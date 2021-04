Egyre aggasztóbb, ami a orosz-ukrán határ körül történik - Ismét fellángolhat a hét éve húzódó háború?

Hetedik éve húzódik az orosz-ukrán konfliktus, eddig körülbelül 13 ezer ember halt meg a változó intenzitással zajló (polgár)háború során. Összesen 28 fegyverszüneti egyezményt kötöttek már a szembenálló felek egymással az évek során, viszont egyik sem bizonyult tartósnak a tavaly júliusi megállapodáson kívül. Az elmúlt napok eseményei viszont vészjósló irányt vettek, nagyon úgy néz ki, hogy ismét kiújulhat a kelet-ukrajnai konfliktus, pedig 2019-ben már majdnem sikerült a háborús helyzet rendezésről megállapodni.

Orosz nyomásgyakorlásból véres polgárháború

A mostani helyzet értelmezéséhez célszerű visszanyúlni a polgárháború előtti Euromajdan-forradalom idejére. 2013-ban kereskedelmi, illetve asszociációs egyezményt akart aláírni a Viktor Janukovics vezette ukrán kormány az Európai Unióval, a megállapodástól viszont Oroszország nyomásgyakorlására elállt az ukrán politikai vezetés. A döntés heves ellenérzéseket váltott ki a lakosságból, 2013 novemberében tüntetések kezdődtek; elindult az Euromajdanként emlegetett esemény. 2014 februárjára forradalommá eszkalálódott a Janukovics-kormány elleni, Európai Unió párti tüntetéssorozat, az elsősorban Kijev térségére koncentrálódó összecsapások során 130 ember – köztük 18 rendőr – életét vesztette.

A krízisnek egy 2014. február 21-én aláírt megállapodás vetett véget, melynek értelmében visszaállították a 2004-es alkotmányt és előrehozott választásokat hirdettek Ukrajnában, Viktor Janukovics elnök pedig elmenekült az országból.

Kormányellenes tüntetők a 2014-es Euromajdan során. Fotó: Jeff J Mitchell/Getty Images

Az orosz kormány meg sem várta, hogy megszáradjon a tinta az egyezményen, felségjeleket nem viselő katonai alakulatokat küldött a Krímbe és egy gyors népszavazás után annektálta a területet, az ott található infrastruktúrával, hadianyaggal és erőforrásokkal együtt. A legtöbb vélekedés szerint erre azért került sor, mert a Putyin-kormány az Euromajdan után nem remélte, hogy fenn tudja tartani tovább azt a kvázi-vazallusi viszonyt Ukrajnával, melyet a korábbi évek során ápoltak egymással, ezért gyorsan léptek, hogy a destabilizálódó ukrajnai helyzetet előnyükre fordítva Oroszországhoz csatolják azokat a területeket, melyeken jelentős orosz kisebbség élt. A Krím egyébként 1954-ig Oroszország része volt.

A márciusi annexió sikerét látva a Donyec-régióban található, jelentős részben orosz etnikumú lakosság is tüntetni kezdett az Oroszországhoz való csatlakozás mellett, áprilisban pedig fegyveresek foglaltak el több önkormányzati épületet és rendőrséget is. Bár a milíciák többnyire ukrajnai orosz fegyveresekből álltak, Oroszország valószínűleg hadianyaggal és zsoldosokkal is segítette a függetlenségi törekvéseiket, illetve részt vett az épületfoglalásokban a Berkut számos tagja is, amely az Euromajdan után feloszlatott különleges rendőri egység volt. Bár itt nem jelentek meg a felségjel nélküli orosz katonák, számos elemzői vélekedés szerint az oroszok irányították a donyeci eseményeket is, akik azt remélték, hogy a Krímhez hasonlóan az itteni szakadárok is csatlakozni fognak majd a föderációhoz.

Oroszbarát szeparatisták egy donyeci kormányépület körül, melyet barikádokkal zártak körbe. Fotó: Veli Gurgah/Anadolu Agency/Getty Images

Az ukrán kormány viszont nem engedte el a Donyec-medencét. "Terrorellenes" hadjáratot hirdettek a szeparatisták ellen; bejelentették, hogy

48 óra alatt vagy békésen, vagy fegyveresen, de vége lesz a szakadár mozgalomnak.

A szeparatisták nem tették le a fegyvert, áprilisban több kisebb, lokalizált fegyveres összecsapásra is sor került kulcsfontosságú létesítmények körül, májusban pedig kikiáltották a független Donyeci és Luhanszki népköztársaságokat, melyeknek vezetői az ukrán erők kiűzését ígérték meg a régióból.

