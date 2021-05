Dögunalom helyett kiélezett küzdelem: lehetetlen megjósolni, ki viszi tovább Merkel örökségét

Zsoldos Ákos Cikk mentése Megosztás

2005 óta először történhet meg, hogy nem a Kereszténydemokrata Unió nyeri a német választásokat. A Zöldeket elképesztő népszerűség övezi, a koronavírus-járvány harmadik hulláma nyomán a pártverseny élére törtek a felmérésekben. A CDU gyengélkedése a koronavírus-járványnak és a kevésbé népszerű jelöltnek tudható be, a Zöldeket pedig az újdonság iránti igény mellett a klímafolyamatokra irányuló növekvő figyelem is segítik. Az izgalmakat fokozza, hogy a jelenlegi támogatottsági adatok alapján nemcsak egy újabb nagykoalíció van benne a pakliban, hanem az is, hogy mind a CDU, mind a zöld párt megkerülheti a másikat, ha a szociáldemokratákat és a szabaddemokratákat együtt bevonnák a kormányalakításba. De a választás nem most lesz, hanem szeptember végén, és a kilátások között több olyan faktor is van, ami a CDU addigi visszaerősödését valószínűsíti.