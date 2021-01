Szorosabb európai összefogást hozhat Merkel utódja, aki Magyarországgal is megengedőbb lehet

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Armin Laschetet választották a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnökének szombaton, ezzel lényegében eldőlt az is, hogy a párt nem tér vissza konzervatív-keresztény gyökereihez, hanem folytatja az Angela Merkel által kijelölt mérsékelt, centrista utat. Armin Laschet veterán politikus, aki szorosabb európai integrációban hisz, illetve kulcsfontosságúnak tartja az Amerikával való szövetséget is, de megengedőbb Oroszországgal és Kínával szemben. Emellett a magyar kormánnyal is barátságosabb viszonyt ápolhat, mint elődje. Nézzük, mit kell tudni a CDU következő elnökéről, aki szeptembertől akár Németország következő kancellárja is lehet.