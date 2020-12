Koronavírus-csoda Európában: mindkét hullám elkerülte őket, pedig nincsenek szigorú korlátozások

Elsőre szinte érthetetlen, hogy Finnország járványügyi mutatói miért olyan kiugróan kedvezőek, miközben Európa országaiban több ezres esetszámokat látunk naponta. A finnek ráadásul nem élnek szigorú korlátozások között, mint mi vagy a nyugat-európaiak. A svédekről magas esetszámaik és halálozásuk ellenére sok szó esik, a finnekről viszont alig beszélünk - pedig utóbbi példáján látjuk, hogy valójában a svéd járványkezelés hibátlan is lehetett volna, ha március elején nem kísérleteznek a nyájimmunitással. A finn siker nagyrészt megérthető, de nem lemásolható: a lakossági tudatosság mellett kellenek hozzá földrajzi, kulturális és gazdasági adottságok is.

Európa koronavírus-térképét látva azonnal szemet szúr Finnország és Norvégia, akik minden járványügyi mutató szerint messze jobban állnak az európai átlagnál – ebben a cikkben mi most előbbi országgal foglalkozunk. Miközben a második hullámban az európai országok majdnem mindegyikében elszaladt a járvány, a finnek gyakorlatilag nagyobb hullám nélkül úszták meg az őszt is, így komoly szigorításokat sem hoztak az országban, az élet sokkal szabadabban zajlik, mint a többi európai országban (majdnem úgy, mint a járvány előtt, de azért vannak korlátozások - például nincsenek sportesemények zárt térben -, és több az online esemény).

Nézzük a járványügyi számokat

Finnországban az elmúlt 7 nap átlagában naponta 385 új esetet regisztráltak, és a trend az utóbbi napokban csökkenő volt. Az elmúlt héten összesen 25 ember halt meg Finnországban a koronavírus miatt.

Ha a teljes átfertőzöttséget nézzük, akkor abszolút éllovasnak nevezhetjük Finnországot, egyik európai országban sem volt ilyen kevés fertőzött.

A halálesetek számában a szomszédos Norvégia megelőzi Finnországot – Norvégia egyébként szintén rendkívül sikeresen kezeli a járványt -, de a finnek az EU-s mezőnyből messze kiemelkednek.

Érdemes megnézni az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) komplex indexét is, amely az elmúlt két hét esetszámai, a tesztszámok alapján sorolja be az egyes európai régiókat. Eszerint a kontinensen egyedül Finnországban, Norvégiában és Írországban vannak sárga, azaz közepesen fertőzött körzetek, miközben egész Európa vörös (Norvégiában még van egy zöld régió is).

Amíg tehát a legtöbb ország szigorú intézkedésekkel próbálja elfojtani a több ezres esetszámokat, addig a finnek majdnem úgy élik az életüket, mint a járvány előtt, és közben 500 alatti esetszámokat közölnek majdnem minden nap.

Az intézkedések egyáltalán nem szigorúak

A koronavírus visszaszorításának vannak pozitív példái, az első hullámban az európai lezárások hatásosak voltak, ennek köszönhetően a legtöbb európai országban elhanyagolható mértékű fertőzöttségi adatokat láttunk tavasszal (a nagy nyugati gócpontokat leszámítva). Finnország már az első hullámban is a legsikeresebb országok között volt, ami kétségkívül a gyors és határozott fellépésnek tudható be. Az ország járványkezelése összességében szigorú volt (nem a jogszabályok szerint, de ezt látni fogjuk a cikk további részében), elrendelték az iskolabezárásokat, és a szolgáltató központok látogatási tilalmát. Emellett több célzott, szelektív elemet tartalmazott (például lezárták a gócpontnak minősülő területeket, 70 év felett szigorúbb szabályok vonatkoztak, korlátozták a beutazást a határnyitás után is stb.).

Finnországra (és Norvégiára) is igaz volt azonban, hogy az intézkedések nagy részét nem jogszabályokba, hanem ajánlásokba foglalva rendelték el.

Ez az, amit sokan svéd modellként emlegetnek, pedig ez a megoldás egyáltalán nem csak Svédországra igaz, hanem Finnországra és Norvégiára. A svédekről azért esik mégis több szó, mert ott a járvány kezdeti szakaszán a svéd járványügyi hatóság feje, Anders Tegnell a nyájimmunitás elérésére játszott (nyíltan nem kimondva ezt), és az intézkedések kezdeti hiánya után már olyan mértékben elterjedt a járvány, hogy az állapotok messze rosszabbak voltak, mint Finnországban vagy Norvégiában. Ha nem lett volna az első hetek elhibázott, teljesen különutas járványstratégiája, akkor minden bizonnyal svéd modell helyett északi modellről beszélnénk (ha lehet egyáltalán, hiszen ez a stratégiai is alapvetően a lakossági távolságtartásra épített, de erről majd később).

