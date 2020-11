Ijesztő fenyegetés: iszlamista terroristák új generációja vette célba Európát

Az elmúlt hetekben Európa különböző pontjain elkövetett iszlamista merényletek a 2015-2016-ban tapasztalt dzsihadista terrorhullám legsötétebb napjait idézték fel. Nagy különbség azonban a négy-öt évvel ezelőtti csoportosan elkövetett, egyszerre több helyszínre lecsapó lőfegyveres, illetve robbantásos támadásokhoz képest, hogy most magányos – és jellemzően késsel támadó – elkövetők voltak a terrorakciók végrehajtói. Az Iszlám Állam (ISIS) szíriai és iraki kalifátusának bukását követően hazatérő európai ISIS-harcosok komoly fenyegetést jelentenek az európai országok számára.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

„Ketyegő időzített bombák” – a november 2-i bécsi dzsihadista terrortámadás után e szavakkal írta le Sebastian Kurz osztrák kancellár, hogy mit jelenthet Európa számára az a több ezernyi EU-állampolgár, aki az utóbbi években az Iszlám Állam (ISIS) seregében Szíriában és Irakban harcolt, és az ISIS kalifátusának tavaly márciusi bukása után most hazatér Európába.

Már a bécsi terrortámadás, illetve az októberi drezdai, párizsi és nizzai dzsihadista késes támadások előtt is többen figyelmeztetettek arra, például Gilles de Kerchove, a terrorizmus elleni küzdelem európai uniós koordinátora, hogy az Iszlám Állam kalifátusának bukása után az Európába visszatérő ISIS-harcosok jelentős veszélyt jelentenek majd az európai országok számára. Bár az utóbbi hetek nyugat-európai terrortámadásait nem hazatérő ISIS-harcosok követték el, az ISIS európai fegyveresei jövőjének kérdése előtérbe került a mostani iszlamista terrorakciók kapcsán.

Az EU terrorizmus-ellenes koordinátorának adatai szerint a korábbi években mintegy ötezer európai csatlakozott az ISIS Irakban vagy Szíriában harcoló csapataihoz. Negyedük már visszaért Európába, másik negyedük elesett a harctéren, a többiek pedig terrorcselekményeket követhetnek el a jövőben hazatérve saját hazájukba vagy harmadik országokban – emelte ki egy augusztusi lapinterjúban Gilles de Kerchove.

Az ISIS-propaganda melegágya az al-Hol menekült- és fogolytábor

A még Szíriában lévő ISIS-harcosok egy része fogolytáborokból kiszabadulva térhet haza. A szíriai kurd hatóságok nemrégiben arról döntöttek, hogy az Északkelet-Szíriában található al-Hol táborból 15 ezer embert engednek szabadon, miután az amúgy is túlzsúfolt táborban a koronavírus-fertőzések emelkedő száma miatt egyre rosszabb az egészségügyi helyzet. A táborban mintegy 70 ezer – a lakhelyét a szíriai polgárháború következtében elvesztő – ember zsúfolódott össze, többségében nők és gyermekek. A táborban azonban az Iszlám Állam több ezer harcosát, családtagjait is fogva tartják. A tábort működtető kurd hatóság már korábban figyelmeztetett arra, hogy a végtelenségig nem tud felelősséget vállalni az ott elhelyezett emberekért.

A táborban lévő rossz körülmények melegágyat jelentenek az Iszlám Állam propagandája számára. Hans-Jakob Schindler, a Counter Extremism Project think-tank igazgatója szerint az al-Hol tábor lakói között jelentős számban vannak olyanok, akik nemhogy deradikalizálódtak volna, hanem inkább még erősödött is a radikális ideológiai gondolkodásuk. Beszámolók szerint sok nő is radikalizálódott már a táborban, és arról is vannak hírek, hogy korábban az őrök lefizetésével már több radikális ki is jutott a táborból.

Átalakuló ISIS-szerep

A kalifátusát 2014 júniusában, Moszulban kikiáltó ISIS éveken át Irak és Szíria jelentős területeire terjesztette ki fennhatóságát, azonban 2019 márciusában utolsó területi enklávéját is elveszítette. Majd 2019 októberében egy amerikai rajtaütés során meghalt az ISIS vezetője, Abu Bakr al-Bagdádi is. Az ISIS Szíriában és Irakban maradó katonái jelenleg szétszórtan folytatják harcukat, számukat Vlagyimir Voronkov, az ENSZ terrorizmusellenes tevékenység összehangolásáért felelős főtitkár-helyettese 10 ezer főre teszi.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a napokban arra figyelmeztetett, fennáll a veszélye annak, hogy a Szíriából és Irakból kiszoruló Iszlám Állam Afganisztánban éledhet újjá, ha a NATO-csapatokat korán vonják ki a közép-ázsiai országból. Donald Trump távozó amerikai elnök rendelete értelmében ugyanis január 15-ig 2500-2500 főre csökken az Afganisztánban és Irakban állomásozó amerikai katonák létszáma. Afganisztánból 2000, Irakból 500 amerikai katonát vonnak ki.

