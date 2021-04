Meglepetés az autópiacon, korábban soha nem látott növekedés jöhet az Egyesült Királyságban

Hosszú hónapok lejtmenetét követően végre bővült az Egyesült Királyság autópiaca még úgy is márciusban, hogy a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott szigorú intézkedések részeként az autószalonok is zárva voltak. Az iparági szereplők nagyon optimisták a jövőt illetően, véleményük szerint az április korábban soha nem látott bővülést hozhat az új autók eladásában.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

Meglepetést hozott a március, az Egyesült Királyság autópiaca még úgy is bővült, hogy a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott szigorú intézkedések részeként az autószalonok is zárva voltak múlt hónapban a szigetországban. A Brit Autógyártók- és Kereskedők Szövetsége (SMMT) által most közzétette legfrissebb statisztikákból kiderült, hogy ez a körülmény sem tartotta vissza a vásárlókat,

Márciusban 283 964 személyautót regisztráltak, amely 11,5 százalékos növekedést jelentett 2020 azonos időszakához képest.

A teljes eddigi évet figyelembe véve elmondható, hogy kicsivel több, mint 425 ezer autó került értékesítésre, amely 12 százalékos visszaesést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Múlt hónapban a flottás értékesítések 28,7 százalékkal nőttek, míg a magánszemélyeknek történő eladások 4,1 százalékkal csökkentek 2020 márciusához képest.

A bővülés ellenére az SMMT nem volt felhőtlenül boldog, ez derült ki legalábbis azokból az érdekes statisztikákból, amelyeket szintén megosztottak:

Március hagyományosan nagyon erős hónapnak számít az Egyesült Királyságban is, 2010 és 2019 között évente átlagosan 450 189 személyautót regisztráltak, a most márciusi szám ettől az értéknél közel 37 százalékkal alacsonyabb

2021 első három hónapjában pontosan 58 032 személyautóval kevesebbet regisztráltak az Egyesült Királyságban, mint 2020 azonos időszakában. Ez számítások szerint 1,8 milliárd fontos árbevétel kiesést eredményezett az autógyártóknak

Ahhoz, hogy az szektor képes legyen visszaállni a járvány előtti értékesítési szintre, minden kereskedési nap 8 300 személyautót kellene regisztrálni. Az elmúlt tíz évben átlagosan napi 7 400 autót tudtak viszont csak értékesíteni, ráadásul jelenleg az eladások napi száma az 5 600 darabhoz van közel

Mike Hawes, az SMMT igazgatója ugyanakkor optimista, úgy látja, hogy a szalonok jövő heti nyitása hatalmas lendületet adhat az autóértékesítéseknek az Egyesült Királyságban és a tavaly áprilisi drámaian alacsony eladásokat figyelembe véve korábban soha nem látott növekedés jöhet ebben a hónapban az új autók piacán.

Nagyon mennek az elektromos autók a briteknél

Az SMMT beszámolójából kiderült az is, hogy míg a belsőégésű motorral szerelt járművek eladásai nagyot estek márciusban az előző év azonos időszakához képest, addig a részben, vagy teljesen elektromos meghajtású modellek értékesítései valósággal szárnyaltak. Az elérhető támogatásokon túl ebben az is fontos szerepet játszik, hogy ma már rengeteg különböző elektromos modell elérhető a brit autópiacon.

AZ AKKUMULÁTORRAL SZERELT ELEKTROMOS AUTÓK ÉRTÉKESÍTÉSE TÖBB, MINT 88 SZÁZALÉKKAL NŐTT márciusban 2020 AZONOS IDŐSZAKÁHOZ KÉPEST, MÍG A PLUG-IN HIBRID MODELLEK ELADÁSAI 152 SZÁZALÉKKAL UGROTTAK MEG.

Ehhez képest a dízelautók értékesítése 31 százalékkal, míg a benzines személyautóké közel 10 százalékkal zuhant múlt hónapban 2020 márciusához képest.

A Brit Autógyártók- és Kereskedők Szövetsége által közzétett statisztikákból kiderült az is, hogy múlt hónapban a Vauxhall Corsa volt a legnépszerűbb modell (7 927) az értékesítési számok alapján a szigetországban. A sorban a Ford Fiesta (7 406) és a Mercedes-Benz A-osztály (7 012) következett.

Címlapkép forrása: Andrew Matthews/PA Images via Getty Images