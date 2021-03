Végre megjelenik a hetek óta várt WHO-jelentés – Szivárognak a részletek a koronavírus eredetéről

A koronavírus nagy valószínűséggel egy köztes állatfajon keresztül denevérről terjedt át az emberre – az előzetes értesülések szerint ez lesz a fő következtetése az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és Kína hetek óta várt, várhatóan ma megjelenő közös jelentésének. A WHO szakértőinek év eleji vuhani vizsgálódásainak eredményeit összesítő, a kínai hatóságok által biztosított adatokon alapuló jelentés a vírus vuhani laborból történő kikerülését „nagyon valószínűtlen” hipotézisnek tartja.

Az Egészségügyi Világszervezet szakértőinek év eleji, kéthetes januári vuhani vizsgálódásainak eredményeit összegző, a WHO és Kína szakértői által összeállított, várhatóan ma nyilvánosságra kerülő jelentés négy elméletet vizsgált meg az új típusú koronavírus lehetséges eredetére vonatkozóan – derül ki a Bloomberg, illetve az AP hírügynökség birtokába tegnap jutott jelentéstervezetből. A hírügynökségek szerint ez a tervezet már szinte a végső jelentésnek felel meg, bár nem zárható ki, hogy azon még pár módosítást az utolsó pillanatban elvégeznek.

A macskák is gyanúsak lehetnek

A megvizsgált négy elmélet közül a legnagyobb valószínűségű hipotézisnek – a WHO szakértőinek közvetlenül a vuhani látogatásuk után tett nyilatkozataiknak megfelelően – azt nevezte meg a jelentés, hogy a koronavírus egy köztes állatfajon keresztül denevérről terjedt át az emberre. Ennek a hipotézisnek a valószínűsége a „valószínűtől a nagyon valószínűig” terjed a jelentés szerint. A Covid-19 vírushoz legközelebbi rokon vírust ugyanis denevérekben mutatták ki, azonban a jelentés szerint a denevérekben található vírus és a SARS-CoV-2 vírus közötti evolúciós távolság több évtizedre tehető, ami miatt a jelentés a koronavírus denevérről emberre terjedésében egy köztes állomást is valószínűsít. A jelentés meg is nevezi azokat az állatokat, amelyek potenciálisan a köztes faj szerepét tölthették be a vírus denevérről emberre történő terjedésében.

A Bloomberg birtokába jutott tervezet alapján a nyérc, a tobzoska, a nyúl és a borznyest lehet ebből a szempontból gyanús. Az AP értesülése szerint a macskákat is említi a dokumentum lehetséges köztes állatfajként.

Mint ismert, az első COVID-19 fertőzéses eseteket 2019 végén fedezték fel a kínai egészségügyi hatóságok a 11 milliós Vuhanban, Hupej tartomány székhelyén. Az első gócok egyikeként a Huanan piacot azonosították, ahol számos vadállatot is árusítottak legálisan vagy illegálisan, élve vagy levágva, amelyek betölthették a fertőzési láncban a köztes állatfaj szerepét. A denevérek legközelebbi természetese élőhelye ugyanis Vuhantól mintegy 1500 kilométerre található Dél-Kínában, amely a piac legális vagy illegális beszerzési vonzásterületei közé tartozik. A denevérek így még saját élőhelyükön adhatták tovább a vírust a dél-kínai térségben, vagy a környező országokban (amelyek szintén a Huanan piac beszerzési forrásainak számítanak) más állatfajokra, amelyek aztán a vuhani piacra kerülve fertőzhették meg az embereket.

A vírus köztes állatfajon keresztül történő terjedése után a négy lehetséges elmélet közül a második legnagyobb valószínűsége annak van a jelentés szerint, hogy a koronavírus közvetlenül terjedt át a denevérről emberre. A „lehetségestől a valószínűig” terjed a valószínűsége ennek az elméletnek.

Fertőzés fagyasztott élelmiszereken keresztül?

A négy hipotézis valószínűségi sorrendjében ezután az az elmélet áll, amely szerint a vírus fagyasztott élelmiszereken keresztül fertőzte meg az embereket. Ez a „lehetséges, de nem valószínű” hipotézis feltehetően Peking nyomására került bele a jelentésbe, ugyanis a kínai vezetés előszeretettel szokott előállni azzal, hogy nagy a valószínűsége annak: a vírus importált fagyasztott élelmiszereken keresztül jutott be Vuhanba, vagyis nem Kína tekinthető a Covid-19 vírus forrásának. Korábban a WHO kutatói úgy nyilatkoztak, hogy ennek igen kicsi a valószínűsége, a helyszíni vuhani vizsgálatokat lezáró első következtetéseiben viszont már a WHO szakértői azt közölték: ezen elmélet vonatkozásában is további vizsgálatok szükségesek. Igaz, a WHO részéről később azt is hozzátették, hogy nemcsak az importtermékek, hanem a Kínán belül kereskedett fagyasztott vadhústermékekre is kiterjesztenék a vizsgálatok fókuszát.

