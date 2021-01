Tragédiák egész sorozatát hozta az amerikai demokrácia egyik legsötétebb napja

Többen az amerikai demokrácia egyik legsötétebb napjaként jellemzik a tegnapi napot, amikor Donald Trump elnök támogatói több ezren a Capitolium köré vonultak, majd betörtek és összetűzésbe kerültek a rendőrökkel, valamint megrongálták az épületet. A kongresszus épp az elektori szavazatokat számolta össze az ülésteremben, melynek eredményeképpen Joe Biden elnökválasztási győzelmét deklarálták volna. Az esemény során négyen meghaltak, több mint ötven embert tartóztattak le és több súlyos sérültet is kórházba szállítottak. Ebben a cikkben összegeztük az idáig vezető utat és az elmúlt órák történéseit.

2020. november 3-án került sor a 46. amerikai elnök megválasztására. Bár Donald Trump inkumbens elnök alulmaradt kihívójával, a demokrata Joe Bidennel szemben, nem volt hajlandó elismerni vereségét, arra hivatkozva, hogy a demokraták csaltak és a levélszavazati rendszer alkotmányellenes.

December 14-én szavaztak le hivatalosan is az államok megbízásából az elektorok, január 6-án pedig sor került volna az elektori szavazatok összeszámolására a kongresszusban egy kétkamarás ülés során. Alapvetően a procedúra puszta formalitás, hiszen a választási eredményeket és a következő elnök várható személyét ekkorra már több mint két hónapja ismerni lehet.

Mike Pence alelnök az elektori szavazatok összeszámlálásra készül január 6-án. Az alelnöktől remélte Trump, hogy blokkolni fogja Biden kinevezését, de Pence szembe szegült vele, lehet, hogy ez is hozzájárult az erőszakhullám kialakulásához. Fotó: Jim Lo Scalzo - Pool/Getty Images

Donald Trump december 18-án jelentette be Twitteren, hogy támogatói tüntetést szerveznek az „elcsalt” választás ellen január 6-ára, Washingtonba. Az elnök hozzátette:

Legyetek ott, vad lesz!

Vad lett. Már december 31-én elkezdték a hatóságok a készülődést a várható megmozdulásokra, Muriel Bowser, Washington D.C. polgármestere aktiválta a nemzeti gárdát is, de alig 300 gárdistát mozgósított és elrendelte, hogy nem lehet náluk fegyver.

A döntéshozók mindenképpen el akarták kerülni, hogy megismétlődjenek azok a jelenetek, melyek tavaly nyáron a George Floyd halálát követő tüntetéseken történtek. Ekkor ugyanis nemzeti gárdistákkal vették körül Washington fontosabb épületeit és az erről készült fotók nagy felháborodást keltettek az interneten; sokan azzal kritizálták az Egyesült Államokat, hogy „rendőrállammá” és „katonai diktatúrává” alakult.

Ez a kép 2020. június 2-án készült a Lincoln-emlékműnél és körbejárta az internetet. E kép és hozzá hasonlók miatt kiáltottak katonai diktatúrát Amerikában a kormány ellenlábasai, ez volt az oka többek közt annak is, hogy ilyen minimális volt a Capitolium körül a rendőri jelenlét 2021. január 6-án. Fotó: Win McNamee/Getty Images

A rendfenntartói jelenlét tehát minimális volt, mire január 5-én elkezdtek gyülekezni a Trump-támogatók. A tüntetők a Freedom Plazánál gyülekeztek, már a megmozdulások nulladik napján őrizetbe vett a rendőrség tíz embert, főleg engedély nélküli fegyverbirtoklás miatt. Washingtonban a legtöbb államnál szigorúbbak a fegyvertartási szabályok, az alkalomra pedig a polgármester külön kihirdette a teljes fegyverviselési tilalmat. Őrizetbe vették Enrique Tarriót is, az erőszakos megmozdulások miatt hírhedté vált Proud Boys nevű szélsőséges szervezet vezetőjét is, majd elengedték és kiutasították D.C.-ből.

A prevenciós intézkedések nem bizonyultak elégnek. Január 6-án elszabadult a pokol. A Washington-emlékmű körül gyülekeztek a tüntetők, ahol Donald Trump elnök személyesen is beszédet mondott, illetve beszélt még ügyvédje, Rudy Giuliani is, aki az elnök választási eredmények elleni hadjáratát vezette.

Trump a beszédében kifejezetten kérte azt, hogy masírozzanak a tüntetők a Capitoliumhoz.

„Követelnünk kell a Kongresszustól, hogy cselekedjenek helyesen és csak azokat az elektori szavazatokat vegyék figyelembe, amelyeket törvényesen adtak le. Tudom, hogy mindenki itt oda fog masírozni a Capitolium épületéhez, hogy békésen és hazafiasan hallassa a hangját a mai nap” – fogalmazott Trump elnök beszédében.

Hozzátette:

Harcoljatok! Harcoljatok pokolian. Ha nem harcoltok pokolian, nem lesz országotok többé.

Nagyon úgy tűnt, hogy a tüntetők számottevő része ezt a buzdítást szó szerint értelmezte. Több ezren masíroztak a Capitoliumhoz délután 1 óra körül, majd egyszerűen áttörték a rendőrség által felállított kordonokat, aztán erőszakkal betörtek az épületbe. Dulakodás, verekedés is kialakult az épület körül, de nem tudták a rendfenntartók meggátolni a behatolást.

