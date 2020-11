Létrejött a világ legnagyobb gazdasági együttműködése, Amerika csak a partvonalról bámulhatja

Létrejött a világ legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodása 15 ázsiai és óceániai ország bevonásával, a résztvevők a világ 2019-es GDP-jének összesen mintegy 38%-át teszik ki. Az RCEP-egyezményből kihagyták az Egyesült Államokat, Kínát viszont bevették, ami erős üzenet a tengerentúli államnak, amely nemrég ráadásul kilépett a megállapodást ellensúlyozni hivatott TPP-ből is. Önmagában egyébként az RCEP nem jelent szoros együttműködést az érintett országok közt, inkább azért fájhat Amerika feje, mert az egyezmény később további gazdasági és politikai megállapodások alapja lehet olyan USA-szövetséges országok, mint Dél-Korea, Japán vagy Ausztrália és az Amerikával mostanában hűvös viszonyt ápoló Kína közt.

Történelmi jelentőségű szabadkereskedelmi megállapodást írt alá a hétvégén 15 ázsiai és óceániai ország, létrehozva a valaha volt legnagyobb gazdasági együttműködési blokkot a világon. A Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP – magyarul Regionális Átfogó Gazdasági Partnerség) nevű megállapodásban résztvevő országok teljes piaca

a világgazdaság durván 38%-át alkotja, a 15 ország együttes GDP-je 2019-ben összesen mintegy 33 340 milliárd dollárt tett ki.

Ezzel jóval nagyobb gazdasági együttműködés jön létre, mint az Európai Unió vagy az Egyesült Államok bármilyen kereskedelmi egyezménye, ide értve a Kanada, Mexikó és az USA közt élő USMCA-partnerséget.

A megállapodás része az összes ASEAN-ország mellett Kína, Japán, Dél-Korea és Új-Zéland is.

A megállapodásról szóló tárgyalások nyolc évig tartottak és egészen idén nyárig úgy tűnt, India is aláíró lesz, de a Kínával romló diplomáciai viszony miatt kihátráltak a tárgyalásokból.

Mit tartalmaz a megállapodás?

Az RCEP közel sem olyan átfogó és szoros, mint mondjuk az EU vagy akár a Trump elnök által felrúgott Transz-csendes-óceáni Partnerség (TPP), elsősorban tarifafixálásról és bürokráciacsökkentésről szól. A legtöbb pontja inkább meglévő kereskedelmi megállapodások kiterjesztéséről, újabb szerződésekkel való biztosításáról szól.

A felek többek közt abban állapodtak meg, hogy

eltörölnek bizonyos tarifákat, így például a Japánból Kínába exportált ipari árucikkek mintegy 86%-a vámmentessé válik,

egységes sztenderdeket határoznak meg bizonyos árucikkek származási helyének megállapításához, ami a vámmentesség miatt fontos kérdés,

bebetonozzák egyes korábbi megállapodások alapján eleve vámmentes termékek kiváltságos helyzetét – ez azért fontos, mert például az ASEAN-országok közti kereskedelem körülbelül 70%-a már eleve vámmentesen zajlik a Capital Economics adatai szerint, ezt az együttműködést pedig most egy újabb szerződés erősíti meg,

vámkezelési, környezetvédelmi és munkavédelmi sztenderdeket fogalmaz meg.

A CNBC-nek nyilatkozó elemzők úgy fogalmaztak a megállapodásról, hogy

szerény és évek kérdése, mire látható hatása lehet.

Éppen ezért talán nem is a most megfogalmazott engedmények képzik az RCEP legnagyobb jelentőségét hanem az, hogy

a megállapodás alappillére lehet az érintett ázsiai és óceániai országok együttműködésének későbbi elmélyítéséhez.

A megállapodásban helyt hagynak az együttműködés bővítési lehetőségnek, így nem kizárt, hogy az RCEP-re számos más kereskedelmi megállapodás, további tarifacsökkentés, technológiacsere-megállapodás épül majd a jövőben.

Egy nagy pofon Amerikának

A megállapodás több szempontból is hatalmas érvágás az Egyesült Államoknak. Nem csupán arról van szó, hogy kihagyták őket az RCEP-ből, de az egyezmény gyengíti Amerika Kínával szembeni fellépésének súlyát is.

Az RCEP-nek köszönhetően Kína ugyanis egyre kevésbé lesz rászorulva az amerikai piacra, így az Egyesült Államok által kirótt szankciók, tarifák, tiltások súlya is kevésbé viseli majd meg a kínai gazdaságot.

Hosszabb távon pedig az RCEP-országokból hozzájuthat Kína olyan technológiákhoz is, melyekhez az Egyesült Államoktól nem tud megszerezni. Dél-Korea és Japán például technológiailag kifejezetten fejlett országoknak számítanak, ahol számos nyugati vívmányt használnak.

A Citi elemzői úgy fogalmaztak, hogy az RCEP egy „kínai puccs,” melynek „politikai üzenete ugyanannyira fontos, mint a gazdasági üzenet.” Azt írják, hogy

Ázsia továbbra is felfogja a kereskedelmi integráció gazdasági előnyeit, ha részt vesz ezekben Amerika, ha nem,

azt mutatja, hogy sok elemzői véleménnyel ellentétben Kína nem készül „befordulni” a hazai piacra, hanem folytatja a régióban való gazdasági és politikai expanzióját,

és egyértelművé teszi, hogy még az olyan USA-szövetséges országok, mint Ausztrália, Japán vagy Dél-Korea sem hajlandók választani Kína és az Egyesült Államok közt.

A Citi elemzői egyébként arra is kitérnek, hogy India is elszigeteli magát azzal, hogy végül nem léptek be az RCEP-be, hiszen ezzel kevésbé lesz attraktív gyártópiac a régióban aktív szereplők számára, mint az RCEP-országok.

Az RCEP tárgyalása egyébként még 2012-ben kezdődött és sosem volt arról szó, hogy bevennék az Egyesült Államokat, ezért is kötötte meg a Kínát kizáró TPP-t Amerika, amely még szorosabb gazdasági kooperációt is jelentett volna, mint az RCEP. Aztán 2017 januárjában, amikor még be sem melegedett Trump alatt az elnöki szék, a republikánus politikus kilépett a TPP-ből.

Joe Biden elnökként valószínűleg kevésbé követ majd protekcionista gazdaságpolitikát, mint Donald Trump és tárgyalástechnikája is merőben eltér majd elődjétől, de egy professzor szerint Bident épp demokrata párttársai gátolják majd meg a TPP-be való visszalépésben, hiszen úgy látja, ők „még protekcionistábbak, mint a republikánusok.”

Nem kizárt persze, hogy Biden igyekszik majd elnöksége alatt olyan multilateriális együttműködéseket kötni, melyek úgy szigetelik el Kínát, hogy az Egyesült Államok számára kedvező kereskedelmi feltételeket is nyújtanak.