Az Oxfordi Egyetem szigorúságot mérő ábráján látszik, hogy a finn járványkezelés messze nem volt olyan szigorú, mint a magyar, olasz, vagy német. Azt is fontos elmondani, hogy a mobilitásban sem látunk jelentős különbségeket a svédekhez képest– a finnek ugyanúgy a szabadban töltötték a tavaszt, a zárt tereket viszont egyáltalán nem látogatták.

A fenti ábrán azonban, a szigorúsággal önmagában nem lehet magyarázni a finn sikert. Az első hullámban a verbális szigorítás (amit a svédek is alkalmaztak) – azaz az ajánlások, kérések – dominálták a járványkezelést, a második hullámban viszont ennél sokkal lazább kondíciókat látunk. A második hullámban az európai országok mintáját követve a finnek önmagukhoz képest is lazábbak voltak, de míg Európában elszálló járványt látunk, a finn helyzet csak kicsit rosszabb a tavaszinál.

Hogy lehetséges ez?

Ha olvasunk különféle elemzéseket, valamint meghallgatjuk a magyarázatokat, akkor (amellett, hogy a finneket is meglepte saját sikerük) jól azonosítható okokat látunk, amelyek logikusan magyarázzák az enyhe járványt. Természetesen nem áll rendelkezésünk eszközünk arra, hogy megmérjük ezek hatását, de az összefüggés köztük és a járvány lefutása között a priori azonosítható.

Az első ilyen egy fontos adottság, mégpedig a népsűrűség. Az 5,5 milliós Finnország Európa legritkábban lakott országa, amely önmagában még nem magyarázat, de Finnországban az eloszlás is kedvezőtlen a vírus számára (lásd a lenti fénytérképet). Az ország lakossága hatalmas területeken él elszórva, így a vírus érthető módon nehezebben terjed gócpontról-gócpontra. Ez a terep ideális a szelektív fellépés számára, hiszen a hatóságok eszközei a lokális lezárásokkal sokkal hatásosabbak (és ezzel a finnek aktívan élnek is). A népsűrűség és járványterjedés összefüggését támasztja alá, hogy az esetek 70%-a a fővárosi régióhoz köthető, ahol a lakosság majdnem harmada él.

A másik fontos tényező, hogy a finnek nem aludtak bele nyáron a válságba, és velünk (meg másokkal) ellentétben ők tényleg felkészültek a második hullámra. A járványügyi éberség nyáron is fennmaradt, és az alacsony esetszámokat hozó, meleg hónapokat kihasználták arra, hogy részben áttérjenek a Délkelet-Ázsiában bevált szelektív-lokális fellépésekre, és a félszívű európai kísérlettel ellentétben Finnországban valóban gyorsan és hatékonyan zajlik a kontaktkutatás, a gócpontok kialakulásával pedig lokális zárlatokat rendelnek el (például egy-egy falura). A tesztek széles körben elérhetők, gyorsan lebonyolíthatók, és ezen a téren a finnek még innovátorok is, mert olyan új eszközöket alkalmaznak, amely másutt nem jellemző: például kutyákkal szagoltatják ki a fertőzötteket (a megoldás meglepően hatékony volt), és a szennyvízadatokat is az elsők között kezdték elemezni a terjedés előrejelzésére. Európai összevetésben mindez elsőre nem látszik az elvégzett tesztszámokon, de ne feledjük, az alacsony megbetegedésszám miatt eleve kevés gyanús esetet kell tesztelni – és bár a lakosságarányos megbetegedések arányát nézve a finnek a legjobbak, az elvégzett tesztek lakosságarányos mutatóját nézve is az átlag felett állnak.

A harmadik fontos szempont, hogy az ország Európa digitális éllovasai közé tartozik , a telekommunikációs eszközök használata elterjedt. Ez egyrészt megkönnyítette a home office-ra való átállást (ami a járvány előtt is elterjedt volt), másrészt lehetővé tette a hatékonyabb kontaktkutatást. A felmérések szerint tavasszal a finnek közt volt a legmagasabb az aránya az otthonról dolgozóknak (60%) egész Európában. A koronavírus-mobilalkalmazást pedig az indítás utáni napon már egymillióan letöltötték, és az 5,5 milliós országban ma is 2,5 millióan használják. Az alkalmazás segít a fertőzöttek és a kontaktok lokalizálásában.

