A horvát kormány a korlátozások újabb enyhítéséről dönthet

A horvát kormány a héten dönthet a korlátozások újabb enyhítéséről, amennyiben a járványügyi helyzet ezt megengedi - jelentette be Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője a testület hétfői sajtótájékoztatóján.

A jelenlegi intézkedések március 1-jéig vannak érvényben, ami biztos, hogy a jövő héttől nem oldanak fel minden korlátozást - mondta a tárcavezető, hozzátéve: konkrétumokat azért nem említ, mert még folynak róla a tárgyalások.

Horvátországban eddig is nyitva tarthattak az üzletek és szolgáltatások, csak a vendéglátóhelyeket zárták be november közepén - kivéve a szállodákat -, az éttermek pedig mindvégig készíthettek ételt elvitelre. Múlt hétfőtől a kávézók is árusíthatnak italt elvitelre, valamint szigorú járványügyi intézkedések mellett kinyithattak az edzőtermeket is. Mivel a vendéglátóhelyek, valamint a szakkiállítások és vásárok kivételével minden más nyitva tarthat, várhatóan ebben a két ágazatban enyhítenek.

A vendéglátóhelyek arra számítanak, hogy hétfőtől a teraszokon már ételt is, italt is felszolgálhatnak.

Horvátországban az elmúlt 24 órában 72 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 240 017-et. Egy nap alatt húsz beteg halt bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 5449-re emelkedett. Kórházban 792 beteget ápolnak, közülük 68-an vannak lélegeztetőgépen.

A szomszédos Szlovéniában hétfőre 247-tel 188 014-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában nyolc beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3784-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 584-en vannak kórházban, 104-en intenzív osztályon.

A Ljubljana által januárban elfogadott ütemterv szerint a kormány abban az esetben enyhít újra, hogy ha heti átlagban az új fertőzöttek száma 600, a kórházban kezelt betegek száma pedig 500 alá mérséklődik. Ekkor a középiskolák és az egyetemek is tantermi oktatásra állnak vissza. Megnyitják a diákotthonokat mindenki számára, valamint feloldják az éjszakai kijárási tilalmat. Modellező szakemberek szerint erre tíz nap múlva kerülhet sor, ha addig nem romlik a járványhelyzet.

Címlapkép forrása: MTI/Antonio Bat