Májusban a kisebb összecsapások nyílt polgárháborúvá eszkalálódtak, heves harcok kezdődtek. Az ukrán kormányerők véres csaták során eleinte felülkerekedtek a lázadó erőkön, de Oroszország jelentős mennyiségű fegyverrel, katonai járművel és zsoldossal (sőt, a NATO és az ukránok szerint katonai beavatkozással is) kezdte el támogatni a szeparatistákat, így az offenzíva őszre megakadt és a szeparatisták a következő hónapokban jelentős területeket tudtak visszaszerezni.

Kiégett ukrán tank a lázadók ellenőrzése alatt álló területen. Fotó: Pierre Crom/Getty Images

Először 2014 novemberében próbáltak megállapodni a felek tűzszünetben, de a harcok 2015 elején még nagyobb intenzitással újultak ki. Az összecsapások során a felkelők megszerezték az ellenőrzést a Donyec nemzetközi reptér fölött, amely az egyik legvéresebb konfliktus zónának számított a polgárháború során, majd rövidesen ezután befagyott a frontvonal.

A konfliktusban a mai napig az ENSZ adatai szerint körülbelül 13 ezer ember halt meg – köztük több mint 3300 civil.

A donyeci nemzetközi repülőtér körül dúltak a konfliktus leghevesebb összecsapásai, a komplexum szinte teljesen megsemmisült. Itt egy lázadó katona látható a romok közt, a kép eredeti felirata szerint 2016-ban. Fotó: Joao Bolan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Már majdnem sikerült megállapodni

2015 után kisebb intenzitással folyt tovább a küzdelem, de minden héten újabb és újabb áldozatok kerültek elő a távolsági összecsapások során. 2017-ig összesen tíz tűzszüneti megállapodást kötött az ukrán kormány a szeparatistákkal, de egyiket sem tartották be hosszabb távon a felek, míg 2017 januárjában úgy tűnt, ismét fellángolhat a konfliktus. Ekkor Avdiika városa körül robbantak ki heves harcok, közel 100 ember halt meg a napokig tartó összecsapásokban, köztük 14 civil és két magas rangú szeparatista parancsnok is.

Szerencsére ez nem vezetett a konfliktus újbóli felrobbanásához. 2019 októberéig újabb egy tucat tűzszüneti megállapodás született valamilyen formában, melyet rendszeresen megsértettek a felek, jellemzően azzal, hogy mesterlövészekkel vagy tüzérségi eszközökkel lőtték egymást.

Ukrajna azzal is megvádolta Oroszországot, hogy az FSzB mesterlövészei segítik a szeparatistákat, erről egy videót is felraktak az internetre.

2019 októberében végül Németország, Oroszország és Franciaország közbenjárásával sikerült a tető alá hozni egy olyan megállapodást, amely nagyon úgy tűnt, hogy végre véget vethet az évek óta dúló háborúnak.

A szakadárok és a kormány megállapodtak arról, hogy a Donyec- és Luhanszk-régió Ukrajna része maradna, viszont önálló önkormányzattal rendelkeznének, melyeknek kialakítását az ukrán kormány ellenőrizné. A megállapodás a Steinmeier-formula nevet kapta. Az egyezmény aláírását tüntetések kísérték Ukrajnában, hiszen az ukrán lakosság jelentős része úgy látta, hogy de facto elismeri vele az ukrán kormány a lázadók uralmát a térség felett, így fölöslegesen halt meg több ezer ukrán katona az ország integrációjának védelmében.

Ukrajnában tömegtüntetések kísérték a konfliktus lezárásának menetrendjét meghatározó megállapodást. Fotó: Aleksandr Gusev/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Bár nemzetközi szinten jelentős optimizmus övezte a megállapodást, az implementációjára a mai napig nem került teljesen sor. Hiába született meg a kvázi-szándéknyilatkozat, az ukrán kormány és a lázadók arról nem állapodtak meg, hogy pontosan milyen törvényességi keretek mentén zajlana az irányítási mechanizmus kialakítása. Így tehát, amíg erre vonatkozóan nem születik konkrét megállapodás, a Steinmeier-formula csak egyfajta iránymutatás, mintsem konkrét, a polgárháborút lezáró szerződés.

Ettől függetlenül tavaly elindult a de-eszkaláció: az ukrán és szeparatista katonák is kivonultak Zolotye városából, mely település ellenőrzését éveken át megosztották a szemben álló felek. A kezdeti sikerek ellenére az összecsapások mégis kiújultak 2020 elején, folytatódott a mesterlövész-harc, illetve a tüzérségi támadások sorozata.

2020. július 27-én aztán sikerült eljutni a legtartósabb fegyvernyugvási egyezményhez a polgárháború kezdte óta, amely körülbelül fél éven át szavatolta a régió relatív békéjét.

Érdemes megjegyezni, hogy ez már a 28. tűzszüneti megállapodás volt a konfliktus kezdete óta; abban tért el a korábbiaktól, hogy tűzviszonzást és büntetést írt elő arra az esetre, ha valaki megsérti a tűzszünetet. Nagyon úgy tűnt, hogy ennek az egyezménynek lesz eredménye: 2020-as év végéig összesen három ukrán katona halt meg a frontvonalon a szeparatisták váratlan támadásai miatt, most, 2021-ben viszont úgy tűnik, ismét kiújulni készül a konfliktus.

