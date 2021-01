Közeleg a QAnon-hívek által várt ítéletnap – Joe Biden beiktatása a mozgalom sorsát is megpecsételheti

A QAnon szélsőjobboldali amerikai mozgalom elvakult hívei szerint a leendő amerikai elnök, Joe Biden január 20-i beiktatási ünnepsége az utolsó alkalom arra, hogy az általuk messiásnak tartott Donald Trump végleg leszámoljon a szerintük egy globális sátánista, pedofil szekta részeként tevékenykedő demokrata elittel, és választási veresége után mégis megkezdhesse második elnöki ciklusát. A szélsőséges mozgalmat tanulmányozó szakértők szerint az egészen szürreális, vallásos jelleget öltő összeesküvés-elmélet fő próféciájának elmaradása tovább tizedelheti a mozgalom támogatóit a kudarcba fulladt múlt heti capitoliumi ostromot követően, illetve azok után, hogy az összeesküvés-elmélet kinyilatkoztatója (a rejtélyes Q) Trump választási veresége óta alig szólalt meg.

Joe Biden szerdán esedékes beiktatási ünnepségéhez közeledve a Capitolium ostroma előtti napokban tapasztalt várakozások, felfokozott hangulat jeleit lehet látni ismét a szélsőséges nézeteknek helyet adó amerikai online platformokon. A kongresszus épületét megrohamozó tömeg első soraiban ott voltak annak az az egészen szürreális nézeteket hirdető QAnon összeesküvés-elméletnek a hívei is, amely szerint Donald Trump elnöksége valójában arról szólt, hogy titkos harcot folytatott egy globális sátánista, pedofil hálózattal szemben, amelynek tagjai között demokrata politikusok, hollywoodi sztárok és médiaszemélyiségek is megtalálhatók.

Úgy tűnik, a QAnon-mozgalom számára a Capitolium bevételének, illetve a szerintük Trumpot választási csalással elmozdító háttérhatalom tagjaival szembeni leszámolásnak az elmaradása – amelynek az összeesküvés-elmélet szerint előbb-utóbb be kell következnie – eddig nem okozott nagyobb törést. A szélsőséges nézeteknek helyet adó Gab nevű online platformon a QAnon elméletét hirdető egyik csoport létszáma például több mint 40 ezer taggal bővült a Capitolium elleni ostrom óta. Emellett több ezer új felhasználó jelent meg a Telegram alkalmazás QAnonhoz kapcsolódó fórumain is.

De mi is ez a QAnon?

Az egész mozgalom 2017 októberében indult el, amikor is a 4chan anonim weboldalon egy magát „Q”-nak nevező személy kezdett el posztolni arról, hogy Donald Trump titkos harcot vív egy globális sátánista, pedofil szektával szemben. „Q” állítása szerint az elnöki adminisztrációban tölt be olyan magas rangú tisztséget, aminek révén bennfentes információkhoz fér hozzá, így van tudomása Trump titkos küzdelméről is. Neve onnan származik, hogy Q-titkosítási szinttel rendelkezik, vagyis bizalmas információkhoz, államtitkokhoz van hozzáférése. A „Q” által a 4chan, majd 8chan oldalon (utóbbi később 8kun-ra változott) csepegtetett információk úgy jutottak el a szélesebb közönség felé, hogy pár követője azokat különböző közösségi platformokon terjesztette tovább.

„Q” egy olyan nyelvezetben szőtte történeteit, amely a jó (Trump) harcát írta le a gonosszal (sátánista, pedofil háttérhatalom) szemben. Eszerint Trump egyfajta messiásként majd leszámol a deep state (mély állam), vagyis a háttérhatalom által működtetett sátánista pedofil szektával az úgynevezett vihar (Storm) napján, amikor a szekta több ezer tagját (köztük vezető demokrata politikusokat, hollywoodi sztárokat és médiaszemélyiségeket) letartóztatják, és Guantanamóba szállítják.

A Capitolium elleni ostromban a QAnon sok híve a vihar napjának eljövetelét látta, és annak kudarca után most Biden beiktatási ünnepségére vizionálja az ítélet napját.

Hillary Clinton, Tom Hanks és Oprah Winfrey a QAnon célkeresztjében

„Q” azt is megjövendölte, hogy 2017-ben Hillary Clintont, mint a sátánista, pedofil szekta tagját majd őrizetbe veszik. Ez persze nem valósult meg, de ez nem akadályozta meg a QAnon nézeteinek terjedését. „Q” azon jóslata sem valósult meg, hogy Trump megnyeri a 2020-as elnökválasztást, igaz, erre könnyen találtak magyarázatot a QAnon-hívek, hiszen szerintük elcsalták a választást.

Hillary Clinton személye a QAnon előfutárának tekinthető 2016-os Pizzagate-ügyben is felbukkant, amikor egy észak-karolinai felfegyverzett férfi betört egy washingtoni pizzériába fogva tartott gyerekeket keresve, miután közösségi oldalakon arról olvasott, hogy Hillary Clinton pedofil hálózatot működtet Washington egyik pizzériájából. A támadásban nem sérült meg senki, az akciójáért négy év börtönbüntetésre ítélt férfi egy bezárt mosdóra nyitott tűzet.

