Nehézsúlyú politikus lépett színre Európában – Az euró megmentője átrendezheti a hatalmi viszonyokat

Az olasz miniszterelnöki poszt elvállalásával az Európai Központi Bank előző elnöke, Mario Draghi nemcsak hazája súlyos gazdasági problémáinak kezelésére vállalkozott, kormánya teljesítményének komoly kihatása lehet az EU fiskális integrációja szempontjából is. Ha ugyanis Olaszország, a 750 milliárd eurós uniós újjáépítési alap legnagyobb kedvezményezettje megfelelő hatékonysággal tudja felhasználni a rá eső 209 milliárd eurós keretet, akkor az növelheti az unión belüli fiskális transzferek legitimációját. Emellett szakértők szerint Draghi az EU-n belüli hatalmi viszonyok átrendeződését, a transzatlanti kapcsolatok átalakulását is kiválthatja, miután Merkel közeli távozása, illetve a közelgő francia elnökválasztás miatt az EU irányait hagyományosan kijelölő német-francia tengely a közeljövőben háttérbe szorulhat.

Nem is lehetett volna nála alkalmasabb személyt találni a posztra – nagyjából így összegezhetők a különböző szakértői, elemzői vélemények azzal kapcsolatban, hogy az Európai Központi Bankot (EKB) 2011 és 2019 között vezető, az euró megmentőjének tartott 73 éves Mario Draghi vezetésével állt fel az új olasz kormány két héttel ezelőtt. A piaci szereplők is nagy reményeket fűznek a csak Super Mariónak becézett volt EKB-elnök miniszterelnökségéhez, amit mi sem bizonyít jobban, hogy az olasz tőzsdeindexek emelkedése mellett a német és az olasz államkötvények közötti kamatfelár Draghi hivatalba lépése utáni napokban 90 bázispont környékére csökkent, ami egy évtizede a legalacsonyabbnak szintnek számít.

Ezek a piaci reakciók az euróválság legsúlyosabb, 2012. júliusi időszakára emlékeztettek, amikor Mario Draghi szavai jelentős mértékben nyugtatták meg a pénzpiacokat. Az EKB akkori elnökeként ugyanis határozottan leszögezte, hogy a frankfurti székhelyű pénzintézet minden tőle telhető lépést megtesz az euró megmentése érdekében. Draghi akkor elmondott szavait (amihez konkrét intézkedések, az extrém laza monetáris politika, a mennyiségi lazítás párosult) az euróválság kezelésének egyik ikonikus mozzanatának tartják a szakértők.

Mario Draghinak most egy újabb nagy kihívással kell szembenéznie. Elemzők szerint ugyanis nemcsak az olasz gazdaság II. világháború óta tapasztalt legsúlyosabb recessziójának kezelésében, hanem a teljes uniós gazdaság talpra állításában kiemelt szerep hárulhat majd az új olasz kormányfőre.

Draghi korábban mindig azt hangoztatta a különböző tárgyalásokon az uniós vezetőknek, hogy a pénzügyi válságból való kilábalásnak három pilléren kell nyugodnia

– emlékeztette a Bloomberget egy vezető uniós tisztviselő. Draghi hárompilléres elmélete szerint először is a válságkezeléshez szükséges időnyeréshez az EKB-nak kötvényvásárlásba kellett fognia. Ezt követően az EU-nak hozzá kellett kezdenie a fiskális kapacitás kiépítéséhez, amiben a tavaly nyáron jóváhagyott 750 milliárd eurós újjáépítési alap jelenti az egyik lényeges lépést, amelyből 390 milliárd vissza nem térítendő támogatásként, 360 milliárd pedig hitelként kerül majd folyósításra. Az EU történetében először egyben közös adósságkibocsátásra is sor kerül, hiszen a piacról felvett pénzből a tagállamok közösen törlesztik az alap vissza nem térítendő forrásait.

Draghi szerint a válságkezelés harmadik pillérét pedig az jelenti, hogy a tagállamok az újjáépítési alap által biztosított forrásokat kihasználva hozzáfognak gazdaságaik átstrukturálásához. Ebben a folyamatban pedig az EU tagállamai közül Olaszország számít a legfontosabb láncszemnek, hiszen a 750 milliárd eurós újjáépítési alap legnagyobb kedvezményezettjének számít a rá eső 209 milliárdos forráskerettel (amiből 127 milliárdot a hitelrész, 81 milliárdot a vissza nem térítendő támogatás tesz ki). Az unió harmadik legnagyobb gazdaságát sújtotta ugyanis az egyik legsúlyosabb mértékben a 2008-ban kitört pénzügyi, gazdasági válság, illetve a koronavírus-járvány Európán belüli egyik fő áldozatának Olaszország számít (eddig közel 100 ezer olasz hunyt el koronavírus-fertőzés következtében). Már a járvány kitörése előtt sem érte el az egy főre jutó olasz reál GDP a 2000-es évek eleji szintet. Tavaly pedig a koronavírus-járvány hatására az olasz gazdaság közel 9 százalékkal csökkent.

