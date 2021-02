Drasztikus lépést fontolgatnak Trump ellenfelei - Kettészakadhat a Republikánus Párt?

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

Egyre mélyül a törésvonal a Republikánus Párt mérsékelt jobboldali és „Trumpista” képviselői közt, ami jól látszik az alkotmányos felelősségre-vonási eljárás (impeachment) eseményeiből is, hiszen a pártból 17 kongresszusi tag is Trump ellen szavazott. Először Trump vetette fel, hogy új pártot alapítana, amiért eleinte úgy tűnt, hogy a republikánusok "elárulják," aztán az impeachment-eljárás során világossá vált, hogy a párt nagyobb része még mindig hűséges hozzá, így a mérsékelt republikánusok kezdtek el tárgyalni a pártból való kiválásról. Bár mindkét "oldal" latolgatni kezdte a pártszakadás ötletét, még mindig nem reális az, hogy ez meg is valósul, hiszen az amerikai választási rendszer egyedi adottságai miatt három párt nem fér el egyszerre a politikai arénában, egy új pártot felfuttatni pedig - amely kitúrja a republikánusokat -, elképesztő mennyiségű pénz és idő lenne. A következő években a párt lelkéért folyik majd a harc: végleg eldől az, hogy a Republikánus Párt visszakanyarodik-e a mérsékelt amerikai konzervativizmushoz, vagy inkább teljesen átalakul "MAGA Párttá".