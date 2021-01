Már ketyeg az óra: Joe Biden nem várhat sokáig az iráni atomalku újjáélesztésével

A kölcsönös erőfitogtatás jegyében teltek az év első napjai az utóbbi egy évben igen feszültté vált iráni-amerikai kapcsolatokban. Teherán a katonai erődemonstráción túl az urándúsítás szintjének emelésével, illetve egy dél-koreai tanker lefoglalásával küldött erőteljes üzenetet a 2015-ös iráni atomalkut feléleszteni kívánó leendő amerikai elnöknek. Joe Bidennek figyelembe kell vennie azt is, hogy a júniusi iráni elnökválasztáson várhatóan a jelenleginél keményvonalasabb politikus kerül majd az államfői posztra, akivel feltehetően nehezebb lesz megállapodásra jutni a Donald Trump által felmondott atomalku újjáélesztéséről.

Múlt héten csütörtökön ismét két amerikai B-52-es bombázó jelent meg a Perzsa-öböl térségében, ami két hónapon belül már a negyedik alkalomnak számít, ami jelzi, mennyire pattanásig feszült helyzet alakult ki az Egyesült Államok és Irán között az elmúlt hetekben. Washington amiatt fokozta a térségben lévő amerikai erők készültségét, mivel január 3-án volt az egyéves évfordulója annak, hogy Bagdad közelében egy amerikai dróntámadás végzett Kászim Szulejmáni iráni parancsnokkal, az iráni Forradalmi Gárda Kudsz különleges egységének vezetőjével. Washington ugyanis számolt azzal a lehetőséggel, hogy az évforduló majd apropót nyújt esetleges iráni megtorló akciókra a térségben lévő amerikai érdekeltségek ellen. Január 3-a végül iráni támadás nélkül múlt el, azonban az elrettentés jegyében az USA továbbra is erős jelzéseket küld Teherán felé, amit a B-52-es bombázók mostani, január 7-i térségbe repülése is bizonyít.

Az amerikai támaszpontról induló B-52-esek ilyenkor egy 36 órás, megállás nélküli missziót teljesítenek az oda- és visszarepüléssel. Ezzel Washington azt demonstrálja, hogy milyen gyorsan képes lenne reagálni bármilyen iráni támadásra.

Nem keressük a konfliktust, azonban senki sem becsülheti le képességeinket az erőink megvédésére, vagy arra, hogy határozottan reagáljunk bármilyen támadásra

– emelte ki Frank McKenzie tábornok, az amerikai hadsereg közel-keleti térséget is lefedő Középső Parancsnoksága (Centcom) főparancsnoka.

A B-52-esek mellett az amerikai hadvezetés decemberben a 154 Tomahawk rakétával felszerelt USS Georgia tengeralattjárót is a közel-keleti térségébe vezényelte, ahová a már hazafelé tartó USS Nimitz repülőgép-hordozót is visszarendelték az év elején, hogy Washington megfelelően tudjon reagálni egy esetleges iráni támadásra.

Teherán közelebb került az atomfegyverhez

Az iráni hadsereg sem maradt tétlen az elmúlt napokban, miután múlt hét kedden nagyszabású dróngyakorlatba kezdett. Ennél azonban nagyobb üzenetértéke volt az előző napi teheráni bejelentésnek, miszerint Irán a Fordóban működő, földalatti nukleáris létesítményében újrakezdte a 20 százalékos dúsítású urán előállítását, ami az iráni atomprogramról megkötött 2015-ös nemzetközi megállapodás eddigi legnagyobb mértékű megsértésének számít.

A 20 százalékos dúsítású urán előállításának újrakezdése szakértők szerint azt jelenti, hogy Irán az atomfegyver előállításához szükséges munka oroszlánrészét már elvégezte. Az atombomba gyártásához ugyanis 90 százalékos dúsítású urán szükséges, aminek elérése a 20 százalékos dúsítás után már nem jelent jelentős ugrást. A BBC által idézett szakértői adatok szerint ugyanis az atombomba előállításához szükséges teljes munka 83,5 százaléka a 4 százalékos dúsítású urán előállítására megy el, majd az erőfeszítések további 8,5 százaléka kell a 20 százalékos dúsításhoz, ami után már csak a munka 8 százalékára van szükség a 90 százalékos dúsítású urán előállításához.

