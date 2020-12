Világraszóló botrány robbant ki az "évtized számítógépes játéka" körül, ezerrel megy a tűzoltás

Sosem látott érdeklődés övezte a Cyberpunk 2077 megjelenését a gamervilág részéről: voltak, akik azt várták a lengyel CD Projekt Redtől, hogy a világ legjobb számítógépes játékát dobják a piacra december 10-én. Gyorsan bebizonyosodott, hogy ez nincs így: a látványos játék annyira bugos, hogy Xboxon és Playstation 4-en gyakorlatilag játszhatatlan. A fejlesztőcég részvényárfolyama összeroppant, most megy a tűzoltás a menedzsment részéről, akiknek egyszerre kell az igazgatóság és a tulajdonosok felé is magyarázkodniuk. Pedig sokak szerint a Cyberpunk 2077 nem rossz játék, egyszerűen csak túl sokat vártak tőle a játékosok.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Túl nagy volt a hype

A Witcher 3-at sok gamer a valaha készült legjobb RPG-játéknak tartja; Ríviai Geralt kalandjai a háború sújtotta Temeriában és a környező régiókban minden tekintetben feltették a CD Projekt Redet a legnagyobb nemzetközi videojáték-stúdiók térképére.

A Cyberpunk 2077-et még 2012-ben jelentette be a CDPR, de valódi nemzetközi figyelmet csak a Witcher 3 lehengerlő sikere után kezdett el magára vonzani a játék (még a Witcher 3 egyik drámai jeleneténél is kapott egy említést, amikor Ciri az interdimenzionális kalandjairól mesél Geraltnak).

A Cyberpunk 2077 egy V nevű teljesen személyes igényekre alakítható kinézetű szereplő életét követi a futurisztikus Night Cityben. Stílusa leginkább egy nyílt világban játszódó akció-RPG-nek nevezhető, talán konyhanyelven úgy lehetne jellemezni, mint a GTA komplexebb, sci-fi RPG-változata.

Már megjelenése előtt óriási hype övezte a játékot: a 2018-as E3-on (ez egy nagyszabású nemzetközi videójáték-expo) több mint 100 díjat kapott a játék, pedig ekkor még pár teaseren kívül körülbelül semmit nem lehetett még belőle látni.

Csak fűtötte a várakozásokat, hogy a Reddit / 9GAG világ egyik kedvenc celebe, Keanu Reeves is főszerepet vállal a játékban Johnny Silverhand alakításával, és a Cyberpunk promóciójában is kulcsfontosságú volt a jelenléte.

Sok gamer azt várta a lengyel stúdiótól, hogy a világ legjobb, legigényesebb és legkomplexebb játékát dobják a piacra. Voltak, akik annyira hypeolták, hogy több napos szabadságot vettek ki, hogy a Cyberpunkkal játszani tudjanak.

Alapvetően 2020. április 16-án akarták megjelentetni a játékot, viszont többször is csúsztatott a CDPR: először 2020. szeptember 17-ére, aztán november 19-ére, majd végül december 10-én hivatalosan is piacra dobták a Cyberpunk 2077-et.

Csalódott a gamervilág

A kritikusok többnyire jól fogadták a játék megjelenését. A legtöbb dicséretet a játék gazdag látványvilága és a mellékküldetések kapták, a járművek kezelése, a harci rendszer és a craftolási rendszer viszont már nem mindenkinek tetszett. A járművekkel kapcsolatosan a legtöbb kritika az, hogy nehezen irányíthatók és egyáltalán nem valósághű a működésük, míg a harci rendszert legtöbben az „élettelen” közelharci animációk és a buta AI miatt kritizálják. Vannak, akik kifogásolták a játék túlszexualizált mivoltát is és rengeteg mém született abból is, hogy még péniszméretet is lehet benne választani.

A legtöbb kritikát mégis a játékélményt jelentősen rontó bugok egész sorozata kapta. Antigravitációs ugrások, repülő autók, a talajba dőlő fák, kicsavarodott hullák, van itt minden, ami egy elkapkodott játékra jellemző, de

különösen az Xboxos és a PS4-es verzióval vannak gondok, ahol annyi bug van, hogy egyes játékosok szerint az teljesen játszhatatlanná teszi a játékot.

A Gamesradar csinált egy gyűjtést a Cyberpunk legviccesebb bugjairól, érdemes rá vetni egy pillantást.

De található a Youtubeon is néhány videó a kifejezetten nevetséges hibákról:

Hiba lenne minden esetre úgy feltüntetni a játékot, mintha az egész egy hatalmas nagy glitchparádé lenne, a PC-s játékosok közül olyan is van, aki 20 óra játék alatt egyetlen egy buggal sem találkozott.

Az ilyen játékosok gyakran azzal érvelnek azok felé, akiknek bugos a játéka, hogy „szar a géped;” nekik készültek az ilyen mémek is:

Forrás: Facebook

Érdemes megjegyezni azt is, hogy a játék grafikája sokat fejlődött a 2018-as bemutatója óta, tehát túlzás lenne azt állítani, hogy a lengyelek „átverték” a gamer-közösséget és egy játszhatatlan roncstelepet dobtak piacra.

Összességében a legtöbb olyan ember szerint, aki nem élete csodájaként várta a Cyberpunk 2077-et, a játék PC-s változata kifejezetten jó, még ha nem is a legjobb játék, ami valaha készült.

A videójáték-szakújságírók többnyire 8-as, 9-es, a játékosok Steamen 7/10-es, GOG-n 3,8/5-ös értékelést adtak a játéknak.

Folyik a tűzoltás

Pozitívba hajló értékelések ide vagy oda,

a Cyberpunk 2077 fogadtatása egyáltalán nem lett az az elsöprő, univerzális siker, mint amire sokan számítottak.

A CDPR menedzsmentje elismerte, hogy hibáztak azzal, hogy nem fordítottak elég figyelmet a játék PS4-re és Xbox One-ra való optimalizációjára, azt ígérték, hogy januárban és februárban két nagy patchcset is kiadnak, melyekkel megjavítják a bugokat. Egyszerre azt is megígérték, hogy azoknak, akik csalódottak a játékkal, visszatérítik a vásárlási összeget.

Elég gyakori mostanság, hogy egy játékot rosszul optimalizálva, tele bugokkal adnak ki a fejlesztők, bár ezekre általában ráírják, hogy „early access” és úgy adják el, hogy a játékosok érezzék, hogy részét képezik a tömeges tesztelésnek és fejlesztésnek. A Cyberpunk esetén viszont inkább az történt, hogy

a menedzsment nem merte bevállalni azt, hogy negyedszerre is elcsúsztatják a játék megjelenését, hiába figyelmeztették ennek szükségességére őket a szoftverfejlesztők.

Anyagilag egyébként nem jártak rosszul: már a megjelenés másnapján megtérült a játék minden fejlesztési költsége, úgy is, hogy a CDPR-nek rengeteg túlórát kellett kifizetnie és hatalmas bónuszokat is ígértek a fejlesztőknek.

A reputációs veszteséget viszont nehéz lesz orvosolni. Erről egy vészhelyzeti igazgatósági gyűlést is tartott a lengyel szoftvercég, mely során Adam Kiciński vezérigazgató a részvényeseknek próbálta megmagyarázni a Cyberpunk „bukását.” A részvényeseknek minden joguk megvolt az idegességre, hiszen a CDPR egy tőzsdén kereskedett vállalat és

a játék megjelenése óta 33%-ot vesztettek a részvényeik árfolyamukból.

Az elkapkodott megjelenés után tehát most annak fognak nekiállni a fejlesztők, hogy ráncfelvarrást végezzenek a játékon, így február-márciusra már simán lehet, hogy egy gond nélkül játszható, jól optimalizált játék lesz már a Cyberpunk 2077.

Van bizonyíték arra, hogy alázatos munkával jóval megjelenés után javítanak fel a fejlesztők játékokat: ékes példa erre a 2016-os No Man’s Sky, ahol gyakorlatilag hazugságokkal és nem létező feature-ökkel építettek hypeot egy játék köré, ami töredékét sem tudta megjelenéskor annak, amit ígértek róla. A Hello Games azonban nem adta fel és 2020-ban még mindig patchcselik a játékot, sok kritikus szerint mostani állapotában már túl is szárnyalta a játék azt, amit megjelenés előtt ígértek vele kapcsolatosan.

A Hello Games és a No Man’s Sky viszont valószínűleg örökre a túlzott hype káros hatásainak ékes példája lesz, elképzelhető, hogy minden a CDPR minden igyekezete ellenére a Cyberpunk 2077 is így vonul majd be a történelembe.

Sokan már egy lapon emlegetik a kettőt.

Egy csalódott gamer a Hello Games (No Mans Sky) fejlesztőinek kezébe photoshopolta a Cyberpunk 2077 lemezét. Forrás: Facebook

Címlapkép: Getty Images