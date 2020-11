Koronavírusos szép, új világ: belépés csak oltásigazolással?

„Elrendelte, hogy mindenkinek, kicsinek és nagynak, gazdagnak és szegénynek, szabadnak és rabszolgának jelöljék meg a jobb karját vagy a homlokát, és hogy senki ne adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét vagy nevének a számát.”

2021 kulcsszava: az oltásigazolás

Mi magunk egy hatékony és biztonságos oltás beadatása mellett vagyunk, a vakcinába rejtett nanochipben nem hiszünk, a vakcináktól pedig azt várjuk, hogy hamarosan végre visszatér az életünk a régi kerékvágásba. Sokaknak bevillanhatnak azonban a bibliai Jelenések könyvének a végső időkről jövendölő fenti sorai, amikor meghallják: 2021 arról szólhat, hogy egy sor szolgáltatást nem vehetünk majd igénybe valamifajta oltásigazolásra szolgáló jel (pl. hivatalos igazolvány vagy QR-kód) megléte nélkül. Vagyis például

repülőgépre, fesztiválra, koncertre, étterembe, sportmérkőzésre, moziba, színházba, kiállításra és még egy sor helyre nem léphet be az, aki nem TUDJA igazolNI, hogy már beoltották a koronavírus ellen.

Mielőtt bárki összeesküvés-elméletet vagy fake newst kiáltana: ez még nem maga a hír, csak egy feltételezés. Az idő előrehaladtával viszont egy napról napra erősebb előrejelzés, majd pedig konkrét valóság lehet, miután kormányok és vállalatok tervezik, hogy megkövetelik az oltásigazolást. Nézzünk néhányat:

Focimeccsre oltásigazolással

Egyedi QR-kódot kaphatnak a mobiltelefonjukra azok a britek, akik megkapták a védőoltást, hogy ezzel vehessenek csak részt focimérkőzéseken, színházi előadásokon és más eseményeken – jelezte a brit kormány a Daily Mail szerint, hozzátéve, a tervek még korai szakaszban járnak. A nagy létszámú események jelenleg magas kockázatot hordoznak – indokolják a britek. Matt Hancock egészségügyi miniszter szerint az oltást nem szeretnék kötelezővé tenni (egyes híradások szerint ugyanakkor ezt nem zárta ki), nem utolsó sorban azért, mert szerinte az emberek egyszerűen akarni fogják, hogy megkapják.

Koncertre oltásigazolással

A jegyforgalmazást végző Ticketmaster a Billboard szerint azt tervezi, hogy a koncertek előtt ellenőrzi, hogy a résztvevők rendelkeznek-e a koronavírus elleni oltással. Ehhez szintén mobiltelefonos megoldást vezetnének be, ugyanakkor az oltásigazolás mellett a 24-72 órán belül elvégzett, negatív eredményű koronavírus-tesztet is elfogadnák. Három pilléren nyugszik a még nem véglegesített terv: a kaliforniai székhelyű cég digitális applikációja mellett egy harmadik feles információszolgáltató (amilyen pl. a CLEAR Health Pass) és egy teszt- vagy vakcinaforgalmazó (mint pl. a Labcorp vagy a CVS) együttműködését is igénybe vennék.

Fesztiválra oltásigazolással

Amennyiben a koronavírus elleni vakcina széles körben elterjedt lesz Hollandiában, a fesztiválok és koncerthelyszínek meg kell, hogy különböztessék azokat, akiket már beoltottak a koronavírussal szemben azoktól, akiket még nem. Ezt Berend Schans, a Holland Koncerthelyszínek és Fesztiválok Szövetségének igazgatója nyilatkozta, hozzátéve: lehetőséget lát arra, hogy visszautasítsák az oltással nem rendelkező emberek belépését a fesztiválokra, és ezt javasolja is a szövetségük. Az amszterdami RAI és a rotterdami Ahoy konferenciaközpont is negatív tesztet vagy oltásigazolást kérne a résztvevőktől.

Repülni oltásigazolással

Ausztrália nemzeti légitársasága, amelyet egyben a világ legbiztonságosabb légitársaságaként tartanak számon, bejelentette, hogy csak azok a külföldiek utazhatnak a fedélzetén, akik bizonyítani tudják, hogy megkapták a koronavírus elleni vakcinát – számoltunk be róla a CNN tudósítása alapján. A légitársaságnál úgy vélik, mások is követhetik a példájukat. Tudomásunk szerint ez a cég egyébként az első, amelyik a légiközlekedés igénybevételében feltételül szabná az oltás igazolását.

Munkahelyre oltásigazolással

A brit konvervatív képviselő, Tom Tugendhat odáig ment a Huffington Post szerint, hogy szerinte azok, akik visszautasítják majd az oltást, egy napon azzal szembesülhetnek, hogy kizárják őket a munkahelyükről, és nem léphetnek például be az irodába. Szerinte számos társadalmi színtéren oltásigazolással lehet majd szolgáltatásokat igénybe venni.

A sor még folytatható lenne, egyelőre annyi mondható biztosan, hogy az utazás és a szórakoztatóipar területén szaporodnak az oltásigazolás megköveteléséről szóló tervek, és egyre többen szólalnak meg pozitívan a témában az USA-ban és Nyugat-Európában egyaránt.

A téma azt követően robbant be a médiába igazán, hogy az elmúlt hetekben több gyógyszergyártó és vakcinafejlesztő cég is előállít eredményeivel: a Pfizer-BioNTech kettős 95%-os, a Moderna 94,5%-os, az AstraZeneca átlagban 70%-os hatékonyságról adott számot a klinikai tesztek alapján.

Oltani vagy nem oltani? Igazoltatni vagy nem igazoltatni?