„Nagyon valószínűtlen” a labor-elmélet

A vírus eredetére vonatkozó negyedik, utolsó hipotézist, miszerint a koronavírus egy vuhani laborból került ki, a jelentés „nagyon valószínűtlennek” tartja. A WHO küldöttsége a vuhani látogatása során ellátogatott a helyi virológiai intézetbe is, amely a kínai víruskutatások fő központjának számít. Már akkor is azt közölték a WHO szakértői, hogy igen valószínűtlennek tartják a „laborból történő kiszökésre” vonatkozó elméletet. E hipotézis szerint a vírus a vuhani laborból nem szándékosan, hanem egy baleset során került ki: a laboratóriumban keletkező hulladék nem megfelelő elszállítása vagy egy a laborban megfertőződött munkatárs révén. Ezt az elméletet hangoztatta az előző amerikai elnök, Donald Trump adminisztrációja is, megvádolva így Kínát azzal, hogy az felelős a járvány globális elterjedéséért. Múlt héten az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) volt igazgatója, Robert Redfield – aki a járvány kitörésekor vezette a CDC-t – azt nyilatkozta, hogy továbbra is azt gondolja: a vírus egy vuhani laborból szabadult ki.

A jelentés további szélesebb körű, Délkelet-Ázsiára is kiterjedő vizsgálódásokat, illetve a vírus terjedésének köztes láncaiként esetlegesen szolgáló állatfajok még alaposabb vizsgálatát tartja szükségesnek. A WHO főigazgatója, Tedrosz Gebrejeszusz tegnap úgy nyilatkozott, hogy

minden elmélet megfontolás alatt áll, és mindaz, amit eddig láttam, további, teljeskörű tanulmányozást érdemel.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 03. 29. A WHO vezetője szerint minden lehetséges elméletet ki kell vizsgálni a koronavírus eredetéről

Egymást vádolta Kína és az USA

A vírus eredetének kérdése politikailag igen kényes kérdésnek számít: a kínai külügyminisztérium a Trump-adminisztrációnak a vírus vuhani laborból történő kikerülésére vonatkozó állításaira válaszul korábban azt sugallta, hogy elképzelhető, a vírus Spanyolországból, Olaszországból vagy az Egyesült Államokból származott, (sőt olyan állításoknak is helyt adott, miszerint biofegyverekkel foglalkozó amerikai laborban hozták létre a vírust), és fel is szólította a WHO-t, hogy végezzen vizsgálódásokat az USA-ban is.

Azzal, hogy Peking több hónapnyi tárgyalás után egy évvel az első koronavírusos fertőzési esetek után engedélyezte a WHO küldöttségének a Vuhanban történő vizsgálódást, majd, hogy a kínai hatóságok szoros ellenőrzése mellett történő WHO-kutatásokhoz Peking nem minden adatot bocsátott rendelkezésre, a kínai kormányzat csak ráerősített azokra a feltételezésekre, miszerint takargatni valója van az ügyben. A nyugati országok korábban amiatt bírálták Pekinget, hogy a járvány kitörésekor nem osztott meg minden adatot a nemzetközi közösséggel, félrekezelte a járvány első napjait, ami lehetővé tette a vírus Kínán kívüli gyors terjedését. A WHO vuhani vizsgálatát vezető Peter Ben Embarek a Science magazinnak adott interjúban elismerte, hogy

a WHO helyszíni vuhani vizsgálódásainál „a politika mindig jelen volt”.

Az amerikai kormányzat mindvégig kifogásolta, hogy szerinte a WHO szakértői nem kaptak elégséges hozzáférést a szükséges kínai adatokhoz, ami elengedhetetlen lenne a megbízható következtetések levonásához.

A napokban Antony Blinken amerikai külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy Washingtonnak „valós aggályai” vannak a jelentés módszertanával és elkészítésével kapcsolatban, beleértve azt is, hogy a kínai kormány „nyilvánvalóan segített annak megírásában”.

Heteket csúszott a jelentés megjelenése

Az eredeti terv az volt, hogy már február végén megjelenik egy előzetes jelentés a WHO vuhani missziójának február közepén véget ért kéthetes vizsgálódásairól. Az előzetes jelentés közreadását végül teljesen lekerült a napirendről, majd azt közölték, hogy a végleges jelentés március közepén jelenik meg.

A dokumentum megjelenésének sorozatos csúszása egyes vélemények szerint azért következett be, mert Peking puhítani próbálta a számára kényes állításokat.

A jelentés a WHO és a kínai szakértők közösen kidolgozott dokumentuma, amely az előzetes értesülések szerint nem úgy van megszerkesztve, hogy az egyik, illetve a másik fél is külön-külön felvázolja a vizsgálattal kapcsolatos következtetéseit, hanem egy konszenzusos irat, amely a közös következtetéseket tartalmazza majd. Emiatt az előzetes szakértői várakozások nem fűztek túl nagy reményeket a nagypolitika jóváhagyásával lefolytatott helyszíni WHO-vizsgálatok eredményeit bemutató jelentéshez. A vírus eredetének pontos meghatározásához így szakértők szerint akár évekre is szükség lesz majd.

Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images