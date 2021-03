Kiszivárgott: újfajta légvédelmi rendszerek beszerzését fontolgatja Magyarország

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

Magyarország 35 milliméteres Oerlikon Skyranger légvédelmi rendszerek beszerzéséről tárgyal a német Rheinmetall AG-vel – derül ki a cég negyedéves eredményeit ismertető konferenciahívás internetre feltöltött átiratából. A vállalat elnök-vezérigazgatója arról is beszél, hogy Magyarország fontos eleme a Rheinmetall portfóliójának, olyannyira, hogy a következő generációs harcjárműveikbe bekerülő digitális eszközök fejlesztése 100%-ban hazánkban fog megvalósulni. A cégvezető kitért arra is, hogy a Rheinmetall jelentős értékű megrendelésekre számít Csehországtól, Szlovákiától, Ausztráliától és Olaszországtól, ennek pedig Magyarország is haszonélvezője lehet.