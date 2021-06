Európa egyik meghatározó hadiipari központja épül fel Magyarországon

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

A nulláról építi újra a magyar kormány a hazai hadiipart, olyan tempóval, hogy csak az előző évben hat új üzem építéséről született megállapodás. A döntéshozók azzal számolnak, hogy 2030-ra már többszáz milliárd forint fölötti kibocsátást ér el a hazai hadiipar, a honvédelmi igények kiszolgálása mellett jelentős exporttevékenységre is sor kerül – mondta el Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter a Portfolio-nak. Komplett ökoszisztéma jön létre hazánkban: bevonnák a gyártásba beszállítói oldalról a hazai kkv-szektort, illetve az innovációba a magyar egyetemeket is, ennek támogatása végett új befektetési alap, innovációs központ és egy koordinációs központ is létrejön. A miniszter arról is beszélt, hogy szeretné hamarosan ismét magyar tulajdonban látni a budapesti repteret.