A 2015-ben Irán és hat nagyhatalom (Oroszország, Kína, Franciaország, Nagy-Britannia, az Egyesült Királyság és Németország) által aláírt megállapodás arról szólt, hogy a nemzetközi szankciók feloldásáért cserébe Irán korlátozza atomprogramját. Eszerint az akkora már a 20 százalékos urándúsítási szintet elérő Irán vállalta, hogy legfeljebb 3,67 százalékos uránt állít majd elő. A dúsítás mértékének korlátozásának az volt a célja, hogy legalább egy évre megnövelje Teherán számára az atombomba gyártásához szükséges időt (breakout time) az atomalku megkötése előtti helyzetben meglévő két-három hónapról. Bár Irán azt állítja, hogy atomprogramjának békés céljai vannak, és nem törekszik nukleáris fegyver előállítására, feltehetően az iráni vezetés (az észak-koreai rezsimhez hasonlóan) azt a politikát képviseli, hogy országának érdekeit csak az atomfegyver birtoklása révén tudja megfelelően biztosítani.

Az atommegállapodásban előírt dúsítási szintet azonban már 2019 júliusában túllépte Irán, és mostanáig 4,5 százalékos dúsítású uránt állított elő válaszul arra, hogy Donald Trump döntése értelmében az USA 2018 májusában kilépett a megállapodásból, és Washington ismét gazdasági szankciókat vetett ki Iránra.

A dél-koreai tanker lefoglalásával Bidennek is üzen Irán

Az urándúsításra vonatkozó teheráni bejelentés napján sor került még egy üzenetértékű iráni lépésre, ugyanis a Forradalmi Gárda lefoglalt egy dél-koreai tankert a Perzsa-öböl bejáratának számító Hormuzi-szorosnál arra hivatkozva, hogy abból szennyező anyagok szivárogtak a tengerbe. A tanker lefoglalását Teherán éppen egy dél-koreai diplomáciai delegáció látogatása elé időzítette, amelynek témája a dél-koreai bankszámlákon befagyasztott iráni összegek sorsa volt. Dél-Korea ugyanis az Iránnal szemben 2018-ban kivetett amerikai szankciókat betartva nem enged hozzáférést Teheránnak ahhoz a 7 milliárd dollárnyi összeghez, amely az amerikai szankciók kivetése előtt Dél-Koreába szállított olaj után járna Iránnak.

Teherán a tanker lefoglalásával gyakorol nyomást Szöulra a befagyasztott számlák feloldása érdekében. Szakértők szerint Teherán arra számít, hogy Szöul majd közbenjár Washingtonnál a szankciók feloldása ügyében. Dél-Korea valójában tökéletes közvetítő lehet az USA és Irán között, miután Szöul évtizedeken át jó diplomáciai kapcsolatokat ápolt Teheránnal, illetve korábban Dél-Korea jelentős mértékben importált iráni olajat, amíg az ENSZ által kivetett szankciók az atomalku előtti években meg nem akadályozták azt.

Szakértők szerint a dél-koreai tanker lefoglalása azt a célt is szolgálja, hogy üzenetet küldjön az USA-nak: ha Washington nem oldja fel a gazdasági szankciókat, akkor az iráni kormányzat azt az USA szövetségesein, mint például Dél-Koreán bosszulja meg.

Bár Teheránnak az urándúsítás szintjének emelésére és a dél-koreai tanker lefoglalására vonatkozó lépései provokatív jellegűnek számíthatnak, azonban Irán, illetve az általa támogatott iraki milíciák tartózkodtak attól, hogy olyan közvetlen agresszív lépést tegyenek, amelynél elkerülhetetlen az amerikai katonai válaszcsapás. A bagdadi amerikai nagykövetség közelében, iraki milíciák által végrehajtott karácsonyi rakétatámadás sem járt amerikai emberveszteséggel. Az iráni lépések üzenete így inkább az erőfitogtatás, a megfelelő alkupozíciók kialakítása a Biden-adminisztrációval folytatandó potenciális tárgyalások előtt.

