2021-ben is dübörög a magyar hadiipar fejlesztése - Megtudtuk, mit tervez a kormány

A tavalyi év történelmi jelentőségű hadiipari megállapodásai után 2021-ben az újonnan induló gyárépítések, kutatás-fejlesztési tevékenységek összehangolása kerül prioritásba, ezért egy teljesen új hadiipari kutatóintézet létesül majd Magyarországon – mondta el Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos a Portfolio-nak adott interjúja során. A szakember kitért arra is, hogy a gyárberuházásoktól 5-10 éven belüli megtérülést várnak, a hadiipari üzemek még a civil üzemeknél is biztonságosabbak, illetve megemlítette azt is, hogy Magyarország a katonai járművek fejlesztése mellett teljesen újfajta kézifegyver-típusok tervezésébe és gyártásába is belefog a közeljövőben. Maróth Gáspárral beszélgettünk a tavalyi év nagy haderőfejlesztési és hadiipari beruházásairól, illetve a 2021-es év várható fejleményeiről.

Portfolio: Mi az oka annak, hogy történelmi volumenű fegyverkezésbe kezdett Magyarország az elmúlt években? Van bármilyen konkrét fenyegetés, mellyel szembenézhet hazánk a következő 5-10 évben?

Maróth Gáspár: Elérkezett az idő, hogy modernizáljuk a Magyar Honvédséget. Ehhez számos feltétel teljesülése volt előzetesen szükséges. Az egyik ilyen politikai jellegű volt; a NATO-tagság meghatározta a beszerzésre kerülő eszközök irányát, a nemzetközi politika változása miatt pedig embargó került bizonyos beszerzési forrásokra.

Emellett sajnos azt érezzük, hogy a feszültség egyre inkább nő a régiónkban és a világpolitikában is.

Van egy akut biztonsági fenyegetés is a világban, amit nem mindenki értékel annak, de a NATO egyértelműen akként értelmezi a következményeit: ez a migráció. Abban nincs politikai egyetértés, hogy a migráció biztonsági fenyegetés-e vagy alapvető emberi jog. Mi Magyarországon nem tekintjük alapvető emberi jognak és biztonsági fenyegetésként értelmezzük. Fenyegetést jelent egyrészt a jogrendünkkel szemben, hiszen megkérdőjeleződött az államhatárok funkciója néhány országban, amit mi nem gondolunk megfelelő irányvonalnak. Másrészt a migráció biztonsági következményeit viszont egyértelműen látjuk, hiszen tény, hogy az európai belső terrorfenyegetettség összekapcsolódik ezzel a jelenséggel. A migrációs tömegekből kerültek ki a terrorcselekmények végrehajtói, ha nem is feltétlen az értelmi szerzői.

A NATO fenyegetettség-elemzésének markáns eleme a tagállamokon belüli terrorfenyegetettség növekedése. Ebben a kérdésben összhangban vagyunk a NATO elemzéseivel, még ha ezt a kérdéskört a NATO és az EU határállamaként néhány szempontból másképp is közelítjük meg. A történelmi tapasztalatunk is rávilágít arra, hogy a migráció felvet egyes társadalmi kérdéseket, melyeket nem olyan egyszerű kezelni, mint ahogy néhányan Nyugat-Európában gondolják, ahol történelmileg nem voltak kitéve ilyen spontán jelenségnek. Mi úgy gondoljuk, hogy a migráció kérdésének tisztázásába sokkal több időt és energiát kell tenni, hogy különböző kulturális és társadalmi csoportok együttélését megfelelően szabályozni tudjuk, nem látjuk úgy, hogy ezt a kérdést egyik napról a másikra rendezni lehet.

Szintén fontos, hogy egy haderőfejlesztési programot akkor lehet végrehajtani, ha ahhoz megfelelő források állnak rendelkezésre, jelenleg ez a feltétel teljesült.

A most zajló haderőfejlesztés egyébként csak az elmúlt 30 év hazai viszonylatában tűnik fegyverkezésnek, régiós összehasonlításban más a helyzet. Mi még kevesebbet költünk haditechnikai fejlesztésre, mint sok szomszédos ország.