Az EU fiskális integrációja is múlhat a Draghi-kormány teljesítményén

Az uniós vezetők korában egyértelművé tették, hogy az újjáépítési alap az egyre jobban mélyülő fiskális integráció felé vezető folyamat egyik kiemelt lépcsőfoka lehet. Egy állandó jellegű uniós fiskális kapacitás kiépítése azonban nagyban függ majd attól, hogy Olaszország milyen hatásfokkal használja fel az újjáépítési alapból ráeső 209 milliárd eurót – nyilatkozták a Bloombergnek különböző tagországok diplomatái.

Ha Draghi miniszterelnöksége ebben a kérdésben sikerrel jár, akkor arra építve ki lehetne alakítani egy állandó fiskális eszközt, ha azonban kudarccal jár, akkor annak Olaszországon kívül is súlyos következményei lesznek

– emelte ki egy uniós diplomata a Bloombergnek. Ha ugyanis az újjáépítési alap forrásait nem megfelelő hatékonysággal használják fel, akkor az jelentősen csökkentheti annak esélyét, hogy az EU északi tagállamai a jövőben újabb fiskális transzferekhez adják áldásukat.

Draghi fő feladata így az uniós politika szemszögéből az lesz, hogy bebizonyítsa: Olaszország megfelelő módon tudja felhasználni a 209 milliárd eurós forrást, ami növelheti az unión belüli fiskális transzferek legitimációját. A The Economist elemzése szerint, ha az EU túl akarja élni a mostani válságot, akkor feltehetően majd még nagyobb ívű költekezésbe, beruházásokba kell fognia. Ehhez pedig az újjáépítési alap egy megfelelő kezdet lehet, aminek mintájára a jövőben is ki lehet majd alakítani hasonló fiskális mechanizmusokat.

Draghinak legfeljebb bő két éve lesz arra, hogy érdemi változást érjen el az olasz gazdaság kilátásaiban (ha nem számolunk azzal, hogy újabb ciklusban marad a kormányfői székben), ugyanis 2023-ban parlamenti választásokat tartanak az országban. Az újjáépítési alap forrásainak felhasználására vonatkozó kormányzati munka dandárját azonban ennyi idő alatt el is kell majd végezni a Draghi-kabinetnek, ugyanis a 2026 végéig felhasználható források 70 százalékát 2022 végéig le kell kötniük a tagállamoknak.

A Draghi-kormány sikerét elősegítheti, hogy a kabinet igen széles parlamenti többségre támaszkodhat, hiszen az olasz politikában szokatlan módon a neofasiszta gyökerekkel bíró Olasz Testvérek kivételével minden párt támogatja a jelenleg legnépszerűbb olasz politikusnak számító (felmérések szerint több mint 60 százalékos népszerűségi indexszel rendelkező) Draghi kormányát.

Az előző római kormány bukását részben az okozta, hogy a koalíciós pártok nem tudtak megállapodni a 209 milliárd eurós keret felhasználásnak módjáról, ami miatt Matteo Renzi egykori kormányfő Italia Viva pártja januárban megvonta támogatását a kormánytól, amely így elvesztette többségét a szenátusban. Az alap forrásainak felhasználási módjára vonatkozó végső tagállami tervezeteket április végéig kell megküldeni az Európai Bizottságnak, így a Draghi-kabinetnek még elég ideje lesz a Róma által eddig Brüsszelnek megküldött reformtervek saját ízlése szerinti módosítására.

Draghi a szenátusban tartott első kormányfői beszédében – amelyben a II. világháború utáni újjáépítéshez hasonlította az országra váró feladatokat – többek között a gazdaság digitalizálását, a megújuló energiákra való átállást nevezte meg a szükséges reformok területeiként. Egyben kiemelte: kormánya erősen Európa-párti lesz, és az eurót visszafordíthatatlan dolognak nevezte. Továbbá egy még mélyebben integrált EU kialakítására szólított fel, amely idővel közös költségvetéssel rendelkezik, ami támogatást nyújthat a recesszióval küzdő országoknak.

