Donald Trump brutálisan eladósodott – Hogy kerülheti el az anyagi katasztrófát?

Hatalmas adósságot halmoztak fel Donald Trump cégei az elmúlt évek alatt, emellett minden jel arra mutat, hogy az elnök újraválasztási kampányának költségvetése is jelentős mínuszba fordult, az elhúzódó jogi csatározás miatt pedig folyamatosan nő a tartozásuk mértéke. Trump milliárdos, de vagyonának nagy része egy évek óta veszteséget termelő ingatlanbirodalomban hever, melyet nem lehet egyik pillanatról a másikra likvidálni. Pedig valamilyen megoldást ki kell majd találnia, hogy gyorsan pénzhez jusson, hiszen 1,1 milliárd dolláros vállalati adósságából mintegy 400 millió dollárt pár éven belül vissza kell törlesztenie. A januárban leköszönő elnöknek állítólag van már néhány új üzleti ötlete, de hosszabb távon nehezeítheti a helyzetét, hogy egy régi, bizalmas üzleti partnere, a Deutsche Bank szakítani akar vele.

Black Friday a Portfolio-nál!

Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 17907 forintért lehet megvásárolni. Ezzel is a minőségi gazdasági tartalomgyártást támogatod. Tudj meg többet

Hatalmasra hízott Trump adóssága

A Financial Times forrásai szerint a Trumphoz tartozó vállalkozások teljes adóssága 1,1 milliárd dollár lehet, a Washington Post a napokban írt arról, hogy ebből úgy 400 millió dollárnyi összeget két éven belül törlesztenie kell.

Trump vállalatain keresztül

330 millió dollárral tartozik a Deutsche Banknak, ebből kb. 280 millió dollár törlesztése lesz négy éven belül esedékes,

cégei kb. 257 millió dollárnyi kötvényt bocsátottak ki,

447 millió dollárnyi közvetett tartozása van egy ismeretlen hitelezőnek vagy hitelezőknek a Vornado ingatlanalapon keresztül,

ezen kívül még kb. 25 millió dollárral tartozik kisebb-nagyobb bankoknak és hitelezőknek.

Az ismert vállalati adósságállományon kívül Trump 2020-as elnökválasztási kampánystábja is felhalmozott még ismeretlen mennyiségű tartozást. Már ezzel kapcsolatosan is elkezdtek szivárogni az adatok: a texasi El Paso városának például 2019 óta tartozik az elnök kampánystábja 500 ezer dollárnyi összeggel, de nagyon úgy tűnik, hogy ez csak a jéghegy csúcsa.

Az ABC forrásai szerint a Trump-kampánystáb és a republikánus párt újraválasztást támogató csapata 1,6 milliárd dollárt gyűjtött Trump kampányának támogatására, a keretösszeg nagy része már október közepére elfogyott.

Összesen 223 millió dollár maradt az elnökválasztás utolsó három hetének hajrájára, ebből az összegből Trump stábja alig 43 millió dollárral rendelkezett közvetlenül.

Nehéz elképzelni, hogy a kampány legintenzívebb időszakára be tudták osztani ezt a minimális összeget, ha 10 hónap alatt a pénz 85%-a elment.

Ráadásul a kiadások növekedése még mindig nem állt le: a Trump-kampány elhúzódó jogi csatározásai miatt a következő hetekben, hónapokban még tovább nőhet a stáb tartozásának teljes összege. Csak Wisconsinban például 7,9 millió dollárt kell leraknia a stábnak, ha újraszámlálást akarnak, ebből mintegy 3 millió dollárt fizettek eddig ki. Erre jönnek még rá a perköltségek, médiaköltségek, ügyvédi díjak, esetleges kártérítési összegek.

Az egyelőre nem világos, hogy a kampánystáb által felhalmozott tartozásért milyen jogcímen felel Donald Trump, vagy hogy bevonható-e az elnök vagyona egy esetleges fizetésképtelenségi helyzet rendezésébe.

Donald Trump elnök egy kampányeseménye El Pasóban, 2019-ben. Fotó: Getty Images

Hogy fog Trump törleszteni?

A Forbes adatai szerint Donald Trump 2,5 milliárd dolláros vagyonnal bír, viszont tőkéjének jelentős része nem likvid, hanem manhattani ingatlanokban, golfklubokban és borozókban hever. Nem lesz tehát egyszerű dolga, ha törleszteni akarja hatalmas felhalmozódott adósságát anélkül, hogy jelentősen leépítené üzleti birodalmát, amely az elmúlt években egyre csak halmozza a veszteséget.

Egy lehetséges módot már talált Trump stábja a kampány adósságának finanszírozásra: az elnök támogatóitól kérnek pénzt.

Donald Trump stábja és a republikánus párt két alapot is indított, melybe adományozhatnak az elnök támogatói, az egyik Election Defense Fund (vagyis Választásvédelmi Alap), a másik pedig Election Defense Task Force (vagyis Választásvédelmi Akciócsoport) névre hallgat.

Bár az oldalakon azt írja a stáb, hogy segítséget kérnek a választást ellopni készülő szélsőbaloldali aktivisták ellen, az apróbetűs felhasználás feltételekben kiolvasható, hogy

az EDF a beérkező összeg 50%-át a kampány tartozásainak törlesztésére használja fel, míg a republikánus párt által üzemeltetett EDTF az adományok 100%-át lenyeli 5000 dollár alatt, majd az efölötti összegek 75%-át küldik tovább Trump alapjába.

