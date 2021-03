Kijózanító példák: rengeteg embert kell még beoltani, hogy egyáltalán elgondolkodhassunk a lazításról

Néhány ország kimagaslóan sok oltást adott be eddig lakosságarányosan, ebben a cikkben pedig azt nézzük meg, hogy a magas átoltottsággal mennyire tudták visszaszorítani a járványt a legtöbb beadott oltással büszkélkedő országok, valamint milyen mértékben tudtak enyhíteni a korlátozásokon. Egy fontos dolgot kiemelhetünk: ha kétszer annyi vakcinát adunk be, mint amennyit eddig összesen Magyarországon beadtunk, jelentős lazításra az sem lesz elég a nemzetközi példák szerint. Teljes nyitáshoz pedig nagyon (tényleg nagyon) sok vakcinát kell majd beadni.

Messze Izrael a világelső a beadott vakcinák ranglistáján, az országban 100 főre már 101,4 összesen beadott vakcina jut. Izrael már majdnem átoltotta a teljes lakosságot, de azért még mindig van bőven tér az oltásra, mert sokan nem kaptak még egyáltalán vakcinát.

Fontos, hogy a nemzetközi adatbázisok a beadott összes vakcinát veszik alapul, amibe beletartozik az első és a második vakcina is. Az alább bemutatott adatok így nem immunitást, és nem is csak az első oltást mutatják, hanem a beadott oltásokat összesen. Izraelben például 101,4 vakcina jut 100 lakosra, miközben a vakcináció miatti immunitás nagyjából 50% lehet.

A második helyen Izraeltől jócskán lemaradva az Egyesült Arab Emirátus szerepel, ott 65,6 beadott vakcina jut 100 lakosra. Ezután megint nagy lemaradással az Egyesült Királyság következik, ezután viszont már kiegyenlített a TOP5 mezőnye. Magyarországon 16,2 darab beadott vakcina jut 100 főre, ezzel - ha a miniállamokat nem számoljuk - a világ nyolcadik legátoltottabb országa vagyunk.

Azt, hogy 100 lakosra beadott 16,2 vakcina mennyire nem képes még megfékezni a járványt, azt nap mint nap látjuk,

és ez könnyen megérthető, hiszen a lakosság döntő többségének körében még szabadon terjedhet a járvány. Ilyen alacsony átoltottság mellett még nem is remélhetünk jelentős társadalmi szintű hasznot a vakcináktól (egyéni szinten persze életet menthet). Azt viszont már érdemes megnézni, hogy a ranglista tetején helyet foglaló országok mire mentek a 100 lakosra jutó 100 felett, 66 körüli, valamint 30 feletti beadott vakcinával.

Az abszolút éllovas

Izrael messze kimagaslik a beadott vakcinák ranglistáján. Röviden összefoglalva ez azért lehetséges, mert az ország bőven a nemzetközi átlag feletti árat fizetett a vakcinagyártóknak, és teljes körű adatszolgáltatást is vállalt a Pfizernek és a Modernának. Mivel a miniállamokat leszámítva Izrael szolgáltatja az egyetlen mintát a világon, amelyik már megközelítette a nyájimmunutáshoz szükséges alsó határt,

így kijelenthetjük, hogy amennyiben nem lenne egyértelműen visszaszorulóban a járvány Izraelben, az hatalmas baj lenne.

Szerencsére nincs így, az új esetek a vakcinálási program felfutásával egyértelműen jelentős csökkenésnek indultak, és bár a napi 2000 feletti eset még mindig relatíve magas, a trend tovább csökken. Mivel az oltási programmal párhuzamosan enyhítés is történt az országban a korlátozásokon, így a konklúzió világos: a vakcina Izraelben bevált, hatékonyan törte le a járványgörbét.

Halálesetek persze még így is vannak, de ez sajnos nem meglepő - főleg azért sem, mert a járvány gyors visszaszorulására a halálozásban látott trend mindig picit késve reagál. Az elmúlt napokban már nem látunk csökkenést a trendben, a napi halálozások száma alacsony szinten stagnál, az viszont egyértelműen látszik, hogy a vakcinálási program felfutásával - és a korlátozások fokozatos megszüntetésének ellenére - együtt a halálesetek száma is csökkenni kezdett.

