Lezárult korunk egyik legdurvább háborúja - Elszabadultak az indulatok, tömegek menekülnek

Örményország vereségével zárult a hat héten át dúló Hegyi-Karabah konfliktus, az örményeknek jelentős területeket kell átengedniük a régióból az azeri erőknek. Az örmény lakosság dühös a megállapodás miatt, megostromolták a parlamentet, politikusokat vertek és megpróbálták megölni a miniszterelnöküket is. A vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah örmény lakossága ezrével kezdett menekülni az átadásra kerülő régióból, még mielőtt az azeri katonák megérkeznek, otthonokat lángokban hátrahagyva maguk mögött. A konfliktusban egyébként Azerbajdzsán valószínűleg lényegesen több katonát vesztett, mint Örményország, de ezt jó eséllyel sosem fogják elismerni. Mivel egészen ritka a mai korban, hogy két ország közt közvetlen háború zajlik, az örmény-azeri konfliktus fontos tanulságokat hordozhat más országok számára is.

Vége a háborúnak - valószínűleg csak átmenetileg

A múlt héten hivatalosan is véget ért a hat hétig tartó fegyveres konfliktus Azerbajdzsán és Örményország közt. A békülési folyamatot Oroszország koordinálta, a tűzszüneti szerződést így Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök és Nikol Pasinján örmény miniszterelnök mellett Vlagyimir Putyin orosz elnök is aláírta.

A szerződés keddtől lépett életbe, a felek arról állapodtak meg, hogy

Örményország permanensen visszaadja a Hegyi-Karabah régió jelentős részének ellenőrzését Azerbajdzsánnak, többek közt olyan területeket is, melyeket a mostani konfliktusban nem foglaltak el az azeri katonák.

A szakértői értelmezés szerint ez lényegében azt jelenti, hogy

a konfliktus Örményország verségével és Azerbajdzsán győzelmével zárult.

A megállapodás természetesen kiterjed az önmagát autonóm területként értelmező Hegyi-Karabah örmény önkormányzatára is.

Örmény BMP-2-est vonnak ki a konfliktuszónából a fegyvernyugvás másnapján. Fotó: Getty Images

A területátadás mellett a háborús foglyokat is hazaküldik a felek, a szerződésben foglaltak betartatását és a békefolyamatot pedig orosz békefenntartók ellenőrzik majd. Oroszország összesen 1950 békefenntartót és 470 katonai járművet vezényel a régióba.

A tűzszüneti megállapodás egyébként továbbra sem rendezi a Hegyi-Karabah régió hovatartozásával kapcsolatos vitákat: bár Örményország most hivatalosan is elismeri a régió egy részét Azerbajdzsán területeként, a legtöbb nemzetközi szereplő - ideértve az azerieket is -, egész Hegyi-Karabahot Azerbajdzsán részeként tartja nyilván. Simán lehet tehát, hogy 5 év múlva, mire a békefenntartók kivonulása legkorábban esedékes lesz, ismét felhevül a konfliktus.

Elszabadultak az indulatok, az emberek menekülnek

A konfliktust szemlélő nemzetközi felek üdvözölték a megállapodást, viszont az örmények nem. Bár Pasinján miniszterelnök nem ismerte el, hogy legyőzték Örményországot az azeriek, Azerbajdzsán népe győzelmi ünnepséget rendezett, míg az örmények tömegtüntetést.

A lakossággal közösen tüntető katonák az örmény fővárosban. Fotó: Getty Images

Alig pár perccel a tűzszüneti megállapodás aláírása után ezrek vonultak Jereván utcáira. A tüntetők megrohamozták a parlamentet is, szétverték az üléstermet és megverték Ararát Mizarjan kormányszóvivőt is.

a hétvégén az örmény belbiztonsági szervek még egy merényletet is meggátoltak a miniszterelnök ellen,

állítólag volt kormánytisztségviselők és ellenzéki politikusok szervezték, akik a hatalmat akarták megragadni Pasinjántól.

A fegyvernyugvást kimondó megállapodásban mégis azok a legrosszabbul érintettek, akik örményként az átadott területeken éltek.

