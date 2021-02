Elstartolt a hatalmas autóipari beruházás Kecskeméten - Új présüzemet épít a Mercedes-Benz

Megkezdődtek a Mercedes-Benz új présüzemének építési munkálatai Kecskeméten. A gyár második présüzemében a tervek szerint 2022-ben indul el a termelés. A beruházás mintegy 200 munkavállalónak biztosít majd munkahelyet. A tavaly bejelentett kapacitásbővítés több, mint 100 millió euróból valósul meg, a kivitelezés a tervek szerint halad, jelenleg már az alapozást előkészítő földmunkák folynak.

Az épülő – mintegy 23 ezer négyzetméteres – új présüzem a meglévő kecskeméti gyár részeként működik majd, a termelés indulása 2022-ben várható. Az új présüzemben alkalmazott technológiáknak köszönhetően a formatervezés, a fejlesztés, a tervezés, a szerszámkészítés és a gyártás folyamatai még összehangoltabbá válnak.

A fejlesztés különös jelentősége, hogy a kecskeméti gyárban készülő kompakt gépjárművek a jövőben még a jelenleginél is nagyobb arányban állnak majd olyan alkatrészekből, amelyek kizárólag helyben készülnek.

Az új présüzem emellett a legkülönbözőbb préselt acél- és alumínium alkatrészekkel fogja ellátni a Mercedes-Benz nemzetközi termelési hálózatát is. A működés során – ahogy az első présüzem esetében már jelenleg is – a vállalat nagy jelentőséget tulajdonít a fenntarthatóságnak: a jövőbeni gyártási folyamatok során keletkező hulladék anyagokat is csaknem 100%-ban újrahasznosítják.

Az új présüzem építésével párhuzamosan már zajlik az új EQB gyártásával kapcsolatos felkészülés, az új modell sorozatgyártásának elindítását az idei negyedik negyedévre tervezzük

– fogalmazott Christian Wolff.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezetője hozzátette, az első tisztán elektromos meghajtású kecskeméti modellel gyáruk felkészül a jövőre, hiszen ezentúl szinte minden vevőigénynek meg tudnak majd felelni ebben a szegmensben, legyen szó klasszikus belső égésű motoros modellekről, hibrid meghajtásról, vagy tisztán elektromos járművekről.

Ez a kiegyensúlyozott termékportfolió és a gyár rugalmas termelési rendszere stabil foglalkoztatást és hosszú távú tervezhetőséget biztosít több, mint 4400 munkatársunk számára

- emelte ki Christian Wolff.

