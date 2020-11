60 fős halálosztag és egy robotfegyver végezhetett a világ egyik legveszélyesebb atomtudósával

Szivárognak a részletek Mohszen Farizade iráni atomtudós meggyilkolásával kapcsolatosan, de egyelőre elég sok az ellentmondás. Egyes források szerint a merényletet egy 62 fős halálosztag vitte véghez, más források szerint viszont egy távirányított fegyverrel ölték meg a tudóst, amit egy önrobbantó autóba szereltek. Ez idén már a sokadik olyan támadás, amely Irán stratégiai fontosságú vezetőit vagy komplexumait érte; a perzsa ország dühöng, de meglepő lenne, ha erőszakos fenyegetéseken kívül bármilyen retorzióval élnének újabb kulcsfontosságú vezetőjük elvesztése miatt.

Így zajlott a támadás

Péntek este ütöttek rajta Mohszen Farizade iráni atomtudós konvoján fegyveresek, a tudóst a nyugati országok az iráni nukleáris fegyver kifejlesztését célzó titkos program egyik vezetőjeként tartották számon.

Az iráni médiában és a politikusok nyilatkozatai alapján már nagyjából össze lehet rakni, hogy mi történhetett, de még mindig elég sok a homályos és egymásnak ellentmondó részlet az akcióval kapcsolatosan.

A New York Post arról ír, hogy Farizade magánvillájába tartott fegyveres kísérettel együtt, egy három golyóálló autóból álló konvojban. Akkor érte őket a támadás, amikor a konvoj első autója behajtott egy körforgalomba. Állítólag az első autót és Farizade járművét is lövések érték, a hátsó autó mellett pedig felrobbant egy robbanószerekkel megrakott Nissan.

Pillanatokon belül fegyveresek jelentek meg, akik négy motorral és egy személyautóval érkeztek a helyszínre, majd tűzarcba keveredetek Farizade kíséretével. Az atomtudós kíséretét a Post forrásai szerint veszteség nélkül likvidálták a támadók, majd kirángatták Farizadét az autójából és agyonlőtték. Korábban az iráni média még „3-4 terrorista” likvidációjáról számolt be a BBC szerint, de a későbbi nyilatkozatok szerint már nem fogtak el egyetlen támadót sem.

Ezek a források arról is számot adnak, hogy 62 ember vett részt az akció kivitelezésében, a konvojt pedig összesen 12, különleges műveleti kiképzést kapott fegyveres támadta meg, akik az egész környéken lekapcsolták az áramot az akció alatt.

A CNN egy teljesen eltérő képet fest az akcióról.

Az iráni állami médiára hivatkozva azt írják, hogy valójában három nem páncélozott kísérőjárműből és Farizade golyóálló autójából állt a konvoj, azután álltak meg, hogy a konvojt egy kézifegyverekből leadott sorozat találta el. Ezután a hírcsatorna szerint Farizade kiszállt a védettséget nyújtó járművéből és ekkor a konvoj mellett álló Nissanból egy távirányított automata fegyver tüzet nyitott rá, ami megölte az atomtudóst, csak ezután robbant fel a jármű.

A Times of Israel is robotfegyverről ír az iráni média tájékoztatása alapján, még azt is hozzátették, hogy állítólag Izrael gyártotta a fegyvert és műholdasan kezelték. Erről az iráni média semmilyen bizonyítékot, de még csak egy képet sem szolgáltatott.

Eszerint a híradás szerint egyetlen egy merénylő sem volt a helyszínen, hanem az egészet távolról bonyolították le.

Mindkét sztori sántít egy kicsit: azt nem tudni, honnan veszik a források, hogy épp 62 ember vitte véghez az akciót, amikor senkit nem tudtak elkapni vagy lelőni az iráni hatóságok és az sem logikus, hogy Farizade kiszállt a golyóálló kocsijából, amikor az tűz alá került.

Irán nagyon dühös

Idén ez már a sokadik olyan támadás, amely Irán egy stratégiai fontosságú személyét vagy létesítményét érinti.

Kászim Szulejmáni tábornokot, az iráni Kudsz-erők parancsnokát, aki a perzsa ország külföldi intervencióit koordinálta, januárban ölte meg egy amerikai drón, röviddel azután, hogy leszállt a bagdadi reptéren és autóba ült.

