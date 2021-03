Joe Biden alig két hónapja elnök, de már összerúgta a port a világ legerősebb országaival

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

Joe Biden bő két hónapja vezeti az Egyesült Államokat, de már bebizonyosodott, hogy egyáltalán nem az a puha, kompromisszum-orientált tárgyalópartner a nemzetközi porondon, mint amire sokan számítottak. Több katonai és gazdasági nagyhatalommal is igencsak hűvösen indul az új elnök viszonya: az Egyesült Államok politikai ellenfelei, mint Kína, Oroszország és Irán mellett még olyan Amerika-szövetséges országokkal is sikerült összeakasztania a bajuszt, mint Izrael vagy Szaúd-Arábia, de még a török elnök is tett elítélő nyilatkozatot Amerika új vezetőjéről.