, a telekommunikációs eszközök használata elterjedt. Ez egyrészt megkönnyítette a home office-ra való átállást (ami a járvány előtt is elterjedt volt), másrészt lehetővé tette a hatékonyabb kontaktkutatást. A felmérések szerint tavasszal a finnek közt volt a legmagasabb az aránya az otthonról dolgozóknak (60%) egész Európában. A koronavírus-mobilalkalmazást pedig az indítás utáni napon már egymillióan letöltötték, és az 5,5 milliós országban ma is 2,5 millióan használják. Az alkalmazás segít a fertőzöttek és a kontaktok lokalizálásában. A negyedik szempont szintén egy adottság: az ország földrajzi elhelyezkedése. Az ország gyakorlatilag egyfajta sziget – északon Norvégia és Svédország, keleten Oroszország határolja, és több szomszéda nincs. Az északi országrész a legritkábban lakott mind a finneknél, mind a svéd és norvég oldalon. Az országra nem jellemző tehát a nagy átáramlás.

Az éjszakai műholdas térképen látszik, hogy Finnország eleve sokkal ritkábban lakott Európa többi országához képest, és főleg a déli területe sűrűn lakott, ahol nincs szárazföldi szomszéduk. (Forrás: Getty Images)

Az egyes elemzéseknél fontos szempontnak tekintik, hogy a finn társadalombiztosító megtéríti a karantén miatt kieső napokat , így nem történhet meg az, mint például itthon, hogy sokan inkább betegen is bejárnak a munkahelyekre (ez ott lényeges, ahol nincs home office elrendelve, természetesen).

, így nem történhet meg az, mint például itthon, hogy sokan inkább betegen is bejárnak a munkahelyekre (ez ott lényeges, ahol nincs home office elrendelve, természetesen). Hatodik szempontként meg kell említeni a kulturális hatásokat, amelyek alighanem a legfontosabb tényezőt jelentik a finn sikerben. Egyrészt a lakosság kormányzatba vetett bizalma magas, az ottani iránymutatások betartási hajlandósága magasabb, mint a legtöbb európai országban a jogszabályoknak, tavasszal az Euróbarométer felmérése szerint 73% elfogadta a korlátozásokat. Másik fontos kulturális adottság, hogy a finnek eleve távolságtartóak: nem jellemzők a nagyobb közösségi összejövetelek, nem jellemzőek a találkozások során a testi kontaktusok, és közösségben is jellemző a néhány méter távolságtartás. Mint később látni fogjuk, ennek nagy szerepe lehetett a finn „csodában”. Így érvelt például Nelli Hankonen, a Helsinki Egyetem pszichológiaprofesszora az AFP megkeresésére és Mika Salminen, a finn védekezésért felelős egészségügyi szakember is.

A fenti adottságok és lépések (alacsony népsűrűség, szabálykövető magatartás, hatékony lokális és szelektív fellépés, magas digitalizáció) együtt tették lehetővé, hogy Finnország példaértékű járványkezelési sikerrel büszkélkedhet.

A fenti tényezők egyben segítik is egymást (alacsony népsűrűségi területen hatásosabb a lokális lezárás stb.). A népsűrűséget leszámítva egyébként a finn járványkezelés gyakorlatilag egy az egyben megfelel a szintén rendkívül sikeres kelet- és délkelet-ázsiai modellnek, ahol nagyjából ugyanezeket a szelektív/lokális intézkedéseket hozták (a társadalom szabálykövető magatartása, és a jelentős digitalizáció mellett), miközben a lakosság majdnem korlátok nélkül éli az életét.

Kulturális adottságok a háttérben

A finn helyzet pontosabb megismerése miatt felvettük a kapcsolatot egy Finnországban élő olvasónkkal, aki beszámolójában megerősítette a fent említetteket. Olvasónkkal való beszélgetésből is az tűnik ki, hogy a fenti tényezők (főleg a lakosság kormányzatba vetett bizalmát és a finn általános távolságtartást) nem lehet eléggé hangsúlyozni a finn védekezést vizsgálva. Az ajánlások (nem jogszabályok, hanem ajánlások) betartásának tökéletes példája, hogy amikor egy csütörtök délután a kormány arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak otthon, olvasónk összes, hónapokra előre leszervezett progamját kivétel nélkül visszamondták a finn kollégák, ügyfelek és még az ismerősök is már egy napon belül. Elmondása szerint amikor az otthonmaradás volt az általános irányelv (május végéig), akkor lehetetlen volt a finnekkel bármilyen személyes összejövetelt megszervezni, a lakosság ugyanis teljes mértékben az ajánlásokhoz igazította az életet.

A finnek egyébként az Eurobarométer kutatás szerint mentálisan jó állapotban vészelték át a zárlatot, 23%-uk azt nyilatkozta, hogy az életükben előrelépés történt ebben az időben. Olvasónk ismerőseitől is többször hallotta, hogy az egyes vállalatok teljesítménye a home office alatt érezhetően nőtt. Egyébként a finnek a tavaszt nem kizárólag otthonukban töltötték, sokat jártak a természetbe, de a gyülekezéseket elkerülték. A nyáron már a finnek is lazák voltak olvasónk szerint, a második hullám felfutásakor azonban ismét visszafogták a finnek a mobilitásukat valamelyest – bár messze nem annyira, mint tavasszal.

A szabálykövető magatartás nem csak a személyekre, de a vállalatokra is igaz – sőt, náluk egyféle proaktivitás is felfedezhető, a vállalatok ugyanis az állami ajánlásokon túl saját maguk is letiltották a munkavállalóikat a személyes, üzleti célú találkozásokról.

A kontaktktutatásról azt tapasztalta alanyunk, hogy valóban gyors és hatékony, bár az eredményeket nem mindig közlik gyorsan. Egy újabb példája a finnek kormányba vetett bizalmának, hogy a házi karantén ott nem kötelező, nem ellenőrzi senki – mégis alig van, aki megszegi. Trükkös megoldás a finn modellben továbbá, és szorosan a kontaktkutatáshoz kapcsolódik, hogy bár nem kötelező a reptéri tesztelés, a hatóságok mégis a helyszínen leszólítják a beutazókat, akik ott nem is feltétlenül tudják, hogy gond nélkül mondhatnának nemet a tesztelésre, így alávetik magukat.

Finnországi nyilatkozónk még egy fontos szempontra felhívta a figyelmet: a finnek nyáron nem mentek külföldre nyaralni, ezzel jelentősen csökkent a behurcolás kockázata. Míg a magyarok nyáron valósággal lerohanták Horvátországot, és onnan hurcolták vissza a fertőzést, addig a finnek belföldön nyaraltak, ezzel ezt a kockázatot teljesen elhárították.

Végezetül olvasónk beszélt a „hagyományos finn távolságtartásról”, amely távolról megfoghatatlannak és elhanyagolható szempontnak tűnik a járványkezelésben, de a valóságban tényleg létező és nagyon is fontos tényező. A finnek valóban távolságtartó népek, és ez már a járvány előtt is így volt. A járvány így gyakorlatilag nem is hozott drasztikus változást a finnek életében, a helyzethez való alkalmazkodás nem okozott nehézséget nekik. A finn távolságtartással kapcsolatban egyébként mémek és viccek is elterjedtek az országban, például azt szokták mondani, hogy ha egy ember áll a buszmegállóban, akkor az a buszmegálló már foglalt. A másik közkeletű vicc az első hullám végén terjedt az országban, amikor azt mondták a finnek, hogy

végre már nem kell másfél méterre állnunk egymástól, újra állhatunk három méterre.

Az alábbi mémek (amelyeket szintén olvasónktól kaptunk) pedig magukért beszélnek:

A gazdaságuk is átlag alatt esik

Már az első hullám végén is megírtuk, hogy a finnek csodaszámra nagyon alacsony visszaeséssel úszták meg a második negyedévet. Akkor mindezt a finn gazdaság szerkezetével magyaráztuk: az ágazatok között ugyanis nem játszanak fontos szerepet a koronavírus-válságnak fokozottan kitett ágazatok, az autóipar és a turizmus, míg olyan posztciklikus szektorok az erősek, mint a hajó-és vonatgyártás. A finn gazdaságban emellett magas az infokommunikáció és a közszféra súlya, amely a koronavírus-válságban még növekedni is tudtak.

Bővebben megnézve az ipart pontosan látszik, hogy a számítógépgyártás és az elektronikai eszközök gyártása mekkora súlyt tesz ki – ezek iránt megnőtt a kereslet az első hullámban. A járműgyártás súlya kicsi:

Persze a finnek még így sem tudták elkerülni a visszaesést, hiszen a magas digitalizáció a könnyű átállással a home office-ra és az elterjedt online vásárlásokkal mérsékelte a kibocsátás-csökkenést, de a kiskereskedelem így is visszaesett, a turizmus pedig szintén nagy pofont kapott (ez nem okozott akkora bajt, mint a déli államokban, de a kár csak relatív értelemben kicsi). Ráadásul már tavasszal említettük, hogy az olyan, a klasszikus konjunktúraciklusnál hosszabb termelési ciklusú ágazatok, mint a hajógyártás és vonatgyártás, késleltetve éreztetik majd hatásukat, mert ezek a szektorok előzetes megrendelések alapján dolgoznak. Olvasónk szerint már elkezdődött a finn dokkokban a több százas elbocsátás. Így bár a finnek még mindig messze az európai átlag alatt esnek idén, a harmadik negyedévben (éves bázison) már nem volt olyan kiugróan jó (vagy inkább kevésbé rossz) a teljesítményük, mint a második negyedévben – a késleltetett hatások megérkeztek az országba.

Címlapkép: Getty Images