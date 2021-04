Bizalmas információ szivárogtatásával vádolják Joe Biden egyik erős emberét

A republikánusok állításaikat egy tegnap kiszivárgott interjúra alapozzák, amely Dzsavád Zárif, iráni külügyminiszterrel készült.

Az interjúban Zárif többek között úgy fogalmazott, hogy Kerry korábban közölte vele, hogy Izrael legalább 200 alkalommal támadt meg iráni érdekeltségeket Szíriában. Zárif ennek kapcsán elismerte, hogy saját maga is meglepődött, hogy Kerry ilyen érzékeny információt kiadott a kezei közül. Zárif kijelentéseinek hitelességét egyelőre még egyetlen független vizsgálat sem erősítette meg, illetve az sem világos, hogy azt megelőzően beszélt-e az iráni külügyminiszterrel, hogy a vonatkozó információkat Izrael nyilvánosságra hozta 2018-ban.

Kerry egyébként tagadta a vádakat és egy Twitter-üzenetben közölte, hogy a feltételezések alaptalanok.

I can tell you that this story and these allegations are unequivocally false. This never happened - either when I was Secretary of State or since. https://t.co/BTOdFE1khW