A súlyos veszteségek után az ISIS próbálja újjászervezni magát, az új vezetésnek (Bagdádi utódja Abu Ibráhim al-Kuraisi lett) továbbra is az a célja, hogy Nyugat-Európában terrorakciókat szervezzen, vagy azokra bújtasson fel. Szakértők szerint azonban nem valószínű, hogy az ISIS közel-keleti vezetése jelenleg képes lenne olyan átfogó, összehangolt európai merényletsorozatokat megtervezni, koordinálni, mint amelyek 2015-2016 során történtek Franciaországban. Közülük a legsúlyosabb a 2015 novemberi merényletsorozat volt, amikor az Iszlám Állam terroristái Párizs több helyszínén (éttermeknél, kávézóknál, a Bataclan koncertteremnél és a Stade de Framce stadionnál) hajtottak végre összehangolt támadásokat, 131 ember halálát okozva. A 2016. márciusi brüsszeli támadásban az ISIS három belga állampolgárságú öngyilkos merénylője robbantotta fel magát a repülőtéren, illetve egy metróállomáson, ami 32 ember életét követelte.

A 2015-2016 közötti időszak után az utóbbi években, Európában kisebb figyelem irányult az iszlamista szélsőségesekre, miután jelentősen csökkent a dzsihadista támadások vagy támadáskísérletek száma. Az Europol adatai szerint 2019-ben 21 dzsihadista támadás történt az EU-ban szemben a 2018-ban mért 24, illetve a 2017-ben tapasztalt 33 támadással szemben. A tavalyi 21 támadás közül 4 meghiúsult, 14-et megakadályoztak, így „csak” hármat tudtak végrehajtani.

A nyugat-európai terrorellenes szervek a négy-öt évvel ezelőttihez hasonló, az ISIS által megszervezett összehangolt merényletsorozatok helyett inkább olyan radikalizálódott egyének akcióira számítanak, akiket a meggyengült ISIS az interneten keresztül buzdít terrorakciókra.

Az utóbbi hetek nyugat-európai terrorakcióinak elkövetői és az Iszlám Állam közel-keleti központja között eddig nem tártak fel közvetlen kapcsolatot a hatóságok. A négy halálos áldozattal járó bécsi támadás elkövetője, a macedóniai albán származású, de Ausztriában született és felnövő Kujtim Fejzulaj támadás előtti, a közösségi médiában közölt posztjaiból kiderült, hogy esküt tett az Iszlám Állam vezetőjének. Az ISIS felelősséget is vállalt a támadásért, azonban azt a hatóságok még vizsgálják, hogy az Iszlám Állam közvetlenül irányította-e a támadást, vagy csak felbujtója volt annak.

A francia középiskolai történelemtanárt a Mohamed-karikatúrák tanórán történő bemutatása miatt október 16-án lefejező csecsen iszlamistáról annyit tudni, hogy állítólag kapcsolatban állt az Iszlám Állam egy szíriai harcosával. Az október 29-i, három ember halálát okozó nizzai késeléses merényletet elkövető tunéziai támadó mobiltelefonján a történelemtanár gyilkosának fotója mellett az Iszlám Állammal kapcsolatos képeket is találtak a hatóságok.

Az október elején két embert megkéselő, egyiknek halálos sebesüléseket okozó drezdai iszlamista támadó pedig korábban azért ítélték el, mert az ISIS számára végzett toborzási tevékenységet. A Szíriából öt éve Németországba érkezett férfi a késelés előtt öt nappal szabadult a börtönből.

Magányos elkövetők – A dzsihadisták új generációja

Az utóbbi hetek dzsihadista merényleteinek közös jellemzője – szemben a 2015-2016-os kisebb csoportok által végrehajtott, összehangolt terrorcselekményekkel –, hogy a támadásokat magányos elkövetők hajtják végre, akiknek akcióit feltehetően csak inspirálta, és nem közvetlen parancsba adta az Iszlám Állam. Tavaly szinte az összes EU-ban végrehajtott vagy meghiúsult támadást magányos terroristák követték el.

