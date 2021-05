A Közel-Kelet nagy túlélője ismét megméretteti magát - A tisztességtelen választás végeredménye borítékolható

Szerdán elnökválasztást tartanak Szíriában, amelynek eredménye előre megmondható a nyugati országok és a szír ellenzék által csupán színjátéknak nevezett voksoláson. A 2000 óta hatalmon lévő 55 éves Bassár el-Aszad győzelmével kapcsolatban csak az lesz a kérdés, hogy pontosan mekkora többséggel nyeri meg a választást. A negyedik hétéves elnöki ciklusára készülő államfő a közel-keleti térség nagy politikai túlélőjének számít, akit a 2011-es Arab Tavasz, illetve az azt követő polgárháború sem mozdított el posztjáról. Moszkva és Teherán hathatós katonai támogatásával Aszadnak sikerült elérnie, hogy mára már az ország területének 60 százalékát ismét ellenőrzése alatt tartja. Az ország gazdasági, szociális helyzete azonban siralmas, Aszad a választások előtt az állami alkalmazottaknak adott külön juttatással, illetve a kisebb bűncselekményekre vonatkozó amnesztiával próbálta javítani a közhangulatot.

A május 26-i voksolás lesz a második elnökválasztás a szíriai polgárháború 2011. márciusi kitörése óta, amely az észak-afrikai, közel-keleti térségben 2011 elején végigsöprő Arab Tavasznak megfelelően demokráciát követelő tüntetésekkel kezdődött, majd széleskörű polgárháborúvá fajult, amelybe a nagyhatalmak (Oroszország és USA), illetve a régióban befolyásukat megőrizni vagy növelni kívánó országok (Irán és Törökország) is beavatkoztak.

Az első, 2014-ben megtartott elnökválasztás idején – amelyen Aszad 88,7 százalékos többséggel győzött – még javában folyt a polgárháború, kétséges volt, hogy a rezsim meddig lesz képes megtartani hatalmát. Akkor az ország területének csupán mintegy 30 százalékát kontrollálta a damaszkuszi kormányzat. Mára jelentősen megváltozott a helyzet, a kormányerők jelenleg az ország területének mintegy 60 százalékát ellenőrzik. A lázadók által kontrollált tartománynak már csak az északnyugati Idlib számít. Emellett az ország északkeleti részén kurd fennhatóság épült ki, míg Észak-Szíriában a lázadók oldalán fellépő szomszédos Törökország ellenőrzi a határ menti területek egy részét, miután több szárazföldi műveletet indított a helyi kurd erők ellen. Törökország mellett a konfliktus kezdeti szakaszában az Egyesült Államok is jelentős támogatást nyújtott a lázadó csoportoknak.

Abban, hogy az Aszad-rezsim mára az ország területének 60 százalékát ellenőrzi, nagy szerepet játszott, hogy Oroszország 2015-ben közvetlenül beavatkozott a konfliktusba, és azóta légi támogatást nyújt a damaszkuszi kormányzatnak. A rezsim másik fő támogatója pedig Irán, amely az általa kiképzett és felszerelt többezres síita milíciák révén nyújt segítséget a síita gyökerű alavita kisebbséghez tartozó damaszkuszi elitnek az amúgy szunnita többségű országban. Az Aszad-család valójában ötven éve vezeti az országot, hiszen Bassár el-Aszad előtt, a 2000-ben elhunyt édesapja, Hafez el-Aszad volt az államfő, aki 1971-ben szerezte meg a posztot egy 1970-ben lezajlott, általa vezetett katonai puccs után.

A lakosság 80 százaléka él szegénységben

Bár az Aszad-rezsimnek Moszkva és Teherán támogatásával az ország jelentős része felett sikerült stabilizálnia hatalmát, illetve az Iszlám Állam fennhatósága is töredéknyi területre szorult vissza, az országban súlyos gazdasági, szociális helyzet alakult ki. Az ENSZ szerint 2021 januárjában a mintegy 17 milliós Szíriában 13,4 millió ember szorult humanitárius segítségre, ami 20 százalékkal haladja meg a tavalyi szintet. Az ENSZ számításai emellett arra is rámutatnak, hogy az ország lakosságának több mint 80 százaléka él szegényégben, 60 százalékuk esetében az alapvető élelmiszerek ellátása is akadozik.

A damaszkuszi kormányzat által ellenőrzött területeken az utóbbi időszakban az élelmiszerárak történelmi csúcsra emelkedtek. Az áramszolgáltatás is akadozik, ami miatt sok cég kényszerült tevékenységének abbahagyására, ami növelte a munkanélküliséget az utóbbi hónapokban.

A nemzeti valuta, a szír font árfolyama jelentősen bezuhant a feketepiacon, ahol egy dollárért több mint 4000 szír fontot kellett adni márciusban szemben a két ével azelőtti 700 fonttal. A hivatalos rögzített árfolyam szerint amúgy egy dollár 1256 szír fontot ér. A súlyos szociális válságot a koronavírus-járvány tovább súlyosbította, február közepén erőteljesen nőtt a fertőzöttek száma, azonban a szíriai kórházak csupán fele tekinthető teljesen működőképesnek.

Az állami szférában 15 dollár a havi átlagbér

Aszad az állami alkalmazottaknak nyújtott külön juttatással próbálta javítani a közhangulatot. Márciusban az állami szektor munkavállalóinak, illetve katonáknak átlagosan egyhavi bérnek megfelelő plusz juttatást adott, ami az Economist szerint csupán 15 dollárnak felelhet meg. Becslések szerint az intézkedés mintegy kétmillió embert érintett. Október óta ez volt a harmadik alkalom, hogy Aszad külön juttatást biztosított az állami szférában. Továbbá május elején Aszad amnesztiát adott a kisebb súlyú bűncselekményeket elkövetett bebörtönzötteknek, köztük csempészeknek, valutaspekulánsoknak, azonban ez nem vonatkozott a politikai okokból bebörtönzöttekre. Utoljára 2019 szeptemberében volt példa amnesztiára.

