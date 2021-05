Botrány van Boris Johnson kétes lakásfelújítása miatt - Mi lesz így a jövő heti helyhatósági választásokon?

A friss közvélemény-kutatási felmérések szerint Boris Johnson brit kormányfőnek nem kell tartania attól, hogy lakásfelújításának kétes pénzügyi finanszírozása körül kialakult botrány túlságosan beárnyékolná a kormányzó konzervatívok jövő heti szereplését a helyhatósági választásokon. A közvélemény figyelmét ugyanis inkább a lendületesen haladó oltási program köti le, amelynek eredményeképpen a felnőttek kétharmada már megkapta az első adag vakcinát. A lakás-gate ügyében már három vizsgálat is elindult, amelyek még hónapokig is eltarthatnak, ami kellő muníciót adhat az ellenzéki Munkáspártnak a botrány napirenden tartására. Hosszú távon az lehet a fő kérdés, hogy a toryk számára eljön-e majd az a pillanat, amikor már tehertételnek tekintik Boris Johnson személyét, akinek vezetésével 2019 végén négy évtizede nem látott győzelmet arattak a parlamenti választásokon.

„Teljesen elszálltak a költségek – arany tapétát vásárol” – állítólag ezekkel a szavakkal írta le feldúltan Boris Johnson brit kormányfő még tavaly februárban a tanácsadóinak, hogy a 23 évvel fiatalabb, 33 éves mennyasszonya milyen fényűző átalakításokba fogott a Downing Street-i miniszterelnöki szolgálati lakásukban. Nem tudni, hogy tényleg arany tapéta került-e a falakra, vagy ez csak egy megszokott túlzó kijelentés volt-e Boris Johnson részéről, azonban sajtóbeszámolók szerint a felújítás költségei a 200 ezer fontot (közel 83 millió forintot) is elérték, miközben a jogszabályok szerint a miniszterelnökök évi 30 ezer font (12,4 millió forintot) adófizetői pénzt fordíthatnak a szolgálati lakásuk felújítási munkálataira. Bő egy évvel azután, hogy Boris Johnson tanácsadói előtt felvetette a kérdést, hogy miként is lehetne fedezni a kiadásokat – amire a gyanú szerint titkos pártadományokat használtak fel –, a felújítás finanszírozásának feltérképezésére már három vizsgálat is indult, igaz ezek közül kettőt maga a kormányfő kezdeményezett, hogy előre menekülve próbálja tisztára mosni magát az egyre kellemetlenebb ügyben.

Titkos adomány fedezte a felújítást?

Sajtóértesülések szerint a felújítás költségeinek 30 ezer font feletti részének fedezésére Boris Johnson a Konzervatív Párt által kapott titkos adományokat használta fel. A Daily Mail úgy tudja, David Brownlow üzletember, a Lordok Háza tagja tavaly októberben azt mondta, hogy 58 ezer fontot adományozott a toryknak, hogy a párt abból fedezze annak a tervezett alapnak a kifizetéseit, amely a Downing Street-i kormányzati épületek költségeit fedezné. Ez az alap azonban azóta sem állt fel, illetve később kiderült, hogy egy ilyen alap hatásköre nem terjedhet ki a kormányfő szolgálati lakására.

Feltételezések szerint a Brownlow által adományozott 58 ezer font végül Johnsonhoz került, aki ebből fedezte a felújítási költségeket.