Joe Biden elhibázott döntése miatt újabb Iszlám Államhoz hasonló katasztrófa születhet

Bő egy hónapja jelentette be Joe Biden elnök, hogy az Egyesült Államok hadereje 2021. szeptember 11-én kivonul Afganisztánból, velük együtt pedig a teljes NATO-misszió is leépíti jelenlétét. Bár nem akarják teljesen elvágni az évtizedes háborútól sínylődő ország felé a támogatást, nem reális, hogy helyszíni koalíciós segítség nélkül életben marad a mostani államapparátus, hiszen az országot mérgező mély társadalmi problémákat – a vallási ellentéteket, a működésképtelen gazdaságot, az extrém korrupciót -, 20 év alatt közel sem sikerült megoldani. Az, hogy Amerika kiképezett egy csomó katonát és rendőrt, illetve hátrahagytak nekik jelentős mennyiségű fegyvert, Irak esetében már egyszer humanitárius katasztrófát hozott, most sem várható más kimenetel.