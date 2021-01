Történelmi autóipari beruházást jelentettek be: hatalmas akkumulátorgyárat épít az SK Innovation Magyarországon

Az SK Innovation igazgatótanácsa arról döntött tegnap, hogy a két komáromi üzemük után felépítenek egy 30 GWh éves gyártókapacitású akkumulátorgyárat is Iváncsán. A beruházás 2,3 milliárd dollárból valósul meg, amely a legnagyobb zöldmezős beruházás lesz Magyarország történetében. A dél-koreai autóipari beszállító döntésével 2500 új munkahelyet hoz létre hazánkban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hivatalos Facebook-oldalán élőben jelentették be néhány perccel ezelőtt, hogy az SK Innovation igazgatótanácsának döntése értelmében egy újabb, 30 GWh éves kapacitású akkumulátorgyárat építenek fel Magyarországon. A zöldmező beruházás a tervek szerint 2,3 milliárd dollárból (durván 680 milliárd forint) valósul meg, amely példa nélküli Magyarország történetében.

A dél-koreai vállalat döntését az indokolta, hogy érdemben bővülhet az elektromos autók iránti kereslet Európában. Ez várakozásaik szerint azt is eredményezi majd, hogy az autógyártók egyre nagyobb keresletet támasztanak majd az elektromos autók hajtásláncának meghatározó komponense, vagyis az akkumulátorok iránt. Ebből a várhatóan dinamikusan növekvő piacból pedig szeretne minél nagyobb szeletet kihasítani a világ egyik vezető akkumulátorgyártó vállalataként az SK Innovation.

A döntésben az is szerepet játszott, hogy a dél-koreai beszállító két komáromi gyára már bizonyította versenyképességét az elmúlt években. Hangsúlyozták, azért döntöttek Iváncsa mellet (egy harmadik komáromi üzem megépítése helyet, a szerk.), mert az kiváló logisztikai helyszínen található és rendelkezésre áll a megfellelő számú, kellően képzett munkaerő is.

Szijjártó Péter a videóban hangsúlyozta,

Magyarország világraszóló győzelmet aratott, hiszen bejelenthetjük Magyarország történetének valaha volt legnagyobb zöldmezős beruházást, amely egy koreai vállalathoz kötődik.

Hozzátette, mára elmondhatjuk, hogy az SK Innovation első két tengerentúli gyára Magyarországon, Komáromban működik és most felépülhet a harmadik európai gyára is.

A Fejér megyében található Iváncsán megvalósuló beruházás 2500 új, közvetlen munkahelyet hoz majd létre az autóiparban.

A beruházás már idén, a harmadik negyedévben megindul, mintegy 700 ezer négyzetméternyi terület lesz érintett. Itt érdemes egy kicsit eljátszani a számokkal is, a 30 GWh éves gyártókapacitás egyben azt is jelenti majd, hogy durván 600 ezer elektromos autó (darabonként 50 KWh-s akkumulátorral számolva) előállításához elegendő akkumulátort gyárthatnak majd elő az SK Innovation harmadik magyarországi gyárában.

Szijjártó Péter kiemelte, a kormány a beruházás sikeres megvalósítása érdekében egy komoly infrastruktúrális és energetikai fejlesztési programot hajt majd végre a Dunaújvárosi járásban. Hangsúlyozta az új akkumulátorgyár megépítéséhez az állam jelentős támogatást nyújt majd, de ennek a támogatásnak a véglegesítése még jelenleg zajlik.

Minden bizonnyal ez lesz a magyar beruházásösztönzés történetének legnagyobb egyszeri beruházási támogatása

– jelentett ki Szijjártó Péter.

Hozzátette, aki az elektromosautóipari beruházásokat megnyeri magának, az a jövőt nyeri meg, Magyarország mai győzelme is a jövő sikereiről szól.

