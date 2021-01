Egységet és a sebek begyógyítását ígérte Joe Biden, miután letette elnöki esküjét

Esküt tett Joe Biden, az Egyesült Államok 46. elnöke. Beszédében egységet és a koronavírus elleni közös küzdelmet ígérte.

Joe Biden magyar idő szerint 17:50 perckor letette elnöki esküjét a Capitoliumnál, Washington D.C.-ben.

Biden Donald Trumpot váltja az elnöki székben, aki ma hagyta el a Fehér Házat.

"Ma nem egy jelölt, hanem egy ügy győzelmét ünnepeljük. A demokrácia ügyét" - mondta Joe Biden beiktatási beszéde során.

"A demokrácia törékeny, de a demokrácia győzedelmeskedett" - fogalmazott.

Biden beszélt a január 6-án, a Capitoliumot ért támadásról is és örömét fejezte ki azzal kapcsolatosan, hogy ahogy 200 éve mindig, most is békés lett végül a hatalomátadás.

Biden volt elődjeinek is köszönetet mondott beszéde során, megemlítette Carter elnököt és Washington elnököt is, Donald Trumpot, aki nem jött el a beiktatásra, nem említette.

"Még mindig hosszú út áll előttünk. Haladunk előre, gyors tempóban, mert még sok dolgunk van. Rengeteg a veszély és rengeteg a lehetőség. Sokat kell javítanunk, gyógyítanunk és sokat nyerhetünk" - mondta Joe Biden.

Beszélt a koronavírusról is: ígérte, hogy fellép a járvány ellen, hiszen annyi embert vesztett el miatta az ország, mint a második világháborúban, ezen kívül több millió ember vesztette el az állását.

Ígéretet tett, hogy a faji egyenlőtlenségekkel és a klímaváltozással is foglalkozni fog. Fellépést hirdetett a fehér felsőbbrendűségi mozgalmak és a hazai terrorizmus ellen is.

Biden beszélt arról is, hogy teljes lelkével azon fog dolgozni, hogy egyesítse Amerikát és minden amerikainak segítségét kérte ebben.

Biztonságos iskolákat, elérhető egészségügyet, fajok közötti igazságot, munkahelyeket, a vírus elleni harcot és a középosztály újjáépítését ígérte.

Hozzátette: tud róla, hogy az egységességet sokan fantáziának tartja, de szerinte az amerikai történelem folyamatos küzdelem volt az egységességért.

"Egységesség nélkül nincs nemzet, csak káosz" - mondta Joe Biden.

Biden arra kérte Amerikát, hogy térjenek vissza egymás meghallgatásához és a civilizált politikai dialógushoz. Hozzátette: nem szükséges, hogy minden nézeteltérés háborúhoz vezessen. Ezen kívül fellépést kért a valótlan tényekkel szemben is.

Beszélt arról is, hogy a változás testamentuma, hogy néhány évtizede még megpróbálták meggátolni a Capitoliumnál, hogy a nők is voksolhassanak, most pedig beiktatják az első női alelnököt.

A Capitolium ostromáról azt mondta, hogy az erőszak sosem fog győzedelmeskedni a demokrácia fölött. Hozzátette: mindenkinek megvan a joga, hogy ne értsen vele egyet, békésen. De az egyet nem értésnek nem kell az egység bomlasztásához vezetnie.

Biden megígérte, hogy minden amerikainak az elnöke lesz, beleértve azokat is, akik nem támogatták.

Megérti, hogy sok amerikai fél a jövő miatt, de nem tartja jó válasznak a befelé fordulást. Úgy gondolja, véget kell vetni az országot mérgező politikai, faji és egyéb ellenségeskedésnek.

Azt kéri az amerikaiaktól, hogy egy nemzetként szálljanak szembe a pandémia ellen.

Üzent a nemzetközi közösségnek is: megígérte, hogy megjavítja Amerika szövetségi rendszereit és ismét dialógust folytatnak majd a világ országaival.

A beszéd végén Biden néma csendben tartott imát mondott azokért, akik meghaltak a koronavírus-pandémiában.

"Megvédem az alkotmányt. Megvédem a demokráciánkat. Megvédem Amerikát. Mindent odaadok nektek, a ti szolgálatokban" - mondta Joe Biden.

"Egy olyan amerikai sztorit írunk, ami az egységről, nem pedig a széthúzásról szól" - tette hozzá.

"Isten áldja Amerikát. Isten védelmezze a katonáinkat. Köszönöm, Amerika" - zárta gondolatait az új elnök.

A beszéd után Biden Arlingtonba, majd a Fehér Házba megy, ahol első dolga lesz eltörölni Donald Trump intézkedéseinek nagy részét:

