016 után most pontosak a felmérések, és Joe Biden nagyarányú győzelmet arat az elnökválasztáson. Az előrejelző modellek (köztünk a miénk is) Biden tetemes mért előnyéből indultak ki, és nagyjából 350-180 arányú elektori megoszlást prognosztizáltak. A második forgatókönyv szerint Trump valós támogatottságát alulmérik, és a csatatér-államok közül többet is el tud hozni, emiatt szoros lesz az elnökválasztás, és lehet, hogy az eredmény csak később dől el.

Jelenleg úgy néz ki, hogy a másik forgatókönyv valósul meg.



Az elnök nagyon hamar behúzta Floridát, ahol nagyjából 80%-os feldolgozottságig Biden-előnyt mértek, majd – vélhetően a levélszavazatok kifutó hatása miatt – fokozatosan vette át az előnyt Trump. 98%.os feldolgozottság mellett jelenleg behozhatatlan az előnye. A következő állam Észak-Karolina volt, ahol a fenti modell szerint fokozatosan vette át a vezetést Trump, és a csatatér-állam szintén lefutottnak tűnik már. Florida volt az első indikátor, amely azt mutatta, hogy a felmérések pontatlanok, Észak-Karolina pedig teljesen megfordította a verseny állását. Ohio és Texas megnyerése ezután már papírforma volt Trumpnak.

A választás előtt 11 csatatér-államot azonosítottunk, ezek közül eddig egyet (ARIZONÁT) sikerült megnyernie Bidennek.

A demokrata jelölt egyértelmű vereséget szenvedett az ország délkeleti részén, Georgiában ugyan még nem lefutott a választás, de már ott is behozhatatlannak tűnik az előnye 82%-os feldolgozottság mellett, és elveszítette a már említett Észak-Karolinát és Texast is és meglepetésre Floridát is. Amerika déli része teljesen vörösbe borult, pedig úgy nézett ki, hogy a demográfiai változások Bidennek kedveznek, de épp ez fordult ellene: Floridában a spanyolajkúak sokkal nagyobb hányada szavazott Trumpra, mint 2016-ban, és így megdőlni látszik az a sztereotípia is, hogy a kisebbségiek eredendően demokrata szavazók - Floridában legalábbis. Érdekesség, hogy Biden minden bizonnyal behúzza a tradicionálisan demokrata Arizonát, de vélhetően ez sem fog sokat segíteni rajta – legalábbis ha úgy marad az állás, ahogy most látjuk.

A felmérések megint csődöt mondtak

Nem lehet nem megemlíteni, hogy a felmérések még a 2016-osnál is nagyobb kudarcot vallottak. A már többé-kevésbé végleges eredményeknél azt látjuk, hogy jelentős volt a tévedés Biden javára. Floridában például 3%-pontos Biden-előnyt mértek, ehhez képest 3,5%-kal kapott ki. Ohióban a felmérések 0,9%-pontos előnyt mértek Trumpnak (de a kampányban sokszor Bident mérték itt győztesnek), 7,9%-ponttal kapott ki. Az alábbi ábrán ezt mutatjuk:

Nincs még vége?

Joe Biden továbbra is úgy gondolja, hogy még mindig van esélye, mert addig nem lehet győztest hirdetni, amíg nem számoltak meg minden szavazatot. Elgondolása szerint még Georgiában, Michiganben is van esélye, és szerinte Pennsylvaniát is megnyerheti.

Ha csak a hivatalos eredményekre nézünk, akkor Bidennek még bőven van esélye nyerni.

Ha Arizona mellé megszerzi Wisconsin, Michigan, Pennsylvania és Nevada közül hármat (Pennsylvániát ezek közül muszáj), akkor ő lesz az elnök. De a legreálisabb forgatókönyv szerint Trump nyer az elektori kollégiumban 293-245-re.

Ha a felmérésekből indulunk ki, akkor Bidennek a győzelemre minden esélye meg is van: Wisconsinban 7-9, Michiganben 5-7, Pennsylvaniában 4-5, Nevadában 5-6%-pontos előnyt mértek neki.

Ha azonban valamit megtanultunk az átvirrasztott éjszaka után, akkor az az, hogy a felmérésekből nem szabad kiindulnunk.

Wisconsinban 85%-os feldolgozottság mellett 4%-pontos a hátránya (az utolsó mérések átlaga 9%-pontos előnyt mért neki!). Nem áll jól Michiganben sem, ott 62%-os feldolgozottság mellett pont 9,2% pont a lemaradása, Pennsylvaniában 14,4%-pont a hátránya 64%-os feldolgozottság mellett. Persze a levélszavazatok elméletileg még megfordíthatják a versenyt, de ahhoz tényleg óriási demokrata fölényben kell lennie a levélszavazatokban.

Könnyen lehet, hogy órákon belül megszületik az eredmény, de az elemzők előre figyelmeztettek, hogy a mostanihoz hasonló állás mellett egy dolgot nem szabad: győztest kiáltani. Az eredményeket látva elhúzódó bizonytalanság jöhet, függően a következő 24-48 óra eredményeitől. Az alábbi cikkünkben folyamatosan frissítjük a fejleményeket, hogy semmiről ne maradjunk le ezen a tényleg példa nélküli elnökválasztáson:

