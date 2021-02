Bréking: kizárólag elektromos autókat fog árulni a Ford Európában

Teljesen átáll elektromos autók értékesítésére a Ford 2030-ig – jelentette be a világ egyik legnagyobb autógyártója szerdán. A Ford döntését az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásokkal indokolta, valamint azzal, hogy egyre több ország dönt úgy, hogy betiltja a belsőégésű motorral szerelt járművek értékesítését az előttünk álló 10-15 évben.

A Ford azt is bejelentette, hogy egymilliárd eurót (durván 359 milliárd forint) fordít majd kölni üzembére annak érdekében, hogy átállítsa németországi üzemét tisztán elektromos modellek gyártására – írja a Reuters beszámolójában. Az amerikai autógyártó beszámolt arról is, hogy első elektromos modellje várhatóan 2023-tól készül majd az üzemben.

A beszámolóból kiderült az is, hogy Amerika második legnagyobb autógyártója minden személyautóját kínálja majd tisztán elektromos változatban Európában a következő öt évben. 2030-ra pedig az általa értékesített kishaszongépjárművek értékesítésének kétharmada részben, vagy teljesen elektromos meghajtású lesz. Utóbbi vállalás kiemelten fontos, hiszen a Ford piacvezető az amerikai és az európai kishaszongépjárművek piacán.

Az elektromos hajtás irányába történő minél gyorsabb elmozdulás üzletileg is gyümölcsöző lehet a vállalat számára, hiszen egy olyan szegmensről van szó, ahol még senki nem ért el számottevő sikereket, még az elektromos autózásban piacvezető Tesla sem tudta itt megvetni a lábát. Ez pedig lehetőséget jelenthet a Ford számára, hogy a jövőben is biztosítsa vezető szerepét a kishaszongépjárművek piacán. Arról egyébként, hogy a Ford működése és jövője szempontjából kiemelten fontos lenne az elektromobilitás irányába történő minél gyorsabb elmozdulás, 2019 májusában írtunk részletes elemzésünkben:

A Ford kiemelte, haszongépjárművei villanyosítása kiemelten fontos anjövőbeli növekedése és profitabilitása szempontjából, két évvel ezelőtti cikkünkben mi is pontosan ezt emeltük ki, mint a Ford előtt álló nagy lehetőséget. Hozzátették továbbá azt is, hogy a jövő szempontjából kiemelt szerepe lesz annak az együttműködésnek is, amelyet a Volkswagen csoporttal kötöttek.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: Paul Marotta/Getty Images