A fenti hírek alapján egy sor kérdés felvethető arról, mi vár ránk. Nincs egyelőre válasz az alábbiakra:

Kötelező lesz-e az oltás? Ha nem lesz az, mint ahogy Magyarország sem tervezi a kötelezővé tételét, akkor egyes iparágak, szolgáltatók és munkáltatók elgondolkodhatnak azon, hogy megkövetelik ügyfeleiktől és/vagy alkalmazottaiktól az oltást.

Ha nem lesz kötelező az oltás, lehetővé teszik-e az egyes államok, hogy egyes szektorok (pl. turizmus, vendéglátás, kultúra, szórakoztatóipar) valamiféle oltásigazoláshoz kössék szolgáltatásaik igénybevételét?

Megtehetik-e egyáltalán az államok az alapjogi dokumentumok, alkotmányok és idevágó nemzetközi szerződések alapján, hogy oltásigazoláshoz kötik állami és/vagy magánszolgáltatások igénybevételét?

Megéri-e az egyes iparágaknak és cégeknek erre az útra lépniük a rövid- és hosszútávú bevételtermelés szempontjából? Lehetnek ágazatok és cégek, amelyek számára a szolgáltatások biztonságos igénybevétele üzletet generáló tényezővé válik (ide vélhetően inkább a prémium szolgáltatások tartozhatnak majd) , és lesznek olyan szektorok is, amelyek számára katasztrófával érne ez fel, ha a lakosság és az ügyfélkör nagy része, netán többsége nem hajlandó beadatni magának.

, ha a lakosság és az ügyfélkör nagy része, netán többsége nem hajlandó beadatni magának. Milyen jogi és technikai megoldás teszi majd lehetővé az oltás meglétének igazolását? Állami vagy piaci koordináció mellett valósul ez meg? K özponti és/vagy hitelesített ellenőrzési mechanizmus segíti-e majd a csalások kiszűrését?

Milyen politikai elégedetlenséget, társadalmi feszültséget generálhat mindez, ha csak egy átmeneti időre is?

A PSZCHIOLÓGIAI ÉS A JÁRVÁNYÜGYI TÉNYEZŐK, valamint az ezeket figyelembe vevő állami és piaci koordináció KÖLCSÖNÖS EGYMÁSRA HATÁSÁBÓL ALAKULHAT KI A VÉGEREDMÉNY. jelentős hatással lehet rá egy-egy cég ügyfélkörének összetétele, az adott ország járványhelyzetének alakulása és a lakosság oltással kapcsolatos támogató vagy elutasító attitűdje egyaránt.



Egy példa: ha egy ország népessége többségében elutasító a vakcinával szemben, és messze van a nyájimmunitás kialakulása, a kormány pedig nem kívánja kötelezővé tenni az oltást, akkor magáncégek hosszú sora kacérkodhat majd a gondolattal, hogy kötelezővé teszi az oltásigazolást. Ebben az esetben azonban, ha az ügyfélkör a teljes népességhez hasonlóan elutasító, saját üzletét veszélyeztetheti. Ha azonban az ügyfélkör a teljes népességtől eltérően hisz az oltás jelentette biztonságban (vagy egyébként is ilyen az ország laksságának általános attitűdje), akkor akár reputáció- és bevételnövelő tényező is lehet ezt a követelményt bevezetni. Nyájimmunitás kialakulása esetén mindez egy idő után jelentőségét vesztheti - jó lenne, ha ez mielőbb megtörténne.

Mindenkinek érdeke, hogy az illetékes egészségügyi hatóságok által hatékonynak és biztonságosnak nyilvánított vakcinák mielőbb rendelkezésre álljanak, az oltásszkeptikusság a megnyugtató hírek révén alábbhagyjon, és az oltás lehetőségével minél többen éljenek. Amíg azonban a megfelelő társadalmi átoltottság nem alakul ki, egyes szolgáltatócégek és akár -szektorok számára reális opció lehet a hitelesített oltásigazolás megkövetelése a szolgáltatások igénybevétele során. Egyelőre lehetetlen megmondani, hogy ez kivétel vagy általános jelenség lesz-e 2021-ben, de az államnak érdemes lehet kedvező jogszabályi környezet megteremtésével elébe mennie az ezirányú technikai fejlesztéseknek és piaci igényeknek. Nem ettől fog eljönni a cikkünk bevezetőjében felidézett világvége.

Hogy állnak az oltáshoz a magyarok?

Anélkül, hogy az oltásigazolással kapcsolatos messzemenő következtetésekbe belemennénk Magyarországot illetően (ezt az olvasókra bíznánk), érdemes felidézni a magyar lakosság oltással kapcsolatos attitűdjét. Az Euronews megbízásából készített, az Opinio által 1231 fős mintán végzett reprezentatív felmérés eredménye szerint Magyarországon:

a megkérdezettek mindössze 17 százaléka adatná be magának az oltást, ha a vakcina elérhetővé válna.

47 százalék egyértelműen elutasította az oltás lehetőségét,

36 százalék pedig még nem döntötte el.

Nem mindegy az sem, melyik, illetve milyen oltásról van szó. A kutatásból az is kiderült, melyik vakcinát preferálnák a magyarok:

a legtöbb megkérdezett egy Magyarországon gyártott védőoltást választana,

valamivel kevesebben kérnének az amerikai fejlesztésű vakcinából,

a magyar kormány által megrendelt orosz gyártmányú oltószert viszont egyértelműen elutasítják, a megkérdezettek mindössze 7 százaléka oltatná be ezzel magát,

és ennél is kevesebben, mindössze 4 százalék kérne a kínai vakcinából.

Címlapkép: Rita Franca/NurPhoto via Getty Images