Különösen amiatt sem lenne érdemes Iránnak még a Trump-adminisztráció ideje alatt egy amerikai válaszcsapást maga után vonó akciót elindítania, mert Amerikában is sokan úgy gondolják, hogy az elnöki ciklusának utolsó napjait töltő, Biden győzelmét választásai csalásnak tartó Trump akár egy katonai konfliktus kirobbantásával nehezítheti meg a hatalomátadást. Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke a napokban egyeztetett is az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnökével a katonai csapásmérés elrendelésének folyamatáról. A demokrata politikus szerint ki kell védeni azt a kockázatot, hogy esetleg Trump, mint a hadsereg főparancsnoka a hivatali idejéből hátra lévő napokban meggondolatlan parancsot adjon a haderőnek, akár nukleáris csapás kivitelezésére is. Ezt követően a Reuters szerint Pelosi párttársainak azt mondta egy egyeztetésen, hogy biztosítékokat kapott arra: Trump esetleg felelőtlen parancsadásait is jól kezeli majd a hadvezetés.

Iránnak nem áll érdekében szítani a konfliktust

Széleskörű az egyetértés diplomáciai körökben, hogy minden észérv amellett szól, hogy Teheránnak most nem áll érdekében komolyabb konfliktust kialakítania Washingtonnal, és aláásnia Joe Biden tervét az atommegállapodáshoz való amerikai visszatérésre, valamint az Iránnal szembeni amerikai gazdasági szankciók esetleges feloldására, amelyek súlyos gondokat okoztak az iráni gazdaság számára. Az amerikai szankciók lényegében lekapcsolták Iránt a nemzetközi pénzügyi rendszerről, valamint szinte teljesen ellehetetlenítették az olajexportot, ami Irán fő bevételi forrásának számít.

Irán tudja, hogy pár nap múlva új alapokról indul a játszma, és ha most valami ostobaságot tesz, akkor az nem segíti pozícióját Washingtonnal szemben

– mondta egy diplomata a CNN-nek.

A leendő Biden-adminisztráció stábja Iránnal kapcsolatban azzal számol, hogy reményei szerint sikerül majd elérnie, hogy Teherán ismét eleget tegyen a 2015-ös atommegállapodásban vállalt kötelezettségeinek, sőt az atomalkut kiterjesztenék újabb területekre, így az iráni ballisztikusrakéta-program korlátozására is.

Teherán többször is jelezte már, hogy gyorsan vissza tud állni a 2015-ös atomalkuban lefektetett feltételekhez, ha az USA feloldja a szankciókat.

A júniusi iráni elnökválasztás új helyzetet hozhat

Szakértők szerint az iráni vezetés egyrészt próbál erőt mutatni (amivel leszerelheti az országon belüli keményvonalas konzervatív tábort, amely Szulejmani meggyilkolását megbosszulandó komolyabb csapást mérne amerikai érdekeltségekre), másrészt nyitva akarja hagyni az ajtót a leendő Biden-adminisztrációval folytatandó potenciális tárgyalások előtt, amit viszont minél hamarabb el kellene kezdeni, hiszen idén júniusban elnökválasztást tartanak Iránban, és eléggé valószínű, hogy a második és egyben utolsó elnöki ciklusának végéhez közeledő, mérsékelt Hasszán Rohani elnököt majd egy olyan politikus váltja fel, aki a parlamentet már ellenőrző keményvonalasabb konzervatív táborból kerül ki.

A 2015-ös atommegállapodás új alapokra helyezése pedig valószínűleg könnyebben elérhető Rohanival, mint egy keményvonalasabb iráni politikussal.

A 2020. februári választásokat követően az iráni parlament a keményvonalas konzervatívok ellenőrzése alá került, amelyek a mérsékelt Rohanival ellentétben határozottabban lépnének fel az USA-val szemben. Közvetlenül az iráni atomprogram atyjának tartott fizikus, Mohszen Farizade – Teherán szerint az izraeli titkosszolgálat által elkövetett – likvidálása után, novemberben fogadta el a parlament azt a törvényt, amely a 20 százalékos dúsítású urán előállítását írta elő. Rohani elnök keze így valójában meg volt kötve, amikor a törvény aláírásával elrendelte az urándúsítási szint megemelését. A novemberben elfogadott törvény egyben azt is tartalmazza, hogy Irán ki fogja utasítani a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőreit az országból, ha az Egyesült Államok február 21-ig nem oldja fel a Teheránnal szembeni gazdasági szankciókat.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images