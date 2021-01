Joe Biden beiktatása több szempontból is példátlan lesz - Érhet minket meglepetés?

Rendkívüli biztonsági intézkedések mellett kerül sor Joe Biden, az Egyesült Államok 46. elnökének beiktatására a mai nap. Nemcsak a koronavírus miatti egészségügyi intézkedések lesznek szembetűnőek, hanem még 25 ezer nemzeti gárdista is biztosítja a következő elnök védelmét, akiket az FBI rendkívüli módon egyenként átvilágít. Bár országszerte (fegyveres) tömegtüntetéseket jelentettek be Trump támogatói, nem valószínű, hogy ilyen biztonsági intézkedések mellett bárki megpróbálná megakadályozni Joe Biden beiktatását.

Rendkívüli intézkedések mellett iktatják be Joe Bident

Már készülnek a Fehér Háznál Joe Biden és Kamala Harris érkezésére. Fotó: Victor Blue/Bloomberg via Getty Images

Washingtoni idő szerint ma délben (magyar idő szerint este 6 óra) kerül sor Joe Biden megválasztott elnök beiktatására, aki az Egyesült Államok 46. elnökeként kezdi meg munkáját.

A koronavírus-pandémia miatt az eseményen élőben csak a Kongresszus tagjai és egy általuk kijelölt személy vehet részt. Kötelező lesz a maszkviselés, a távolságtartás és a lázmérés is a részvételhez.

Az esemény előtt, reggel 8 órakor (magyar idő szerint délután 2) Donald Trump elhagyja a Fehér Házat, majd a Joint Base Andrews légierő-támaszpontra indul. A leköszönő elnök jelezte, hogy Biden beiktatásán nem kíván részt venni.

A beiktatási ceremóniára a Capitoliumnál kerül sor. Az eseményen beszédet tart majd Leo J O’Donovan jezsuita pap is, a himnuszt pedig Lady Gaga énekli el. Először Kamala Harris alelnök, majd pontban délben Joe Biden elnök tesz esküt.

Biden a beiktatás után beszédet is mond majd, állítólag a beszéden november óta dolgozik majd. Elsősorban a pandémia elleni küzdelemről beszél majd, illetve várhatóan ígéretet tesz majd arra is, hogy megpróbálja begyógyítani az országot mérgező bal-jobb politikai ellentétet is, amely sokat mélyült a Trump-kormány ideje alatt.

Ezután sor kerül a hatalomátadási formalitásokra, majd Joe Biden tiszteletét teszi az Arlington-temetőbe, ahol lerója kegyeletét az elesett amerikai katonák előtt.

Végül Joe Biden a Fehér Házba indul. Jellemzően az elnök ilyenkor egy nagy parádén is részt vesz, mely során köszönti a támogatóit, idén erre a pandémia miatt „virtuálisan” kerül sor.

Este a szokásos báli ünnepség helyett egy TV-show lesz, melyben Biden és Harris mellett számos demokrata híresség is megszólal majd.

Rendkívüli biztonsági intézkedések

A Capitoliumot fegyveres gárdisták, rendőrök, katonai járművek, terelőbóják és szögesdrót-háló is védi. Fotó: Mostafa Bassim/Anadolu Agency via Getty Images

Nem csupán a pandémia miatti biztonsági intézkedések rendkívüliek. Joe Bidenre és a kongresszusi képviselőkre 25 ezer nemzeti gárdista is vigyáz majd, akik az Egyesült Államok mind az ötven államából érkeznek majd, hogy feladataikat ellássák. Ez nagyjából háromszorosa a szokásos állománynak, melyet ki szoktak vezényelni az elnöki beiktatásokra, a polgárháború óta nem volt ilyen mozgósítás egy elnöki beiktatás során. A gárdistákat ráadásul fel is fegyverezték.

Az FBI ráadásul mind a 25 ezer gárdistát át is világítja, azt keresvén, hogy vajon jelenthetnek-e fenyegetést a beiktatásra esetleges szélsőséges politikai kapcsolataik miatt. Eddig két ember hasalt el a szűrésen, akiket eltávolítottak Washingtonból.

Ezen kívül Washington számos részét lezárták, a forgalmat elterelték. Muriel Bowser polgármester kifejezetten kérte a turistákat, hogy a beiktatás napján tartsák magukat távol az amerikai fővárostól; számos turista-attrakciót átmenetileg lezártak, az Airbnb-foglalásokat és a repülőjáratokat törölték. Megerősítették a beiktatás helyszíneinek védelmét is.

Eddig körülbelül féltucat embert tartóztattak le, akik esetleges veszélyt jelenthettek a beiktatás során, többnyire engedély nélküli fegyverviselés vagy provokatív kijelentések miatt. Január 18-án lezárták a Capitoliumot, amiért egy környező hajléktalan-szálláson tűz ütött ki.

A rendkívüli intézkedéseket a január 6-ai, a Capitoliumot ért támadás indokolja, hiszen felmerül a veszélye a döntéshozók szerint annak, hogy szélsőségesek Joe Biden beiktatása ellen is valamilyen támadást követnek el. A január 6-ai eseményen öten haltak meg, köztük egy rendőr.

Mozgolódnak a szélsőségesek

Trump támogatói már gyülekeznek több nagyvárosban is, itt épp Austinban, január 17-én. Fotó: Sergio Flores/Getty Images

Nagyon valószínűtlen, hogy Washingtonban a rendkívüli biztonsági intézkedések mellett támadás éri a beiktatást, vagy akár magát Joe Bident.

Bár Trump támogatói január 6-án szinte háborítatlanul el tudták foglalni a Capitoliumot, azóta két hét telt el, így a döntéshozóknak bőven volt idejük megerősíteni a releváns objektumok és személyek védelmét.

Fontos tényező az is, hogy nem tervezek most Washingtonba olyan sok résztvevővel tartott, széles körűen támogatott rendezvényt sem, mint január 6-án és a leköszönő Donald Trump elnök is nyugalomra intette híveit.

Eddig Washington döntéshozói mindössze két tüntetést engedélyeztek a városban a beiktatás napjára, mindkettőt baloldali csoportosulások kezdeményezték, a D.C. Action Lab és az Answer Coalition. Egyikük sem fog a közelébe sem menni Joe Bidennek vagy a beiktatás helyszínének, rendőri kísérettel, 100 fő alatti részvétellel fognak zajlani. A Trumpot támogató szervezetek demonstrációit nem engedélyezték. Ha mégis megjelennek az utcákon, a rendőrség a nemzeti gárda bevonásával fog oszlatni.

Ettől függetlenül előfordulhatnak biztonsági incidensek más városokban. Trump támogatói gyakorlatilag minden államban tüntetéseket jelentettek be Joe Biden beiktatásának napjára, több ezek közül ráadásul fegyverrel zajlana és több napig is elhúzódhat.

A hatóságok minden ilyen helyszínen készültségben vannak, és a Capitolium ostromából tanulva valószínűleg jóval agresszívebben lépnének fel mindenki ellen, aki a közrendet zavarni akarja.

Mindezek mellett az FBI és más szövetségi hírszerzési szervezetek is aggódnak amiatt, hogy a Trumpot támogató szélsőséges mozgalmak még Biden beiktatása után is erőszakos megmozdulásokat, netán merényleteket tervezhetnek az Egyesült Államokban, így jó eséllyel nem fog egyik napról a másikra menni a Biden által ígért „gyógyulás.”