Félmillió halott, az ország felének el kellett hagynia otthonát

A londoni székhelyű Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) nevű emberi jogi szervezet számításai szerint több mint félmillió ember halt meg vagy tűnt el a 2011 óta tartó harcok során. A SOHR 2020. decemberi kimutatása szerint a polgárháború 10 éve alatt 387 ezer ember esett áldozatául a harcoknak, közülük 117 ezren civilek voltak. Ezen kívül mintegy 205 ezer embert tartanak eltűntként, illetve „feltételezhetően elhunytként” számon. Közéjük sorolnak 88 ezer civilt, aki börtönökben halt meg a kínzások során. Az Unicef számításai szerint közel 12 ezer gyerek halt meg vagy sebesült meg a polgárháború során.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) adatai szerint a háború előtti Szíria 22 milliós lakosságának 55 százaléka kényszerült otthona elhagyására. Ezek közül 5,6 millió ember külföldre menekült, míg 6,7 millió ember országon belüli menekültnek számít. A lázadó erők utolsó fellegvárának számító Idlib tartományban és a környező térségben 2,7 millió menekült él.

A külföldre menekült szírek legnagyobb számban Törökországba érkeztek, ahol az ENSZ 3,6 millió regisztrált szíriai menekültet tart számon. Emellett Libanonban 865 ezer, míg Jordániában 665 ezer regisztrált szíriai menekült él. Valójában a szomszédos Törökország, Libanon és Jordánia fogadta be a külföldre ment szíriai menekültek 93 százalékát. Az ENSZ által regisztrált adatoktól eltérhetnek a valós számok, miután Libanonban becslések szerint összességében mintegy 1,5 millió szíriai menekült élhet.

Aszad mellett még két jelöltet engedtek indulni

A választást az ország legalább négy tartományában nem tartják meg, amelyet a lázadók vagy a kurd erők ellenőrzése alatt állnak, így közel nyolcmillió szír állampolgár nem vesz majd részt a szavazáson, amellyel kapcsolatban az Egyesült Államok, illetve a többi nyugati ország már hetekkel ezelőtt közölte, hogy nem tekinti azt szabad választásnak.

A szíriai alkotmánybíróság Aszad mellett amúgy még két jelöltet engedélyezett indulni a választáson.

A parlamenti ügyekért felelős korábbi (2016-2020 közötti) miniszter, Abdullah Szalúm Abdullah, illetve a rezsim által támogatott kis ellenzéki párt, a Nemzeti Demokratikus Front vezetője, Mahmúd Ahmer Marei mérettetheti meg magát.

Rajtuk kívül még 48-an indultak volna a választáson, azonban azok jelöltségét az alkotmánybíróság elutasította.

Kizárásukkal kapcsolatban a testület nem adott ki részletes indoklást, csak annyit közölt, hogy ezek a jelöltek nem feleltek meg az alkotmányos és jogi követelményeknek. A külföldre menekült ellenzéki politikusok indulási lehetőségét eleve kizárták azzal, hogy azok a szíriai állampolgárok, akik az elmúlt 10 évben nem éltek folyamatosan az országban, nem jelöltethették magukat.

A 2014-es elnökválasztáson is még két, a rezsim által jóváhagyott jelölt indulhatott Aszad mellett. Akkor 21 további jelölt indulását utasították el a hatóságok. A 2014-es elnökválasztás volt az első olyan szavazás, amelyen Aszad mellett elviekben más jelöltre is lehetett voksolni, hiszen 2000-ben és 2007-ben népszavazással választották meg elnöknek a szíriai államfőt.

Az ENSZ csak alkotmányreform után tartana választást

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának három tagja, az USA, Franciaország és Nagy-Britannia április végén előre közölte, hogy nem ismerik el a választás eredményét. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2015 decemberében ugyanis elfogadta a 2254-es határozatot, amely szerint Szíriában csak azután lehetne választásokat tartani, ha az ENSZ által felügyelt széleskörű politikai tárgyalási sorozatot követően új alkotmányt fogadnak el az országban. Az ENSZ szíriai különmegbízottja, Geir Pedersen januárban azt nyilatkozta, hogy mindeddig kevés előrelépés történt a politikai megbékélés folyamatában, az alkotmányreform terén.

Továbbra is távolinak tűnik a szabad és tisztességes választás

– jegyezte meg márciusban.

Az USA és más nyugati országok szerint a szíriai vezetés szándékosan késleltette az új alkotmány megszövegezésének folyamatát, amivel így elkerülte az elnökválasztás ENSZ-felügyelet alatti megrendezését. Az ENSZ áprilisban egyértelművé tette, hogy nem vesz majd részt a választás felügyeletében, amelyre amúgy Damaszkusz Oroszországból, Iránból, Kínából, Venezuelából és Kubából hívott meg választási megfigyelőket.

Márciusban Geir Pedersen azt nyilatkozta, hogy szerinte lehetőség nyílt egy országos tűzszünetre, miután a frontvonalak már egy ideje nem mozdultak.

Ha ezt nem használják ki a szembenálló felek, akkor újabb évtizeden át folytatódhat a háború

– jegyezte meg. A diplomata azonban januárban azt is leszögezte, hogy miután több ország közvetlenül is rész vesz a szíriai polgárháborúban, a nemzetközi közösség nem tehet úgy, mintha a konfliktus lezárása csak a szíreken múlna.

Címlapkép forrása: MTI/SANA/EPA