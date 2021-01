Mihez kezd Donald Trump az elnökség után? Nehéz dolga lesz, ha meg akarja valósítani nagy terveit

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

Donald Trump január 20-án békésen átadta az Egyesült Államok elnöki székét Joe Bidennek és a Mar-a-Lagóba, floridai pihenőreszortjába repült, ahova egy időre be is költözik most. Trump többször is jelezte, hogy indulna a 2024-es elnökválasztáson, még az is lehet, hogy egy teljesen új párt színeiben, viszont elképzelhető, hogy februárban örökre eltiltják majd az elnökségtől. Ha nem, akkor is egyre szűkül majd Trump politikai mozgástere, ahogy a mainstream republikánusok és a fanatikus hívek is elpártolnak tőle, illetve sorra veszti el kommunikációs felületeit a közösségi médiában. Felmerült persze az is, hogy Trump saját TV-csatornát indítana, de aligha lesz esélye ezzel széles körök megszólítására. Nézzük, mihez kezdhet most Donald Trump, hogy többé nem elnök.