Portfolio: A beszerzések kapcsán nagyon fontosnak tűnik az is, hogy gazdaságilag is rentábilisak legyenek a fejlesztési projektek, ezért egyebek mellett gyalogsági harcjárműveket, 4x4-es katonai járműveket, nagy kaliberű lőszereket és kézifegyvereket is gyártunk majd itthon, a hazai használat mellett exportra is. Milyen profitabilitást vár ettől a projekttől? Hány év kell ahhoz, hogy mondjuk a Lynx-gyár, a kaposvári Gidrán-üzem vagy a várpalotai lőszergyár beruházási költségei megtérüljenek?

Maróth Gáspár: Minden új gyár mögött van egy részletes üzleti tervünk, ezért is döntöttünk úgy, hogy ezeket a közös beruházásokat évtizedek, vagy akár évszázadok óta a piacon lévő vállalatokkal hajtjuk végre. Egyrészt náluk van a technológia, másrészt pedig a piacismeret, ami nélkül kockázatos vállalkozás lenne a hadiiparba belefogni.

A hadiipar-fejlesztésének kétféle irányvonala van: az egyik a saját ellátási szükségletre felépített hadiipar. Ezek nem profitábilis beruházások, szükség van a folyamatos közfinanszírozásra. Azokban az országokban, amelyekben pusztán saját haderő-fejlesztési igényeik kielégítésére építik ki a hadiipart, egy idő után az ebben résztvevő cégek finanszírozása komoly ballaszt lesz.

Ezzel szemben mi azért hozunk létre vegyesvállalatokat a piac vezető szereplőivel, mert egyértelműen megtérülésre, piaci eredményre számítunk.

Úgy gondoljuk, a nyereségesen működő hadiipar jelentősen hozzájárul az ország gazdasági teljesítményéhez is.

Azokat a beruházásokat próbáljuk idehozni Magyarországra, melyekkel ezt elérhetjük.

Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos. Fotó: Stiller Ákos

Minden közpénzt, amit beteszünk a hadiipar fejlesztésébe, megtérülési szándékkal helyezünk ide. Egy gyár kifejlesztése, felépítése 2-5 év annak technikai színvonalától függően, a megtérülés általában 5 és 10 év közötti.

Nagyfokú expanziót látunk a globális hadiiparban, a haditechnikai eszközök kereskedelmében, minden okunk megvan arra, hogy azt gondoljuk, hogy ez a piac markánsan nőni fog a következő években.

A versenyben is nagyon erőteljes növekedésre számítunk, ezért körültekintően kell kiválasztani a legmegfelelőbb beruházási és kutatás-fejlesztési területeket. Bízunk a német hagyományokban, technológiában, mérnöki tudományban. Ebben az iparában Németország mindig is élenjáró volt, hiszünk nagyon a közös vegyesvállalatokban és nem véletlenül kapcsoltuk össze az iparfejlesztést nagyon komoly kutatás-fejlesztési projektekkel is.

Portfolio: Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a nemrég arról beszélt egy interjúban, hogy a kormány hamarosan új védelmi ipari stratégiát mutat be. Melyek ennek a stratégiának a fő célkitűzései?

Maróth Gáspár: Magyarország 2014 óta rendelkezik saját védelmi ipari stratégiával, jelenleg ennek az aktualizálása zajlik. A stratégia felöleli az iparfejlesztést, a, a vagyonkezelést, a kutatás-fejlesztést és számos más kapcsolódó tevékenységet is. A védelmi szempontok mellett fókuszba került az üzleti stratégia kiépítése is. Mivel komplex projektről van szó, részt vesz benne többek közt a Honvédelmi Minisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, illetve az állami vagyonkezelő szervezetek is. A védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos titkársága ezeknek a minisztériumoknak a munkáját fogja össze.

Ahogy Palkovics miniszter úr említette, a stratégia többek közt Békés, Somogy, Zala és Veszprém megyék, illetve Budapest köré koncentrálódik. Tervben van még Nyíregyháza és Jász-Nagykun-Szolnok bevonása, illetve vizsgáljuk a lehetőségeket Borsod és Heves megyékben is.

A stratégia aktualizálásának konkrétumairól még folyik az egyeztetés.

Portfolio: Miért pont Magyarországot választották ezek a német cégek új hadiipari üzemeik létesítéséhez? Mi teszi attraktívvá hazánkat a német hadiipari vállalatok szemében?

Maróth Gáspár: Csak azt tudom továbbítani, amit a német cégek vezetői mondtak. A hozzáállásunk, a gyorsaságunk, és az üzleti megközelítésünk tesz minket egyedülállóvá. Egyetlen beruházást sem próbáltunk politikai szempontoknak alávetni, arra törekedtünk, hogy üzletileg rentábilis megállapodások jöjjenek létre.

Szintén nagyon komoly hátteret biztosít a hazánkban működő autóipar és német elektronikai ipar kiemelt pozíciója. Komoly szempont volt a magyar adózási rendszer és gazdaságpolitika is.

A legfontosabb eleme a döntésüknek mégis az volt, hogy politikailag a legstabilabb országnak tartják Magyarországot az Európai Unión belül, ez maximálisan kiszámíthatóvá teszi az üzletet ebben az országban.

Portfolio: Mely országok lehetnek az exportra készülő hadiipari termékek felvevőpiaca? Van már olyan ország, amely bejelentkezett, hogy vásárolna a Magyarországon gyártott eszközökből?

Maróth Gáspár: Gyakorlatilag minden ország, ahova a NATO engedélyezi az exportot. Ahhoz tartjuk magunkat, amiben a NATO közössége megállapodik egyes technológiák, eszközök exportjának engedélyeztetését illetően. Nincs okunk egyéb szempontokat figyelembe venni. Azokat a vitákat, hogy melyik országokba milyen technikát lehet exportálni, a Szövetség keretein belül kell rendezni

Portfolio: A Gidrán-projektet egészen a tavalyi év végéig rengeteg misztikum és találgatás övezte, az év végére azonban pontot tettek az i-re azzal, hogy bejelentették: a típus fejlesztése és gyártása 2021-től teljes egészében Magyarországon fog zajlani a Rheinmetall bevonásával, így lényegében nem török, hanem egy német-magyar katonai jármű kerül majd a Honvédség kezébe. Vannak már konkrét elképzeléseik annak kapcsán, hogy miben különböznek majd a hazai Gidránok a Nurol Makina által felkínált kiindulótípushoz képest?

Maróth Gáspár: Törökországban őrületes fejlődésen ment keresztül a hadiipar az elmúlt években. Az országban egyszerre van jelen a hadiiparban a csúcstechnológia és a hagyományos, elavult technológia is. A modern technikák terén viszont figyelemre méltó eredményeik vannak.

Azt is látjuk, hogy a török hadiipar mögül hiányzik az a gyártási és tervezési professzionalizmus, ami a német hadiiparban megtalálható.

Hosszú éveket töltöttünk azzal, hogy a kettőt összeházasítsuk – a rendkívül jó török ár / érték arányú előállítási képességét a precíziós és átgondolt német tervezéssel. Külön örülünk neki, hogy ennek a házasságnak az első komolyabb terméke magyar színekben készülhet el.

Nem volt egy könnyű folyamat, hiszen egy török cég által kifejlesztett, egyébként sok tekintetben bizonyított és ár / érték arányban kivételes lehetőségeket biztosító gépjárművet fogunk újra gondolni és magyarosítani, illetve németesíteni.

A török járművek tehát mindössze a kiindulási alapját adják majd a hazai gyártásnak, a magyar 4x4-es járművek magasabb ipari sztenderdek szerint, magasabb technológiai színvonalon kerülnek majd előállításra.

Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos. Fotó: Stiller Ákos

Portfolio: Hogy kell elképzelni a NASAMS II-es rakétarendszerek működését? Telepített vagy mobil rakétaindítók lesznek ezek? Hol teljesíthetnek majd szolgálatot?