Júliusban valaki felrobbantotta Irán urándúsító komplexumának egyik épületét Natanzban, melyben az atomprogramhoz létfontosságú centrifugákat gyártottak. Emellett több, kisebb olajipari, egészségügyi és áramszolgáltató létesítményt is szabotázs ért idén Iránban, de nem biztos, hogy ezek az esetek mind összeköthetők. Az utóbbi incidensekkel kapcsolatosan iszlamista szélsőségesek, belső ellenzékiek és amerikai és izraeli beavatkozás gyanúja is felmerül, de egyikre sincs még kézzel fogható bizonyíték.

A támadás után sorra kezdték el fenyegetni Amerikát és Izraelt az iráni vezetők.

Haszan Róhani elnök az iráni köztévében nyilatkozta azt, hogy Farizade meggyilkolása „semmivel nem fogja lassítani” az iráni atomprogramot és hogy „megfelelő időben” megtorolják majd a támadást.

Ali Hamenei ajatollah arra szólította fel az iráni hatóságokat, hogy „büntessék meg a tett kitervelőit és végrehajtóit”.

Dzsavad Szarif, Irán külügyminisztere úgy fogalmazott „erős jelei” vannak annak, hogy Izrael követte el a támadást és megkérte a nemzetközi közösséget, hogy „hagyjanak fel a kettős mérce alkalmazásával.”

Több helyi médiatermék és tisztségviselő is katonai erőszakkal fenyegetőzött, elsősorban Izraellel szemben.

A vezetők elítélő és fenyegető nyilatkozatain kívül tömegtüntetések indultak Iránban, mely során felbőszült tömegek Trump és Biden képeket, illetve amerikai zászlókat égettek.

Aligha lesz ez több üres fenyegetőzésnél

A fenyegetőzések és a felfokozott hangulat ellenére meglepő lenne, hogy ha a közeljövőben bármilyen retorziója lenne az Iránt ért támadásoknak.

Az Egyesült Államok új elnöke, Joe Biden várhatóan Donald Trumpnál jóval engedékenyebb politikát folytat majd a perzsa országgal szemben, és visszalépne az Obama-érában megkötött atomalkuba is. Ezzel Irán is tisztában van, ezért abszolút nincs érdekükben provokálni Izraelt, akár az Egyesült Államok más szövetségeseit.

A perzsa ország vezetése valószínűleg azt reméli, hogy ha (legalább papíron) betartják az atomalkuban foglaltakat, akkor feloldja az Egyesült Államok a gazdaságukat tönkrevágó szankciókat és ismét visszacsatlakozhatnak a globális gazdaság vérkeringésébe. Ezzel szemben egy Izraelt ért támadás Irán biztos pusztulását hozná el, hiszen a NATO és Amerika közel-keleti szövetségesei egyszerre csapnának le a gazdasági és egészségügyi krízistől szenvedő országra:

Izrael döntéshozói viszont jó eséllyel úgy gondolják, hogy Irán úgysem fogja betartani az atomalkuban foglaltakat és folytatják majd szép csendben az atomfegyver-fejlesztést. Izrael számára katasztrofális következményekkel járhat, ha Irán atomfegyverekhez jut, hiszen Irán legtöbb atomtöltet célba juttatására képes rakétája könnyedén eléri Izrael bármely városát (amit persze Izrael nem vár teljesen védtelenül, hiszen a világ egyik leghatékonyabb rakétavédelmi rendszerét üzemeltetik, amely azonban még mindig nem 100%-os hatásfokú).

Nem lenne meglepő tehát, ha a mostani támadás oka az lenne, hogy Izrael gyorsan likvidálni akarja az atomprogram szempontjából kulcsfontosságú vezetőket és létesítményeket, mielőtt még az érdekeiket lelkesen és vokálisan támogató Trump leköszön az Egyesült Államok éléről, évekkel visszavetve ezzel az iráni atomprogram eredményességét.

Fontos persze hangsúlyozni ismét, hogy továbbra sincs semmilyen bizonyíték arról, hogy Izrael bármilyen támadást vitt volna végbe Iránban, ez csak spekuláció.

Címlapkép: Mohszen Farizade temetése, a tudóst teljes állami tiszteletnyilvánítás mellett helyezték örök nyugalomra. Fotó: Getty Images