A francia titkosszolgálatok korábbi vezetője, Bernard Squarcini úgy látja: az iszlamista szélsőségek új generációjával áll most szemben Franciaország. Szerinte a terrorszervezetekhez nem kapcsolódó egyének követése új kihívást jelent a titkosszolgálatok számára. Bár az új típusú támadások elkövetői magányos farkasnak számítanak, azonban ez nem jelenti azt, hogy a közösségi médiában ne érintkeznének másokkal. Squarcini szerint a titkosszolgálatoknak most legfőképpen a közösségi médián keresztül történő kommunikáció követésére kell törekedniük.

Szabadulnak a börtönből az ISIS-hez csatlakozni akaró iszlamisták

A radikalizáció kérdésével foglalkozó londoni nemzetközi kutatóközpont (International Centre for the Study of Radicalisation - ICSR) szerint komoly problémát jelent, hogy az Iszlám Államhoz való csatlakozás kísérlete miatt letartóztatott európai állampolgárok szinte ugyanabban az időben kerülnek ki a börtönből, miután jelentős számuk nagyjából hasonló időtartamú börtönbüntetést kapott. Ez pedig azt jelenti, hogy a hatóságoknak meg kell osztani a figyelmüket a számos potenciálisan veszélyes személy megfigyelése, követése terén.

A bécsi támadást elkövető terrorista is egy olyan dzsihadista volt, aki korábban megpróbált Szíriába jutni, hogy csatlakozhasson az Iszlám Államhoz. Kujtim Fejzulajt 2019 áprilisában 18 évesen fülelték le a török hatóságok. Ausztriában 22 hónapos börtönbüntetésre ítélték, majd nyolc hónap után tavaly decemberben fiatal korára való tekintettel kiengedték a börtönből. Ausztriában az utóbbi években nem fordultak elő súlyos terrorcselekmények, azonban a muszlim fiatalok körében a radikalizáció jelensége megfigyelhető volt. A Szíriában vagy Irakban bevetett külföldi harcosok tekintetében egy főre vetítve az EU-n belül Ausztria a második legnagyobb kibocsátó ország volt Belgium után.

Az ICSR adatai szerint Franciaországban abból a 196 elítélt terroristából, akik a Szíriába történő kijutással kapcsolatos bűncselekmények miatt kerültek rács mögé, 45-öt idén engedtek ki a börtönből, 57-et jövőre, míg 46-ot 2022-ben fognak. Franciaországban összességében tavaly több mint 200 letartóztatás történt dzsihadista terrorizmus miatt, ami az összes ilyen uniós eset felét tette ki. A Nyugat-Európa legnagyobb, mintegy hatmilliós muszlim közösségével bíró Franciaországban 8 ezer olyan iszlamista radikálist tartanak nyilván, aki potenciális fenyegetést jelenthet.

Az al-Kaida sem akar lemaradni

Az Iszlám Állam mellett az al-Kaidának is az a célja, hogy továbbra is releváns szereplője maradjon a dzsihadista szervezetek egymással is versengő világának. Mint ismert, a Mohamed-karikatúrákat megjelentető Charlie Hebdo francia szatirikus hetilap szerkesztőség elleni, 2015 januári támadást két, al-Kaidához köthető iszlamista hajtotta végre. Az utóbbi hetek támadásainak egyik fő gyújtópontja pedig az volt, hogy a Charlie Hebdo újra megjelentette a Mohamed prófétáról szóló karikatúrákat annak apropóján, hogy a szerkesztősége elleni, öt évvel ezelőtti – 12 halálos áldozattal járó – támadással összefüggésbe hozható vádlottak elleni per elkezdődött.

A Mohamed-karikatúrák újbóli megjelenését követő, az iszlám világban kitört széleskörű felháborodás közepette az al-Kaida háborút hirdetett Franciaország ellen, és arra szólított fel, hogy magányos elkövetők terrorakciókat hajtsanak végre Európában. A terrorszervezet meg is fenyegette a Charlie Hebdo hetilapot, hogy a 2015-ben történt támadáshoz hasonló akciókat követnek el majd ellene. A hetilap volt párizsi szerkesztősége mellett szeptember 25-én két embert meg is késelt egy szélsőséges iszlamista, aki pár éve Pakisztánból érkezett Franciaországba.

Címlapkép forrása: Michael Gruber/Getty Images