Maróth Gáspár: Mobil rakétarendszerek lesznek. A lényeg pont az volt, hogy teljes körű lefedettséget tudjunk nyújtani az ország légterének védelméhez egy gyors reagálású, gyorsan mobilizálható rendszerrel.

Tudjuk, hogy látványosabb beruházásokat hajtanak végre mások ezen a téren a régiónkban, de sem a NATO, sem az ország régiós fenyegetettsége nem indokolta, hogy ennél nagyobb hatótávolságú rakétarendszerbe invesztáljunk feleslegesen.

Portfolio: A 2020-as év egyik sokak számára meglepő bejelentése az volt, hogy Várpalotán lőszergyár épül. Miért pont Várpalotára épül ez az üzem? Volt a helyiek közül, aki aggodalommal fogadta a hírt, hiszen úgy vélik, a lőszergyártás veszélyes. Tényleg veszélyes?

Maróth Gáspár: Számítottunk rá, hogy a bejelentést nagy érdeklődés fogja övezni. Él az emberekben egyfajta élmény a múltból a lőszer- és lőporgyárak baleseteivel kapcsolatosan. Ez a félelem sok esetben az indokoltnál nagyobb, ezért ki van téve egyfajta felesleges demagógiának is.

A lőszergyárak telepítésére borzasztó szigorú szabályok vannak. Ahogy azt sem lehet elmagyarázni bizonyos embereknek, hogy repülőgépen utazni biztonságosabb, mint gépkocsival, úgy azt sem, hogy a modern lőszergyártás sokkal biztonságosabb, mint egyes civil üzemek.

Örömmel láttuk, hogy olyanok is megszólaltak a beruházással kapcsolatosan, akik értik ezt az iparágat; ezek a hangok pártállástól függetlenül felismerték és üdvözölték, hogy

egy olyan zászlóshajó-beruházás létesül, amely a régió fejlődését hosszú évtizedekre meghatározhatja.

Várpalotára azért esett a választásunk, mert ilyen gyárnak előfeltétele a lőtér közelsége, emellett a városban az ott lévő bányászati és vegyipari hagyományok miatt sokkal nagyobb a helyi közösség robbanóanyagokkal kapcsolatos ismerete, mint máshol az országban.

Nem utolsósorban pedig a balatonfűzfői lőporgyár is szerepet játszott. A régióban élő emberek többsége pontosan tudja, hogy mi a technológiai különbség az egykori balatonfűzfői üzem és a tervezett beruházás között. Ettől függetlenül a várpalotai beruházásnál olyan messzire telepítjük a lakott résztől az üzemet, hogy az bár közigazgatásilag a városhoz fog tartozni, gyakorlatilag semmilyen fizikai hatása nem lesz a lakosságra nézve.

Számunkra a gyárban dolgozó emberek védelmének biztosítása lesz az elsődleges kérdés. Hiszünk a német partner több mint 100 éves ipari kultúrájában is, mely során mindig kulcsfontosságú volt a lehető legmagasabb biztonsági feltételek megteremtése.

A robbanóanyaggyár egyébként komoly stratégiai kérdés is az európai közösségben: jelenleg Európa robbanóanyag- és robbanóalapanyag-gyártás tekintetében importra szorul. A helyzet orvoslásáról való dialógus nem tegnap kezdődött el, hiszen az európai hadiipar robbanóanyag-beszerzési igénye régóta hatalmas.

Portfolio: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő nemrég bejelentette azt is, hogy Miskolc környékén működő vállalatok is részt vesznek majd a hadiipar fejlesztésében. Mit lehet tudni a régióban megvalósuló projektekről?

Maróth Gáspár: Vizsgáljuk a lehetőségeket a régióban, de konkrét gyártelepítésről még nem állapodtunk meg. Miskolcon elsősorban az egyetem anyagtechnológiai szakértelmére számítunk.

Ózd a helyi kohászati üzem miatt attraktívabb beruházási célpontot jelenthet, de konkrét megállapodás még ezen a területen sem született.