Hillary Clinton mellett médiaszemélyiségek és hollywoodi sztárok is a QAnon célkeresztjébe kerültek. Oprah Winfrey televíziós műsorvezetővel, producerrel kapcsolatban az terjedt el a QAnon-hívek körében, hogy floridai házát a rendőrség lefoglalta, miután ott gyerekek szexkereskedelmét folytatták. Tom Hanks színésszel kapcsolatban pedig azt híresztelték, hogy pedofília miatt letartóztatták.

Maffiavezérrel végzett egy QAnon-hívő

Az FBI 2019-ben potenciális terrorfenyegetésként értékelte a QAnont, és „nagyon valószínűnek” tartotta, hogy erőszakos cselekményeket fognak elkövetni a hívei. Még előző évben egy fegyverekkel felszerelt QAnon-hívő blokád alá vonta az Arizona és Nevada államok határán lévő Hoover-gát feletti hidat, amiért terrorizmus vádjával börtönbe került. 2019-ben pedig egy QAnon-hívő lelőtte Francesco „Franky Boy” Calit, a New York-i Gambino maffiacsalád vezetőjét miután azt gondolta, hogy Cali a háttérhatalom tagja. Az elkövetőt nem tartotta beszámíthatónak a bíróság, így perét felfüggesztve gyógyintézetbe helyezték.

Az internet mélybugyraiból induló QAnon idővel a politikai fősodorban is megjelent. 2018-ban már felbukkantak „Q” jelzéssel ellátott merchandise-termékek Trump kampánygyűlésein, illetve a tavalyi választáson a kongresszusba pályázók közül 31 jelölt (két függetlentől eltekintve mind republikánusok) támogatta a QAnon ideológiájának egyes elemeit a Media Matters nevű szervezet szerint.

Donald Trump nem határolódott el a QAnontól

Trump ugyan hivatalosan sosem állt ki közvetlenül a QAnon mellett, azonban számos alkalommal megosztotta Twitteren a mozgalom legismertebb követőinek gondolatait. Augusztusban, amikor a QAnonról kérdezték, Trump azt felelte: keveset tud a mozgalomról, de azt tudja, hogy „nagyon kedvelik” őt, amit „értékel”. Azt is mondta, hogy „azt hallotta, ezek az emberek szeretik a hazájukat”. Arra a kérdésre, hogy mit gondol a QAnon alap állításáról, miszerint titokban harcot vív egy sátánista pedofil hálózattal szemben, Trump azt válaszolta:

Hát, erről nem hallottam … Ha segíthetek megmenteni a világot a problémáktól, akkor kész vagyok tenni ezért.

Samantha North, a North Cyber Analysis, dezinformációs tevékenységek elleni küzdelemmel foglalkozó szervezet igazgatója szerint Trump ezen kétértelmű, lebegtető megnyilatkozásai csak elősegítették a QAnon térnyerését.

Donald Trump fia, Eric amúgy a választás előtt posztolt egy QAnon mémet az Instagramon. Másik fia, ifjabb Donald Trump pedig egy olyan Instagram-posztot osztott meg, amely azt sugallta, hogy Joe Biden pedofil. Később erről azt nyilatkozta, hogy csak „viccelt”.

Két volt QAnon-hívő is bejutott a kongresszusba

A republikánus pártban többen már nyíltan szót emeltek a QAnonnal szemben. A párt képviselőházi vezetője, Kevin McCarthy augusztusban azt nyilatkozta, hogy nincs helye a QAnonnak a pártban. Ennek ellenére a tavalyi választáson két olyan republikánus is (a georgiai Marjorie Taylor Greene és a coloradói Lauren Boebert) bekerült a képviselőházba, akik korábban nyíltan kiálltak a QAnon-mozgalom mellett.

A Trump által a „jövő republikánus sztárjának” nevezett Greene 2017-ben azt mondta „Q”-ról, hogy egy hazafi, akire érdemes hallgatni. A fegyvertartási jogokért küzdő Boebert pedig 2019-ben egy QAnon támogató YouTube csatornáján beszélt arról, hogy

reméli, hogy minden igaz, amit hallott Q-tól, mert ez azt jelenti, hogy Amerikában az emberek visszatérnek a konzervatív értékekhez, amiért én is küzdök.

Mindkét politikus azonban elhatárolódott a QAnontól, ahogy körzetükben a republikánus jelöltek közötti nyári előválasztást megnyerték.

Az amerikaiak 17 százaléka hisz a QAnonban

Az NPR/Ipsos közvélemény-kutató decemberi felmérésében azt a kérdést tette fel a megkérdezetteknek, hogy igaznak tartják-e a QAnon-elmélet alap történetét, miszerint egy sátánista, pedofil hálózat az amerikai politika és média irányítására törekszik. 17 százalék erre igennel felelt, 37 százalék pedig nem tudott válaszolni a kérdésre. Ijesztő, hogy lényegében az amerikaiak fele igaznak vagy talán igaznak gondolja a QAnon-mozgalom alaptételének számító állítást – mondta a felméréssel kapcsolatban az Ipsos közvélemény-kutatási szakértője, Chris Jackson.

