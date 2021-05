Sorra alakulnak a lázadó csoportok, újabb országban robbanhat ki kaotikus polgárháború

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

A mianmari katonai junta elleni tüntetőket célzó brutális fellépés megszülte a várt reakciót: sorra alakulnak az újabb és újabb milíciák, forradalmár-brigádok az országban, melyek célja, hogy fegyveresen szegüljenek szembe a puccsistákkal. A lázadók az évtizedes gerilla-hadviselési tapasztalattal rendelkező szeparatista mozgalmak jelentős részének támogatását is élvezik, akik fegyverrel és kiképzéssel is segítik a készülődést a junta elleni hadviselésre. Közben maguk a szeparatista gerillák is egyre aktívabbak: már több mint egy tucat katonai bázist csavartak ki a hadsereg kezéből, a junta több zászlóaljnyi katonát vesztettek már el a felkelőkkel való összecsapások során. A katonai vezérkar elkezdett sakkozni annak érdekében, hogy diplomáciával deaktiváljon néhányat a mintegy két tucat mianmari milícia-csoport közül; ha nem járnak sikerrel, könnyen lehet, hogy az év végére kaotikus, Szíria-szerű polgárháború bénítja meg az országot.