Egyébként nem kell attól tartani, hogy a vakcinák nem hatékonyak, mert a továbbra is relatíve magas esetszámokat és az alacsony szinten stagnáló halálozást az magyarázza, hogy az ország még nem érte el a nyájimmunitás alsó határát. A legfrissebb adatok szerint nagyjából a lakosság 55%-a kapott legalább első dózist, a második dózist pedig 45%-a kapta meg a populációnak.

Átfertőzöttséggel együtt tehát nagyjából 50% körül van az izraeli immunitás, azaz a lakosság felének körében bőven van tere a járványnak a terjedésre.

Mindenesetre kifejezetten biztató, hogy az 50%-os átoltottsággal lazítás mellett is meredek lefordulást mutattak az esetszámok. A vakcinák nagy mintán is hatásosnak bizonyultak: a Pfizer például 97%-ban akadályozta meg a súlyos lefolyást és a halálos kimenetelt, 95%-ban pedig az enyhe lefolyástól is védett. Azt viszont látni kell, hogy teljes nyitásról még 50%-os átoltottság esetén sem beszélhetünk, és sajnos halálesetekkel még ilyen magas átoltottságnál is számolnunk kell.

Egyesült Arab Emírségek

Az emírségek már nem szolgáltat ilyen pontos mintát, mint Izrael, az összesen beadott oltás ugyanis 66 darab 100 főre - ismét kiemeljük, ez nem 66%-os immunitást jelent, mivel tartalmazza az első és második dózisokat is. Az immunitás az országban így legjobb esetben is 30% környékén van. A magas átoltottságot egyébként úgy érték el, hogy 4 vakcinát is használnak: Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm és Szputnyik V. Ha megnézzük az esetszámokat, akkor itt is azt látjuk, hogy a vakcinálási program felfutásával együtt a görbe előbb mérsékelten, majd meredeken lefordult.

A napi halálozási adatok is a trend csökkenéséről árulkodnak, Izraelhez hasonlóan viszont ez sem árul el sok dolgot, hiszen a bázis is rendkívül alacsony volt.

Az Egyesült Arab Emírségekben látott eredmények is biztatóak, főleg annak függvényében, hogy Izraelhez hasonlóan az arab országban is lazítottak a korlátozásokon az oltási program felfutásával együtt, és ennek ellenére csökkentek érezhetően az esetszámok. Amelyek azonban még mindig magasak, így csak egy enyhe lazítást engedhetett meg magának az ország -

100 lakosra jutó 60 vakcina (30%-35%-os becsült immunutással) tehát a nyitásra nem elég, de arra igen, hogy a járványgörbét letörje.

Mire elég a magyar számnál kétszer több beadott vakcina?

Eddig nagyjából semmi meglepőt nem láttunk: ahogy egyre több személyt oltanak be, elkezd lefordulni a járványgörbe, a becsült minimális nyájimmunitáshoz (60%) közeledve pedig már jelentős - de nem teljes - enyhítéseket lehet tenni drasztikusan csökkenő esetszámok mellett. A fő kérdés most jön: mire mentek azok az országok, akik nálunk kétszer több vakcinát adtak be lakosságarányosan?

Nézzük előbb a briteket. Az Egyesült Királyság volt az az ország, ahol a gyorsan terjedő brit mutáns felütötte a fejét, és ez látszik is a decemberben extrém módon megugró esetszámokban (ezt látjuk most mi is hazánkban). A vakcinálási programmal egyidőben viszont meredeken csökkenni kezdett ez a görbe.

Természetesen a napi 6-7 ezer új eset még mindig nagy magas, messze meghaladja az első hullám idején látott számot, így továbbra is nagy járvány van az országban. A halálozások száma is jelentős mértékben csökkent a vakcinálási programmal egyidőben, de még mindig nagyon sokan hunynak el egy nap alatt az Egyesült Királyságban.

Elsőre egyértelműnek tűnhet, hogy az oltási program előrehaladásának köszönhető, hogy a járvány visszaszorulóban van az országban, és fentebb mi is úgy fogalmaztunk, hogy "az oltási programmal egyidőben a járványgörbe is lefordult" - és nem véletlenül tettünk így, van ugyanis itt még egy dolog

a britek vasszigorral, kemény lezárásokkal reagáltak a harmadik hullámra, és azt sejtjük, hogy ennek sokkal érdemibb hatása lehetett a járvány visszaszorításában, mint a 15-20% körüli vakcinák adta immunitás.

Mindezzel nem szeretnénk lebecsülni az országban kiépített immunitást, mert az is hatékonyan támogathatta a lezárásokat, mégis jó okunk van azt feltételezni, hogy a korlátozások nagyobb mértékben járultak hozzá a görbe letöréséhez. Nézzük meg Chile példáját, ahol a brithez nagyon hasonló mértékű az átoltottság:

Látszik, hogy az esetszámok emelkednek, méghozzá lakosságarányosan magas bázisról emelkednek, pedig itt is majdnem beadtak annyi vakcinát 100 lakosra, mint az Egyesült Királyságban. A halálozási statisztikák sem javulnak, ami talán aggasztóbb, mint az esetszámok felfutása (hiszen az idősek és veszélyeztetettek körében magasabb az átoltottság, így elméletben stagnáló járvány mellett is csökkennie kellene a halálozások számának).

Eközben Chilében sem volt enyhítés, sőt, szigorúbb intézkedések vannak érvényben, mint itthon voltak a november és március között.

Azt sejthetjük tehát, hogy ha Chilében 100 lakosra jutó 32 vakcina nem volt elég a járvány fékezéséhez, az Egyesült Királyságban sem lett volna az, ha nincsenek szigorú intézkedések. Természetesen itt is közrejátszhatnak egyéb faktorok, mint például a brazil mutáns, ami Chilében hamarabb elterjedhetett, és ami - vélhetően - ellenálló egyes vakcinák ellen. Chilében ráadásul tömegesen aklalmazzák a kínai Sinovac vakcinát (ezért is kerülhetett fel az ország a toplistára), amelynek hatékonyságával kapcsolatban aggályok merültek fel. Nem tudjuk pontosan, melyik milyen mértékben támogatta a járvány visszaszorulását, vagy hatott ellene.

Mindenesetre az biztos, hogy a 100 lakosra jutó 32 darab vakcina egyelőre nemhogy letörni nem tudta a járványt, de még a felfutást sem tudta megakadályozni - és ez a mennyiség pont kétszer annyi, mint amennyit Magyarországon eddig beadtak.

Hosszú még az út tehát, hiszen legalább az Emírségekben látott átoltottsági szintet kell elérnünk ahhoz, hogy a járvány látható és tartós visszaszorításáról kezdjünk el beszélni. És akkor a korlátozások feloldásáról még nem is beszéltünk. Vessünk egy pillantást az alábbi ábrára:

Látszik, hogy Izrael jelentős mértékben lazítani tudott a magas átoltottság mellett, a szigorúsági indexe nagyjából ott áll, ahol Magyarország volt júliusban (nagy létszámú rendezvénytilalom, utazási korlátozások, maszkviselési kötelezettség stb.), teljes nyitásról tehát még ott sem beszélhetünk. Az Emírségekben szintén volt lehetőség egy minimális lazításra, bár ott előtte sem volt jellemző a nagy szigor. Chile viszont nemhogy lazítani nem tud, de a járványadatai tovább romlanak, pedig szigorúbb intézkedések vannak érvényben, mint itthon voltak a legújabb, márciusi szigorításig (a magyar szigorítás indexe egyelőre nem frissült azóta az Oxfordi Egyetem adatbázisában). A britek pedig továbbra is jelentős korlátok között élnek, és alighanem ez a szigor fogta meg a járványterjedést.

A magyar stratégiát gyorsíthatja valamennyire, hogy a második vakcina beadási idejét eltoltuk, így az első adaggal már nagyobb védettséget érhetünk el, de az is látszik az izraeli példán, hogy a nagyjából 50%-os átoltottság sem elég arra, hogy a járványt kiirtsa, vagy az összes halálesetet megakadályozza.

Címlapkép: Boris Johnson brit miniszterelnök meglátogat egy oltóközpontot Észak-Írországban (Charles McQuillan - Pool / Getty Images).