Továbbá a felmérésből az is kiderült, hogy a megkérdezett republikánusok kétharmada osztja Trump azon állítását, miszerint Joe Biden választási győzelmét csalás segítette elő.

Azt, hogy pontosan hány követője lehet a QAnon-mozgalomnak, igen nehéz megmondani, de azt tudni lehet, hogy a Twitter a Capitolium ostroma utáni napokban több mint 70 ezer QAnon-követő fiókját függesztette fel. A mikroblogoldal már júliusban is kitiltott 7000 QAnonhoz köthető felhasználót a dezinformáció, manipuláció tilalmára vonatkozó szabályok megsértése miatt. Az NBC News augusztusban arról számolt be, hogy a Facebookon több mint ezer QAnon-csoport található több millió taggal. A nyáron a Facebook is eltávolított egy közel 200 ezer taggal rendelkező QAnon csoportot, a Capitolium ostroma után pedig azt a döntést hozta, hogy töröl minden olyan tartalmat, amely megemlíti a Trump-hívek választás elcsalására vonatkozó állítását kifejező „stop the steal” szlogent.

A Guardian augusztusban egy olyan becslést tett közzé, miszerint a Facebookon és az Instagramon világszerte 4,5 millió követője lehet a QAnonnak, bár a lap azt is megjegyezte, hogy valószínűleg jelentős átfedés van a különböző QAnonhoz köthető fiókok között.

Szakértők szerint a mozgalom nézeteinek elterjedéséhez jelentősen hozzájárult a koronavírus-járvány okozta sokk, illetve az arra sajátos elképzeléseikkel magyarázatot nyújtani kívánó összeesküvés-elméletek megjelenése. A Pew Research Center szerint 2020 szeptemberében az amerikai közel fele hallott a QAnonról, ami duplája volt a fél évvel azelőtti szintnek. A szélsőséges csoportok online platformokon való jelenlétét tanulmányozó Marc-André Argentino, a montreáli Concordia Egyetem kutatójának számításai szerint 2017 és 2020 márciusa között a Facebookon a QAnon-hoz kötődő csoportok mintegy 220 ezer taggal rendelkeztek, majd augusztusra számuk 1,7 millióra nőtt. A Facebook adatai szerint 2020 eleje óta a QAnon csoportok tagjainak száma közel hatszorosára növekedett, a növekedés legnagyobb része pedig azután következett be, hogy az USA márciusban a járvány megfékezését célzó intézkedések részeként lezárta határait.

Egyes QAnon-hívők árulásként értékelték, amikor Trump a törvényhozás ostroma után a Capitoliumnál történt erőszakos cselekményekről elítélően nyilatkozott. Mások, azonban továbbra is kitartva a „Q” által felvázolt forgatókönyv mellett Trump szavaiban kódolt üzeneteteket véltek felfedezni. Szerintük amikor Trump Joe Biden nevének említése nélkül arról beszélt, hogy biztosítani fogja az új elnöki adminisztráció számára a rendezett hatalomátadást, akkor valójában arra utalt, hogy majd Michael Flynn, Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadójának vezetésével egy katonai rezsim veszi át a hatalmat.

A választás óta Q alig szólalt meg

Trump választási veresége óta Q szinte teljesen eltűnt az online térből, alig adott közre újabb posztokat. Néhány QAnon-hívő körében fel is merült, hogy esetleg Q magára hagyta híveit. Sokan azonban arra buzdítják a harcostársakat, hogy „bízzanak a tervben”.

A csendet nem szabad összetéveszteni a tétlenséggel

– írta az egyik oldal, amely mindig értesítést küld követőinek, ha Q egy új posztot jelentet meg.

Eközben az olyan online platformok felhasználói, mint a 4chan és a TheDonald, amelyek elősegítették a január 6-i, Capitolium elleni ostrom megszervezését, egyre inkább arról próbálják meggyőzni a QAnon elvakult híveit, hogy ne várjanak csodát majd Joe Biden január 20-i beiktatási ünnepségétől, ne tekintsenek úgy arra a napra, mint amely majd elhozza a QAnon szerinti leszámolás napját, mert az ilyen fantazmagóriák csak aláássák a jövőbeni szélsőjobboldali megmozdulások sikerét. A szélsőséges mozgalmakat kutató szakértők szerint egy újabb, be nem vált QAnon prófécia, vagyis a háttérhatalom demokrata elitjével való leszámolás elmaradása tovább fogja tizedelni a mozgalmat. Fredrick Brennan, a 8chan oldal létrehozója – aki már két éve a site eltávolításáért küzd a portál szélsőjobboldali terrorcselekményekhez való kapcsolódása miatt, és egyben a QAnon-mozgalom nyílt bírálója – úgy véli:

Biden beiktatásával, a QAnon-hívek által várt leszámolás elmaradásával a mozgalom végleg felszámolódhat, vagyis a várt ítéletnap valójában a QAnon sorsát pecsételheti meg.