A Politico egy külön cikkben kritizálja ezt a gyakorlatot, „megtévesztőnek” nevezve azt, de azért hozzáteszik: a demokratáknak is van hasonló célt szolgáló, a választás utáni jogi költségek fedezésére indított alapjuk.

Trump, mint magánszemély és vállalkozó viszont abból akar pénzhez jutni, hogy

vállalati konferenciákon tartana beszédeket,

TV-s szerepléseket bonyolítana le,

könyvet írna elnökként töltött éveiről,

rendezvényeket ajánlana,

illetve szóba került korábban az is, hogy a Fox Newsból kiábrándult Trump saját médiakonglomerátumot indítana, de a Washington Post forrásai szerint ennek kevés az esélye.

emellett több forrás is említést tesz arról, hogy 2024-ben Donald trump újra megpróbálkozna az elnöki szék megszerzésével, addig pedig megpróbálna megkerülhetetlen szereplő maradni a közéletben és a republikánus párton belül.

A közösségi kommunikációját némileg nehezítheti az, hogy a januári hatalomátadás után kedvenc közösségi platformjáról, a Twitterről valószínűleg le fogják tiltani:

Mindenesetre a politikai tevékenység folytatása és a könyvkiadás valószínűleg jó ötletnek bizonyul majd, hiszen

Donald Trumpnak még mindig több százmillió követője és támogatója van világszerte, akikkel a leköszönő elnök számol, mint vásárlói bázis.

Felmerült persze az is, hogy Trump megválna hatalmas ingatlanvagyonának néhány elemétől. A Vornado ingatlanbefektetési társaság például már megpróbált likvidálni két irodaházat, melyet közösen birtokolnak Donald Trumppal, ha sikerült volna nyélbe ütni az üzletet, a Trump-család markát valószínűleg 5 milliárd dollár 30%-a, 1,5 milliárd dollár ütötte volna (ekkora ugyanis a tulajdonrészük az ingatlanokban).

Végül a Vornado elállt az ügylettől, mert egyrészt nem találtak vevőt ezen az áron, másrészt pedig problémásnak találták volna azt, hogy egy regnáló amerikai elnökkel kell üzletelniük és az esetleges vevő egy külföldi személy is lehet.

Persze lehet, hogy ismét felmerül majd az ingatlanértékesítés ötlete, ha Trump már nem lesz elnök.

Az 1290 Sixth Avenue cím alatt található manhattani irodaház bejárata. Az épület a Vornado és Trump ingatlancégének közös tulajdona, az egyik a két irodaház közül, melyet a Vornado értékesíteni akart. Fotó: Getty Images

A Deutsche Bank szakítani akar

Ha sikerül is most kilábalnia a gödörből, Trump üzleti birodalmának finanszírozása hosszabb távon is problémássá válhat. Az elnök egyik legnagyobb hitelezője, a Deutsche Bank állítólag szabadulni akar attól a 330 millió dolláros követeléstől, melyet Trump cégei felé támasztanak és minden üzleti kapcsolatot meg akarnak szakítani több évtizedes üzleti partnerükkel.

A legnagyobb német bank nem aggódik amiatt, hogy Trump nem fog tudni fizetni, azért válnának meg a hitelportfóliótól, mert

a társaság vezetése egyszerűen megelégelte a negatív sajtóvisszhangot és azt a rengeteg hatósági vizsgálatot, amely az elnökkel való üzleti kapcsolatuk miatt a nyakukba szakadt.

Arra számítanak, hogy Joe Biden hatalomátvétele után még intenzívebb vizsgálatsorozat indul majd ellenük, amit lehet, hogy akkor sem úsznak meg, ha sikerül leadniuk a hitelportfóliót.

A bank alapötlete az volt, hogy eladják a másodpiacon a 340 millió dolláros követelést és minden kapcsolatot megszakítanak Donald Trumppal és családjával, de egyelőre nem jelentkezett senki, aki megvenné a problémás hitelportfóliót. Bár az elnök vállalkozásai valószínűleg fizetőképesek, a portfólióhoz kapcsolódó jogi és reputációs kockázatok nehezen fejezhetők ki monetáris eszközökkel.

Valószínűleg Trump januári leköszönése után ismét terítékre kerül majd az ingatlanmágnással ápolt kapcsolat felülvizsgálata a Deutsche Banknál.

Ha a Deutsche Bank szakít Trumppal, az elnök az egyik legrégebbi, legbizalmasabb üzleti kapcsolatát veszíti el. Trump nagyjából két évtizede üzletel a Deutsche Bankkal, partnerségüket élből egy 1 milliárd dolláros finanszírozási megállapodással nyitották.

A szakítás Trump szempontjából azért lehet kellemetlen, mert nehezen fog tudni találni ezek után egy olyan bankot, amely hajlandó lesz neki hitelezni dollár százmilliókat, milliárdokat. Ha egy pénzintézet a republikánus ingatlanmágnást finanszírozni szeretné, rövid távon biztosan számolnia kell a sokak szemében megosztó politikushoz köthető negatív visszhanggal és ha politikailag aktív marad, demokrata ellenlábasainak folyamatos támadásaival is.

Ilyen ellenszélben valószínűsíthető, hogy több cég is hátat fog fordítani a 2021-ben várhatóan leköszönő amerikai elnöknek, ami üzleti vállalkozásainak kilátásait hosszabb távon is veszélybe sodorhatja.