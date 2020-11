Itt a bejelentés: megvan, milyen légvédelmi rakétarendszert vásárol Magyarország

NASAMS légvédelmi rakétarendszereket vásárol a norvég Kongsberg és az amerikai Raytheon cégektől a Magyar Honvédség - jelentette be a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos titkársága.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A korszerű rövid illetve közepes hatótávolságú, földi telepítésű légvédelmi rendszerek szolgálatba állításával a haderő 21. századi színvonalon nyeri vissza azt az oltalmazási képességét, amelyet a rendszerváltás utáni leépítésekkel vesztett el – írják a közleményben.

„Magyarország légterének védelmében kulcsszerepet játszanak azok a korszerű, földi telepítésű légvédelmi rakétarendszerek, melyeket 2023-től kap meg a honvédség. Történelmi lépésről van szó, hiszen a magyar légvédelem mintegy négy évtizede nem esett át ilyen arányú fejlesztésen. A NATO-ban elterjedt, az amerikai főváros védelmét is biztosító NASAMS rendszerekkel a szövetségi követelményeknek leginkább megfelelő megoldást választottuk” – nyilatkozta Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos.

Nagyjából tavaly február óta pletykálnak arról, hogy NASAMS-rendszer beszerzéséről tárgyal Magyarország, azt, hogy rakétavédelmi rendszer beszerzését tervezi Magyarország, Benkő Tibor honvédelmi miniszter májusban ismertette:

Kapcsolódó cikkünk 2019. 05. 03. Rakétavédelmi rendszer vásárlását tervezi Magyarország

A NASAMS-rendszer beszerzésének tényéről újabb megerősítést jelentett az, amikor az amerikai kongresszus engedélyt adott arra, hogy az Egyesült Államok nagy mennyiségben adjon el Magyarországnak AMRAAM-ER rakétákat. A rakéták beszerzéséről kötött hivatalos megállapodást – melynek értéke mintegy 1 milliárd dollár -, idén augusztusban jelentette be az amerikai nagykövetség. Az AMRAAM-ER – akár a NASAMS – a Raytheon és a Kongsberg közös fejesztése.

Az 1976 óta szolgálatban álló, most leváltandó szovjet Kub komplexumokhoz képest az új eszközökkel sokszorosára nő az oltalmazható terület nagysága és ugyancsak sokszorosára emelkedik az egyidejűleg megsemmisíthető célok száma, azaz a légvédelem harci lehetősége – olvasható a kormánybiztos titkárságának közleményében.

A NASAMS ezen túlmenően olyan légi támadó eszközökkel – például pilóta nélküli repülőgépek (drónok), illetve csapásmérő robotrepülőgépek – is fel tudja venni a küzdelmet, amelyekkel szemben a honi légvédelem eddig nem, vagy csak rendkívül korlátozott képességekkel rendelkezett.

A drónok elleni védekezés számos haditechnikai és stratégiai döntéshozónál előtérbe került a nemrég lezárult Hegyi-Karabah konfliktusnak köszönhetően, mely során bebizonyosodott, hogy a robotrepülőgépek jelentős pusztítást képesek végbe vinni olyan hadszíntereken, melyek nincsenek ellátva megfelelő drónvédelmi képességgel:

A légvédelmi rendszer egyébként statikusan is üzemeltethető, de járműre szerelve hordozható is. 15 ország használja a világon a Raytheon és a Kongsberg légvédelmi megoldását. Legutóbb India jelentette be, hogy NASAMS-rendszert vásárolnak.

A NASAMS-rendszer megvásárlása a második jelentős haditechnikai beszerzési hír a héten, a védelmi beszerzésekért felelős kormánybiztos titkársága kedden jelentette be, hogy KC-390-es sugárhajtású, rámpás szállítógépeket szerez be Magyarország:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 11. 17. Bréking: vadiúj katonai repülőgépeket vásárol Magyarország

A Kongsberg egyelőre nem tett közzé olyan látványos videókat a NASAMS működéséről, mint mondjuk az Embraer a KC-390-esről, de nagyjából így néz ki majd a rakétarendszer akcióban:

A videó Litvánia NASAMS-beszerzéséről szól.

Címlapkép: Wikimedia Commons