Fontolóra vették a bővítést a dél-koreaiak

Érdemes felidézni, hogy az SK Innovation első magyarországi akkumulátorgyárának építését 2017-ben jelentette be. A dél-koreaiak egy évi 7,5 GWh kapacitású üzemet terveztek Komáromban, amely durván 250 ezer elektromos autó akkumulátorigényét fedezte volna. A piaci környezet változása, a nagy autógyártók elektromos autózás irányába történő elmozdulása viszont újabb beruházásra ösztönözte az SK Innovation menedzsmentjét. Ennek eredményeként 2019 februárjában bejelentették: közel 239 milliárd forintból egy második akkumulátorgyárat is felépítenek Komáromban. Közölték azt is, hogy az új egység az első gyár építéséhez megvásárolt 43 hektáros telek 11,7 hektárnyi részén fog megvalósulni.

Tavaly júliusban pedig már arról szóltak a hírek, hogy az SK Innovation a már meglévő komáromi telephelyét bővítheti tovább annak érdekében, hogy érdemben növelje az európai gyártókapacitását. A most bejelentett iváncsai helyszín tehát nagy meglepetést jelent.

Európai éllovas lesz Magyarország az akkumulátorgyártásban

Érdemes a mostani beruházást perspektívába helyezni, a világ legnagyobb akkumulátorgyára jelenleg a Nevadában található Tesla Gigafactory, amelynek éves gyártási kapacitása 35 GWh, ezt a szintet fogja megközelíteni a magyarországi üzem azt követően, hogy elkészült és teljes kapacitáson termel majd.

Lényeges azt is kiemelni, hogy a most bejelentett beruházásnak köszönhetően hazánk az európai akkumulátorgyártás éllovasává válik, köszönhetően annak, hogy az elmúlt években sorra építettek akkumulátorgyárakat az ázsiai beszállítók hazánkban. A Samsung SDI, a GS Yuasa és az Inzi Controls is Magyarország mellett tette le a voksát.

Az ázsiai akkumulátorgyártók megjelenése nem véletlen, a szigorodó károsanyag-kibocsátási előírások miatt az európai autógyártók sorra jelentik be, hogy a következő években rengeteg új, részben vagy teljesen elektromos autót dobnak majd piacra, ugyanakkor a gyártáshoz szükséges akkumulátorkapacitással nem rendelkeznek. Éppen ezért a hajtáslánc egyik legfontosabb elemét, az akkumulátort kénytelenek ázsiai cégektől beszerezni, akik a várható keresletnövekedésre reagálva sorra erősítik majd pozícióikat a régióban.

A kereslet a kulcs

Fontos látni, hogy a beruházási döntésekben, azok megvalósításában kulcsszerepet játszik az elektromos autók iránti kereslet várható alakulása. Európában rekordszámú tisztán elektromos autót értékesítettek tavaly és a bővülés a következő években borítékolható. Az Economist Intelligence Unit (EIU) által nemrég közzétett előrejelzése szerint tovább erősödhet az elektromos autózás Európában. Az értékesítési darabszámok várhatóan felülmúlják majd a kínai eladásokat is, amelynek köszönhetően a kontinens részaránya az elektromos autók összértékesítésén belül a tavalyi 22 százalékról egészen 31 százalékra emelkedik majd 2021-ben.

Még messzebb tekintve lényeges kiemelni azt is, hogy a brüsszeli döntéshozók nagyon ambiciózus célokat határoztak meg az elektromobilitás területén a következő 10 évre vonatkozóan. Az Európai Bizottság ugyanis nemrég bemutatta a fenntartható és intelligens mobilitásra vonatkozó stratégiáját

Ennek SARKALATOS PONTja, HOGY 2030-IG LEGALÁBB 30 MILLIÓ KIBOCSÁTÁSMENTES GÉPKOCSI KÖZLEKEDJEN MAJD AZ EURÓPAI UTAKON.

A fentieket figyelembe véve rövid- és hosszú távon egyaránt biztosak lehetünk az elektromos autók gyors térhódításában az Európai Unióban. Ezzel párhuzamosan pedig folyamatosan csökken majd a kizárólag benzines, vagy dízel motorral szerelt járművek piaci részaránya.

Címlapkép forrása: MTI/Krizsán Csaba