Kiújulhat a háború

Az elmúlt napok eseményei miatt megnőtt a kockázata annak, hogy kiújul a konfliktus Kelet-Ukrajnában. Csak hogy sorra vegyük az elmúlt napok fontosabb eseményeit:

Március végén több ezer orosz katona jelent meg az ukrán határ menti régiókban és az annektált Krím-félszigeteken.

az ukrán határ menti régiókban és az annektált Krím-félszigeteken. A csapatmozgásokat a NATO-vezérkar és Amerika is aggodalommal figyelte, olyannyira, hogy az amerikai vezérkari főnök fel is hívta orosz kollégáját, hogy kérdőre vonja a hadmozdulatok miatt.

olyannyira, hogy az amerikai vezérkari főnök fel is hívta orosz kollégáját, hogy kérdőre vonja a hadmozdulatok miatt. Az Egyesült Államok kormánya a támogatásáról biztosította Ukrajnát, ami azért sem meglepő, mert Joe Biden elnököt és családját több szál is fűzi, vagy fűzte Ukrajnához, politikailag és üzletileg is. Az nem világos, hogy a „támogatás” katonai beavatkozást vagy anyagi juttatást jelentene; Amerika hivatalosan nem szövetséges Ukrajnával, így nem kötelezi őket semmi intervencióra.

ami azért sem meglepő, mert Joe Biden elnököt és családját több szál is fűzi, vagy fűzte Ukrajnához, politikailag és üzletileg is. Az nem világos, hogy a „támogatás” katonai beavatkozást vagy anyagi juttatást jelentene; Amerika hivatalosan nem szövetséges Ukrajnával, így nem kötelezi őket semmi intervencióra. Ukrajna a hétvégén közös hadgyakorlatot jelentett be a NATO öt országának részvételével.

jelentett be a NATO öt országának részvételével. Oroszország közben folyamatosan azt kommunikálja, hogy szerintük Ukrajna készül valamilyen provokatív akciót végrehajtani , amely miatt kiújulhat a háború a Donyec-medencében. A hivatalos orosz kommunikáció szerint nem készülnek semmilyen intervencióra, mindössze hadgyakorlatokat készülnek végrehajtani: 4048 eltérő helyszínen.

, amely miatt kiújulhat a háború a Donyec-medencében. A hivatalos orosz kommunikáció szerint nem készülnek semmilyen intervencióra, mindössze hadgyakorlatokat készülnek végrehajtani: 4048 eltérő helyszínen. A kelet-ukrajnai régióban tényleg hónapok óta nem látott szintre növekedett a konfliktus intenzitása: csak kedden négy ukrán katona halt meg a szakadárok által végrehajtott támadások miatt.

A "kis zöld emberek" és az "udvarias srácok" néven is emlegetett, felségjel nélküli orosz katonák a Krímben, 2014-ben. A váratlanul megjelenő orosz katonák és a félsziget gyors annexiója rémképként él számos régiós ország és NATO-tagállam szemében a hirtelen bekövetkező orosz agresszióval kapcsolatban. Fotó: Spencer Platt/Getty Images

A legrosszabb forgatókönyv – egy nyílt orosz támadás Ukrajna ellen – persze továbbra sem valószínű, hiszen Oroszország ezzel súlyos nemzetközi gazdasági (sőt, akár, katonai) válaszcsapást kockáztat. Az viszont sajnos benne van a pakliban, hogy kiújul ismét a polgárháborús konfliktus a Donyec-régióban, ezt pedig mind az ukrán, mind pedig az orosz fél katalizálhatja.

Ukrajna azért provokálhatja a szakadárokat, mert az orosz fenyegetés eszkalációjával remélhetik, hogy az ukránbarát Biden-kormány segíti majd az ország NATO-csatlakozását és európai integrációját, sőt, lehet, hogy még a Steinmeier-formula felülvizsgálatát is el akarják érni, amely Ukrajna-szerte jelentős elégedetlenséget okozott. A szakadárok pedig azért provokálhatják Ukrajnát, mert a felhevülő konfliktusnak köszönhetően további támogatást remélhetnek Oroszországtól, főleg most, hogy az orosz katonák karnyújtásnyira vannak a határ túloldalán.

A hetedik éve húzódó konfliktusba viszont már mindkét fél láthatóan lefáradt. Remélhetőleg a mostani feszültség tárgyalóasztalhoz kényszeríti majd ismét a szakadárokat és az ukrán kormányt, hogy a Steinmeier-formula implementációjával haladjanak és sikerül megakadályozni újabb százak, ezrek halálát.

Címlapkép: Brendan Hoffman/Getty Images