Portfolio: A Honvédség gyalogsági felszerelésének cseréje szinte teljes egészében megkezdődött már, viszont még 1-2 apróság várat magára. Nincs még például utódja PKM-géppuskáknak és az SzVD mesterlövész-fegyvereknek. Mit lehet tudni ezeknek a projekteknek az alakulásáról? Tárgyalnak ezeknek az eszközöknek a cseréjéről? Szóba jöhet például a Unique Alpine mesterlövész-fegyverek rendszeresítése katonai célokra.

Maróth Gáspár:

A Unique Alpine nem véletlen települt Magyarországra; szeretnénk, hogy a nagy múltú francia-bajor cég fegyvere magyar fegyver legyen a közeljövőben.

Fontos tényező, hogy a kiskunfélegyházi gyár fejlesztésének első fázisát zárjuk, tehát a gyárkiépítést hamarosan befejezzük és a hosszú távú üzleti stratégiáról most kell döntést hoznunk.

Nem várt módon a fél világ bejelentkezett, hogy szeretne társulni a gyárban velünk. Van egy adottságunk a csehekkel való indulásból, de a hosszú távú üzleti stratégiát most kell tudnunk eldönteni a gyár kihasználtsága tekintetében.

Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos. Fotó: Stiller Ákos

Törekszünk olyan típusú megoldásra, hogy a lehető legszélesebb körben tudjunk fegyvereket előállítani, ahova a saját fejlesztéseinkkel is be tudunk kapcsolódni, és olyan üzleti megoldást tudunk kötni, amely biztosítja a gyár hosszú távú üzemeltethetőségét, illetve profitabilitását a nemzetközi piacon. Idén elő fogunk állni egy megoldással.

Portfolio: Tehát szóba jöhet az is, hogy a katonai járműveken és a páncéltörő fegyvereken kívül más, teljesen újfajta kézifegyver-típusok fejlesztése is megindul majd Magyarországon?

Maróth Gáspár: Szóba jön. Nem tegnap kezdtük el ezeket a tárgyalásokat, hanem évekkel ezelőtt tudtuk, hogy elérünk a haderőfejlesztés eme fázisába.

Többet erről most nem szeretnék mondani, de a szakmai közönségünk elég jól tippelgeti a célirányokat, hiszen ismerik az általunk megvett nagyobb fegyverrendszereket, melyek többek közt a gyalogsági harcjárművek kiegészítői is lesznek. Az, hogy milyen fegyverrendszerek mellett döntünk, nagyban befolyásolja majd, hogy mely partnercéget választjuk a kézifegyver-gyártási együttműködésben is.

Portfolio: A külügyminisztérium tárgyal a szingapúri ST-vel és a Rábával egy harcjármű magyarországi gyártásáról is, mit lehet tudni ennek a tárgyalásnak az állapotáról? Mennyiben üti ezt a projektet a Rheinmetall-lal közösen induló kerekes harcjármű-fejlesztési megállapodás?

Maróth Gáspár: A Rába létezése vagy nem létezése egy hosszú évtizedek óta húzódó kérdés a mindenkori magyar kormányok számára. Nehéz szembesülni azzal, hogy mi lett mára ebből a nagymúltú vállalatból, köszönhetően a meggondolatlanul végrehajtott privatizációknak, illetve menedzsmenti problémáknak.

A szingapúri együttműködés az én tudomásom szerint beleillik a Rába piaci profiljába és én csak szurkolhatok nekik, hogy találják meg a vállalat pozícióját a nemzetközi piacon.

Az én véleményem az, hogy amíg a Rábában strukturális változások nem történnek; képességeiben, felszereltségében, ipari kultúrájában és mentalitásában, addig a cég a világpiaci hadiipari gyártásra alkalmatlan.

Nem tisztem foglalkozni az ott lévő kapacitásokkal, a probléma sokkal mélyebb a Rábában, amit az államot képviselő, erre hivatott embereknek kell rendezni. Szurkolok nekik és remélem, hogy a jövőben le tudunk ülni egy asztalhoz beszélni a cég jövőjéről.

Portfolio: Mi lehet a régi szovjet haditechnika sorsa? Mi lesz a T-72-esekkel, BTR-ekkel, AK-gépkarabélyokkal? Mennek a lőcélnak és a zúzdába, vagy felmerült egyes típusok korszerűsítése?