Rendőrök próbálják megakadályozni Trump támogatóinak betörését a Capitoliumba. Fotó: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

A Capitoliumban ülésező kongresszus tagjait elkezdték evakuálni, illetve kiürítették a hatóságok a környező épületeket is. Nem mindenkit sikerült kimenekíteni időben: néhány képviselő a képviselőház üléstermében maradt, mire a tüntetők bejutottak az épületbe.

A rendőrség minden igyekezete ellenére a tömeg bejutott a Capitoliumba. Fotó: Erin Scott/Bloomberg via Getty Images

A rendfenntartó erők elbarikádozták magukat a teremben a képviselőkkel, illetve lőfegyvert rántottak, hogy megfékezzék a tömeget. Több lövés is eldördült, egy Trump-támogató nő belehalt súlyos mellkasi sérüléseibe. Az áldozat Ashli Babbitt volt, egy kaliforniai veterán légierőtag.

A képviselőház üléstermét fegyverrel és barikádokkal próbálta megvédeni a rendőrség. Fotó: Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images

A szenátus üléstermébe behatoltak a tüntetők, de itt nem tartózkodtak politikusok. Rövidesen a rendőrség kikergette őket innen.

A szenátus üléstermét elfoglalták a tüntetők. Fotó: Win McNamee/Getty Images

Betörtek Trump támogatói a képviselői irodákba is és vandálkodni, fosztogatni kezdtek. Nancy Pelosi, a képviselőház vezetőjének irodájából több személyes dolgot is elvittek, még a névtábláját is leszakították és magukkal vitték a tüntetők. Több ablakot is betörtek, székeket és asztalokat dobáltak, de elvittek egy képet a Dalai Lámáról és megsemmisítettek egy régi kínai pergament is a tüntetők. Az AP médiastábjának kellékeit is megrongálták, a riportereket elkergették.

Ez a tüntető Nancy Pelosi, a képviselőház vezetőjének pódiumát viszi el. Fotó: Win McNamee/Getty Images

Fél 3 körül kezdődött meg a rendfenntartó hatóságok érdemi válasza. Aktiválták a teljes D.C. nemzeti gárdát (ez 1100 főt jelent), de mivel őket még fel kellett szerelni, először az ATF és az FBI különleges egységei érkeztek a helyszínre. Érkezett erősítés a virginiai és marylandi rendőrségtől is. Érdemes megjegyezni, hogy Trump nem akarta jóváhagyni a gárda bevetését, Mike Pence alelnök döntött úgy, hogy engedélyt ad rá. Washington D.C. polgármestere 6 órától életbe lépő kijárási tilalmat hirdetett.

Trump támogatói néhány órán át teljesen ellepték a Capitoliumot. Fotó: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

A rendőrség, az ATF és az FBI 4-fél 5 körül kezdte meg az oszlatást, könnygáz, füst és villanógránátok és éles fegyverek segítségével (lövésekre ekkor már nem került sor). Az akció során improvizált robbanóeszközöket (vagy annak tűnő tárgyakat), Molotov-koktélokat és lőfegyvereket is találtak a hatóságok.

A tüntetők összecsapnak a rendőrökkel a Capitolium épületében. Fotó: Mostafa Bassim/Anadolu Agency via Getty Images

6 órára sikerült teljesen kiűzni a tüntetőket a Capitoliumból. Több rendőr és tüntető is súlyos sérüléseket szenvedett, összesen négy ember halt meg, három eddig tisztázatlan okokból. A hatóságok több mint 50 embert vettek őrizetbe illegális fegyverviselés, a kijárási tilalom megsértése és rongálás miatt.

A rendőrség, az ATF és az FBI több mint 50 embert vett őrizetbe. Fotó: Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images

Érdemes foglalkozni a politikusok reakciójával is. Mind republikánus, mind demokrata oldalon elítélték az akciót, egyes politikusok puccskísérletről, forradalomról beszéltek. Donald Trump elnök eleinte vonakodott határozottan fellépni a tüntetők ellen, bár többször is békességre szólította fel őket, végül közzétett egy videót, melyben arra kérte őket, hogy menjenek haza. Az elnök kritikusai szerint Trump ebben a videóban is túlságosan szimpatikus hangnemet ütött meg azzal, hogy azt mondta, megérti a tüntetők indulatait, mert a választást szerinte elcsalták.

A kongresszus hajnali 3 órakor folytatta a munkáját, hajnali háromnegyed négy körül kihirdették Joe Biden győzelmét az elektori szavazatok összeszámlálása után. Donald Trump ezután – bár még mindig nem ismerte el vereségét – megígérte, hogy „békésen” átadja a hatalmat Joe Bidennek január 20-án.

A kongresszus csak január 7-e hajnalban tudta folytatni az ülését. Fotó: J. Scott Applewhite - Pool/Getty Images

Ezzel valószínűleg nem zárult még le a dolog, sokan retorziókat kérnek a résztvevőkre és Donald Trumpra is, akit az erőszak felbujtásával vádolnak. Többen az amerikai demokrácia egyik legsötétebb napjának nevezték az eseményt és arról is pletykálnak, hogy Donald Trumpot már a saját kabinetje is el akarja mozdítani, hiába távozna az elnök két héten belül.

Az ATF fegyveresei pihennek, miután biztosították a Capitoliumot. Fotó: Ting Shen/Bloomberg via Getty Images

Az eseménnyel kapcsolatos aktualitásokat ebben a cikkben követheti nyomon:

