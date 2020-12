Európa egyik legjelentősebb lőszer- és robbanószer-gyára épül meg Magyarországon

Európa egyik legjelentősebb nagy kaliberű lőszer- és robbanószer-gyára épül meg hamarosan Várpalotán. Az üzemben számos folyamat automatizálva lesz, az építés jövőre, a gyártás 2023 végén, 2024 elején indulhat meg – mondta el a Portfolio-nak Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos. A szakember kitért arra is, hogy a világ élvonalába tartozó kerekes katonai járművet terveznek és építenek meg hamarosan Magyarországon a Rheinmetall-lal partnerségben, illetve hogy még egy haderőfejlesztéssel kapcsolatos bejelentésre kerülhet sor idén.

Ma jelentették be a zalaegerszegi Lynx-gyár alapkőletételénél a magyar haderő fejlesztéséért felelős döntéshozók, hogy sikerült megállapodni a német Rheinmetall-lal arról is, hogy egy lőszergyárat építenének Várpalotán.

Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos a Porfolio-nak elmondta: valójában egy telephelyen létesül majd két gyár, az egyikben nagy kaliberű lövedékeket és aknagránátokat, a másikban pedig RDX robbanószer-alapanyagokat gyártanak majd. Az RDX egyik legismertebb felhasználása a C4-es robbanószereknél történik, de légibombákban és tüzérségi lövedékekben is használják.

A kormánybiztos kitért arra is, hogy januárban kerül sor a helyszín kiválasztására, jövőre indul az építés, a gyártás pedig 2023 végén, legkésőbb 2024 elején indul majd el.

A komplexum jelentős részben automatizált lesz, mindössze 150 fő kell majd az üzemeltetéséhez, akik modern, Ipar 4.0-s technológiákkal dolgoznak majd együtt. Ez lesz a Lynx-gyár után a második világszínvonalú hadiipari üzem lesz, melyet a Rheinmetall-lal közösen Magyarországra épít a kormány:

A lőszergyárban

a Lynx IFV által használt 30 milliméteres, a

Leopard harckocsik által használt 120 milliméteres

és a Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarackok által használt 155 milliméteres lőszerek készülnek majd.

Mindhárom harcjármű-típus rendszeresítése folyamatban van a Honvédség kötelékén belül, az új gyárral a lőszerellátásuk is megoldott lesz.

A várpalotán készülő lőszerek persze nemcsak hazai használatra mennének: Maróth Gáspár becslése szerint

2026-ra már mintegy 2 milliárd euró értékben exportálhat az üzemkomplexum lőszereket és robbanószer-alapanyagokat a nemzetközi piacra.

A beruházás egyébként 200 millió euróból valósul meg, így ez egy gyorsan megtérülő projektnek tűnik.

A kormánybiztos kitért arra is, hogy a Hirtenbergerrel is tárgyalnak arról, hogy az aknagránátjaik gyártását részben Magyarországra helyezzék, hiszen az osztrák üzemnek kapacitásbővítésre van szüksége. A Hirtenberger 60 milliméteres, 81 milliméteres és 120 milliméteres aknavetőket gyárt, valamint a hozzájuk tartozó lőszereket, illetve gyártanak még 105 milliméteres tüzérségi lőszert is. A vállalatot tavaly vásárolta meg a magyar állam.

Maróth Gáspárt megkérdeztük arról is, hogy lehetséges-e, hogy a Leopard harckocsik és Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarackok (alkatrész-)gyártására a jövőben Magyarországon kerüljön sor. A kormánybiztos elmondta: ilyen jellegű tárgyalásokat nem folytatnak a harcjárműveket gyártó Krauss-Maffei Wegmannal, viszont nem teljesen kizárható, hogy hosszabb távon sor kerül erre.

Magyarország hadiipari képessége rengeteget fejlődött a közelmúltban és fejlődik majd a közeljövőben. A kiskunfélegyházi fegyvergyárban például cseh kézifegyvereken kívül két német hátterű cég, a Unique Alpine és a Dynamit Nobel is gyártani fog kézifegyvereket, rakétagránátvetőket és páncélokat, illetve a már említett Lynx-gyár mellett a Rheinmetall egy magyar tervezésű, következő generációs harcjármű tömeggyártásában is részt vesz majd. Ezen kívül a szingapúri ST System is tárgyal harcjárművek közös gyártásával a Rába bevonásával, valamint az Airbus is telepít egy alkatrészgyárat Gyulára.

Maróth Gáspárt kérdeztük a magyar tervezésű harcjármű pontos terveiről is, viszont nem erősített meg semmilyen feltételezést az eszköz képességeiről, csak annyit mondott:

az új jármű a kerekes katonai járművek élvonalába fog tartozni.

A kormánybiztos kérdésünkre elmondta:

még egy haderőfejlesztési bejelentésre számíthatunk idén, ez a 4x4-es katonai járművek beszerzésével lehet kapcsolatos.

Úgy véljük, ez a török MRAP-ek megrendelésével kapcsolatos hír lehet, a török médiából még júniusban érkezett hír arról, hogy a magyar honvédek még idén megkaphatják a Nurol Makinától megvásárolt Ejder Yalcin és Yörük kerekeseket. Elképzelhető, hogy valamilyen ipari együttműködéssel is társul majd a beszerzés, hiszen a közelmúltban gyakorlatilag minden megállapodás része volt valamilyen gyártókapacitás Magyarországra telepítése is:

Címlapkép: Panzerhaubitze 2000-es lőgyakorlaton. Ezekhez a tarackokhoz is készülnek majd lőszerek a várpalotai üzemben. Fotó: Getty Images