Maróth Gáspár: Ezeknek az eszközöknek a korszerűsítése sem minőségben, sem hadrafoghatóságban nem hozza meg azt az eredményt, amiért érdemesnek látom, hogy befektessünk ezekbe a technikákba. A legfontosabb ráadásul az, hogy együttalkalmazhatóságban nem fogják hozni azokat a paramétereket a modern fegyverekkel, ami miatt érdemes lesz velük foglalkozni.

Fölmerült egyes eszközök korszerűsítésének a gondolata, csak azért, hogy ki tudjuk egyensúlyozni a magyar haderőfejlesztés költségeit és el tudjuk időben nyújtani.

A régi technika modernizációjával kapcsolatosan még mindig vannak elképzeléseink, de sikerült az elmúlt időben olyan megállapodásokat kötni, amelyek ezeknek a programoknak a szükségességét egyre kétségesebbé teszik.

Meg kell próbálnunk az eszközök értékéből annyi bevételt generálni, amennyit vissza tudunk forgatni a modern haditechnikai eszközök beszerzésébe és eszerint értékeljük őket a jelen pillanatban.

Portfolio: Milyen haderőfejlesztési bejelentésekre lehet számítani idén?

Maróth Gáspár: Erről egyelőre nem érdemes még nyilatkozni, mert bár folynak tárgyalások, nem lehet egyelőre megmondani, hogy milyen időtávon sikerül ezeket tető alá hoznunk. Egy üzleti megállapodást nem lehet parancsszóra létrehozni, világosan definiálni kell az üzleti feleknek a hozzáadott értékét egy ilyen megállapodásban, időt kell rá hagyni, hogy kiforrjanak.

Az elmúlt 4-5 évben egyébként hatalmas érdeklődés övezte a nemzetközi piacon a magyar haderőfejlesztést. A velünk kötött megállapodásoknak komoly nemzetközi értéke van a hadiipari cégek számára, ezért még inkább körültekintően kell eljárnunk, amikor folyamatban lévő tárgyalásokról van szó.

Ebben az évben a kutatás-fejlesztési projektek és gyártelepítések beindítása viszi a prioritást, első lépésként ezek összehangolása végett létrehozzuk a Védelemipari Kutatóintézetet, ahova koncentráljuk a hazai és külföldi erőforrásainkat a programok beindításához.

Portfolio: Milyen struktúrában működik majd ez az intézmény? Milyen szakemberekkel, milyen konkrét projekteken dolgoznak majd?

Maróth Gáspár: Egy katonai kutatóintézet létezik már a Magyar Honvédség Parancsnokságának irányítása alatt, ez a Modernizációs Intézet. Most kifejezetten egy olyan civil lábat szeretnénk fölépíteni, mellyel azokat a fiatalokat szólítjuk meg, akik számára a katonai kultúra kevésbé ismert, vagy akár még idegen is, viszont olyan programokban, fejlesztésekben vesznek részt, amelyek értelmezhetők a világ technológiai élvonalát jelentő hadiipar számára is. Egyrészt ennek szeretnénk egyfajta inkubációt, felületet biztosítani.

Másrészt az ipari beruházásaink szigorúan kijelölik a kutatás-fejlesztési irányainkat. Nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy ne minden erőforrásunkat ezekre az irányokra fókuszáljuk. A Magyarországra települő hadiipari cégek olyan kutatás-fejlesztési programokat hoznak ide, amelyek nincsenek összekötve a magyar haderőfejlesztéssel, viszont valóban a világ csúcsfejlesztései közé tartoznak. Ezeknek szeretnénk egy keretrendszert adni a létrehozandó kutatóintézettel.

Létfontosságúnak tartom, hogy minél több fiatal, magyar szakembert kapcsoljunk be ezekbe a kutatás-fejlesztési programokba.

A jó hír számukra az, hogy már nem kell messzire utazniuk a világban ahhoz, hogy élvonalbeli hadiipari kutatási programokban vegyenek részt. Az idei évtől ez valósággá válik a saját hazájukban is.

Címlapfotó: Stiller Ákos