Az Azerbajdzsánnak hivatalosan is visszaadott területeknek körülbelül 99%-át ugyanis örmények lakják.

Bár a szerződés nem kötelezi a lakosságot a terület elhagyására, mégis több ezren ürítették ki otthonukat és indultak el Örményország felé. A legtöbben vittek mindent, ami mozgatható, sőt, állítólag volt, aki még hozzátartozóinak földi maradványait is kiásta és magával vitte. A lakosság elsősorban azért menekül, mert fél, hogy a 30 év után visszatérő azeri katonák brutálisan viselkednének a helyi lakossággal és ígyis-úgyis menekülésre lennének kényszerítve.

A legtöbb menekülő örmény felgyújtotta a hátrahagyott otthonát és tönkre tettek, amit csak tudtak az infrastruktúrából, annak érdekben, hogy ne kerüljön az azeriek kezére.

Tömegével menekülnek az örmények az Azerbajdzsánnak átadásra kerülő területekről, a legtöbben felgyújtják a hátrahagyott otthonaikat, ahogy ez a háttérben húzódó épületeken is látható. Fotó: Getty Images

Azerbajdzsán kormánya a menekülő civileket egyszerűen csak „ökoterroristának” nevezte és azt nyilatkozták, hogy a régióban való tartózkodásuk eleve illegális volt, hiszen jogosan az azerieket illeti meg a terület.

Sajnos ezek alapján aligha mondható ki, hogy a fegyvernyugvás tartós, biztos békét jelent majd a két ország közt, sok szempontból inkább csak tovább korbácsolta az indulatokat a megoldás. Elképzelhető, hogy ahogy 30 éve Azerbajdzsán, most Örményország kiált majd bosszúért.

Az egész világnak tanulságos az azeri győzelem

Kezdettől fogva várható volt az azeri győzelem, hiszen egy lényegesen nagyobb létszámú, technológiailag jobban felszerelt sereget állított Azerbajdzsán Örményországgal szemben, nem is beszélve arról, hogy a NATO második legnagyobb katonai hatalmát képviselő törökök is közvetve-közvetlenül támogatták a „muszlim testvérországot.”

A konfliktusban az örmények hivatalos számai szerint 2317 katona halt meg, amely majdnem 1000 fővel nagyobb szám, mint amiről korábban tudni lehetett. Azerbajdzsán nem tett közzé ilyen számot, csak 93 civil halálát ismerték el.

Ebből arra lehet következtetni, hogy Azerbajdzsán valószínűleg lényegesen több katonát vesztett a konfliktusban, mint Örményország, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy aktív katonai állományuk is közel háromszorosa az örményekének.

Örmény T-72-es a tűzszünet érvénybelépése után, Sztepanakert mellett. Hegyi-Karabah de facto fővárosa körül heves harcok dúltak még közvetlenül a fegyvernyugvás előtt is. Fotó: Getty Images

A háború egyébként haditechnikai és stratégiai szempontból is nagyon fontos tanulságokkal szolgál, más országok számára is. Azerbajdzsán nagyon nagy számban alkalmazott izraeli és török gyártmányú drónokat örmény célpontok likvidálására, ily módon több tucat, ha nem több száz harcjárművet semlegesítettek az azeriek. Az erről szóló felvételekkel előszeretettel dicsekedtek is az interneten.

A konfliktus egyértelművé tette, hogy annak érdekében, hogy egy ország meg tudja védeni magát nem várt külföldi agresszióval szemben, megfelelő drónvédelmi képességgel kell rendelkeznie.

Az örmény vereségből az is látszik, hogy a hagyományos légvédelmi eszközök nem nyújtanak megfelelő védelmet egy ilyen jellegű fenyegetéssel szemben. Nem lenne meglepő, ha a konfliktust látva számos országban gyorsulna fel a drónvédelmi technológiák fejlesztése, hiszen ez a terület még mindig viszonylag gyerekcipőben jár az egész világon.

Címlapkép: Azerbajdzsáni katona egy kilőtt örmény Ural-teherautó előtt. Fotó: Getty Images