Felborulhat az EU-n belüli hatalmi egyensúly

A hangsúlyosan az európai integráció köré felépített beszéde egyben igazolta azokat a szakértői elemzéseket, miszerint Draghi személyében az uniós állam és kormányfőket tömörítő Európai Tanácsba egy olyan fajsúlyos politikus került, aki a testületben hamarosan kialakuló vákuumhelyzetben kiemelt szerepet kaphat. Az EU irányait évtizedek óta meghatározó német-francia tengely ugyanis a következő időszakban háttérbe szorulhat, mivel Angela Merkel a szeptember végén esedékes német parlamenti választások után már nem vállal újabb kancellári megbízatást, míg Emmanuel Macron francia államfő figyelmét a 2022 tavaszi elnökválasztásra való készülődés fogja lekötni. Jörg Asmussen, az EKB igazgatótanácsának volt német tagja emiatt úgy véli: az európai politika az eddigi német-francia tengelyből háromközpontú irányba tolódhat el.

Pierre Briancon, a Barron’s Group elemzője is úgy véli, hogy Draghi olasz kormányfőként felboríthatja az EU hatalmi egyensúlyát, amely szerinte már túl hosszú ideje a német-francia tengelyen alapul. Úgy látja: a német és a francia vezetőknek Draghi személyében egy olyan politikai szereplővel kell majd egyeztetniük az uniós politika irányairól, akinek kompetenciája gazdasági és pénzügyi ügyekben felülmúlja az utóbbiakét, nemzetközi tekintélye pedig legalább akkora, mint az övék.

Draghi színre lépése ugyanolyan fontosnak bizonyulhat Európa jövője és a transzatlanti kapcsolatok szempontjából, mint Merkel távozása

– véli Melvyn Krauss, a New York University közgazdászprofesszora. A Project Syndicate oldalon megjelent véleménycikkeiben (itt és itt) arról írt, hogy Draghi szenátusban elmondott első miniszterelnöki beszéde azt jelzi: a volt EKB-elnök az olaszországi reformok mellett az uniós politika átalakítására is törekszik majd, aminek komoly következményei lehetnek az EU Amerikával, illetve Oroszországgal kialakított kapcsolataira is.

Biden fő európai szövetségese lehet Draghi

Krauss szerint Draghi európai színtéren való megjelenése szorosabb európai-amerikai kapcsolatokat vonhat maga után.

Joe Biden amerikai elnök nem is találhatna jobb szövetségest Európában Draghinál

– véli a közgazdászprofesszor. Krauss ezzel arra utalt, hogy Draghi a parlamenti beszédében ígéretet tett arra, hogy az új olasz kormány „erősen atlantista lesz”. Ez szakítást jelenthet az előző olasz kormányfő, Giuseppe Conte külpolitikájával, aki szorosabb kapcsolatokat épített ki Kínával. Krauss szerint Draghival esély teremtődik arra, hogy a transzatlanti szövetség ismét új erőre kapjon az előző amerikai elnök, Donald Trump Európától való elfordulása után.

„Minél nagyobb lesz Draghi szava az európai hatalmi háromszögben, annál erősebben fog fellépni az EU Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szemben” – tette hozzá Krauss, aki kifogásolta, hogy Merkel az Oroszországgal kapcsolatos német üzleti érdekeket többször is a transzatlanti kapcsolatok és Európa biztonsági szempontjai elé helyezte. Krauss bírálta azt is, hogy Biden beiktatása előtt pár héttel, 2020 utolsó napjaiban hét évnyi tárgyalássorozat után az EU megállapodásra jutott Kínával az átfogó kereskedelmi és befektetési egyezményről, miközben Biden stábja azt kérte, az EU várjon a megállapodás véglegesítésével, és Washingtonnal alakítson ki egy közös álláspontot Pekinggel szemben.

Niccolo Pisani, az International Institute for Management Development (IMD) professzora szerint Draghinak igen kedvező a megítélése az USA-ban, gyakran elhangzik, hogy az európai bankárok közül őt tartják a legamerikaiabbnak. Ennek részben az az oka, hogy Draghi 2002 és 2005 között az amerikai Goldman Sachs befektetési bank alelnöke volt. Emellett Washington a Draghival való kapcsolatépítésben alapozhat arra is, hogy a Biden-adminisztráció pénzügyminisztere az a Janet Yellen lett, aki a Fed volt elnökeként igen szoros munkakapcsolatban volt az EKB-t vezető Draghival.