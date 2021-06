Volt elit kommandós, milliomos vállalkozó és radikális nacionalista - Bemutatjuk Izrael új vezetőjét

A hétvégén hivatalosan is lezárult a 12 éve tartó Netanjahu-korszak és távozott a veterán politikus Izrael miniszterelnöki posztjáról. A közel-keleti országot egy jobboldali radikális politikus, Naftali Bennett irányítja tovább, aki korábban Netanjahu szövetségese volt, majd ellenzékbe került és a centristákkal szövetkezve veszi most át a miniszterelnöki széket. Naftali Bennett sikeres katona és vállalkozó volt, 16 év politikai tapasztalattal és számos ellentmondásos kijelentéssel a háta mögött. Bemutatjuk Izrael új első emberét.

Elit kommandós lesz Izrael miniszterelnöke

Nagyon szűk, mindössze 60-59-es többséggel választotta miniszterelnökké Naftali Bennett-et az izraeli országgyűlés, a Knesszet, miután a politikus pártja, a Jamina koalíciós megállapodásra jutott a centrista Jair Lapid által irányított Jes Atiddal és a párt szövetségeseivel. A koalíciós egyezmény értelmében Bennett 2023-ig irányítja majd Izraelt, amikor átadja majd a hatalmat Lapidnak, aki 2025-ig regnál majd.

A 49 éves Naftali Bennett Haifában született, amerikai származású, modern ortodox zsidó családba. Szüleivel többször is költözött, élt gyermekként New Jerseyben és Montrealban is, 10 éves volt, amikor családja végleg visszaköltözött Izraelbe. Középiskolás korában belépett a legnagyobb cionista ifjúsági mozgalomba, a Bnei Akivába, ahol helyi vezetői pozíciót szerzett meg.

Ahogy a legtöbb izraeli fiatalt, Naftali Bennettet 18 évesen besorozták az izraeli haderőbe (IDF), ahol hat évet szolgált sorkatonaként és egészen őrnagyi rendfokozatig eljutott, majd tartalékosként szolgált tovább. Két különleges műveleti alakulatban, a Szajeret Matkalban és a Szajeret Maglanban is szolgált tiszti beosztásban: mindkét alakulat az ellenséges állások mögé való behatolásra, felderítésre, hírszerzésre specializálódott.

Bennett négy Izraelt érintő konfliktusban is harcolt; az első intifáda során az izraeli megszállás alatt álló Gázában és Ciszjordániában palesztinok ellen, a dél-libanoni konfliktusban a Hezbollah-vezette libanoni felkelők ellen, a második intifáda során ismét a palesztinok ellen, majd már tartalékosként visszahívták a 2006-os libanoni háborúba is. A katonatiszt különösen az utóbbi konfliktus során került forró helyzetekbe: több kommandós-akciót mélyen a Hezbollah által uralt területekre, elsősorban az ellenséges szervezet rakétaindító-állásainak és kezelőszemélyzetének likvidációja volt a feladatuk.

Az egyik ilyen akció során Bennett tüzérségi támadást kért, mely során az IDF-es ütegek eltaláltak egy civileknek menedéket adó ENSZ-épületet, ennek következében pedig 106 civil életét vesztette. Ez az incidens Bennett politikai karrierje során újra és újra előkerült, de a katonatiszt döntése mellett kiálltak volt bajtársai.

Dollár-milliomos vállalkozó

Bennett katonai szolgálata után jogász diplomát szerzett a Jeruzsálemi Héber Egyetemen, majd az Egyesült Államokba költözött, ahol saját szoftvercéget alapított.

A Cyota nevű vállalat az online fizetéseknél történő csalás-elkerülése specializálódott, majd mindössze hat év működés után eladta cégét az RSA Securitynek, 145 millió dollárért. Később az RSA-t is megvette az EMC Inc., azt pedig később a Dell.

Ezután Bennett a Soluto nevű felhőtechnológiákkal foglalkozó vállalat vezérigazgatója lett, a cég vezetésébe a vállalt befektetői kérték be a vállalkozót, aki magával vitte testvéreit is vezető pozíciókba, majd számottevő átalakításokat hajtott végre. Karrierje alatt körülbelül 20 millió dollárt gyűjtött a vállalatnak kockázati tőkealapoktól. A Solutot végül az Asurion nevű amerikai biztosítási és technológiai vállalast vásárolta meg, 2013-ban, 130 millió dollárért.

Bennett egyébként befektetőként is jelent van a piacon: a Forbes pár napja publikált egy cikket, melyben azt írják, hogy 5 millió dollárral támogatta a Payoneer nevű amerikai startupot, még mielőtt az tőzsdére ment volna.

Naftali Bennett személyes vagyonát jelenleg 9-10 millió dollárra (2,6-2,9 milliárd forint) becsülik eltérő források.

Netanjahu szoros szövetségese volt

Naftali Bennett 2005-ben szállt be a politikába, 2008-ig Benjámin Netanjahu kabinetfőnöke volt, a pártpolitikába viszont csak 2011-ben kóstolt bele, amikor megalapította Ajelet Sakeddel az Én Izraelem politikai mozgalmat. 2012-ben megválasztották a Zsidó Otthon párt elnökévé, 2013-ban pedig beválasztották a Knesszetbe, amiért le kellett mondania amerikai állampolgárságáról.

2013-ban, az akkor megalakuló Netanjahu-kormányban három fontos miniszteri tisztséget is kapott: gazdasági miniszter, vallásügyi miniszter és diaszpóra-ügyi miniszter is lett egyszerre. 2015-ben újraválasztották és tovább vitte a diaszpóra-ügyi tisztséget, illetve felvette mellé az oktatási miniszteri tisztséget is.

2018-ban összevesztek Benjamin Netanjahuval, mivel a miniszterelnök egyszerre akarta betölteni a védelmi miniszteri tisztséget is, melyre Bennett is pályázott. A veterán kommandós ki is akart lépni pártjával együtt a regnáló koalícióból, de végül sikerült megszereznie az áhított tisztséget, így egészen 2019-ig betölthette ezt, amikor is pártjával együtt kiesett a Knesszetből.

2020-ban úgy került be a Kneszsetbe, hogy pártja összeolvadt két másik jobboldali párttal, majd átnevezték a formációt Jaminává, mely párt színeiben jelenleg is indult a politikus. 2021-ben hét széket szereztek a törvényhozásban, idén május 30-án pedig bejelentették, hogy koalíciós kormányt alakítanak Jair Lapid pártjával.

Ellentmondásos politikus lesz az új miniszterelnök

Bennett a szó szoros értelmében (szélsőséges) izraeli nacionalista, politikai kijelentései nagy vihart kavartak külföldön és belföldön is. A nemzetközi sajtóban "ultranacionalista," illetve "radikális cionista" jelzőkkel is illetik. Többször is hangoztatta, hogy úgy véli, Izrael nem tartja megszállás alatt Ciszjordániát, hiszen Palesztina sosem létezett, ezért támogatja a teljes terület végleges annexióját, illetve ellenzi egy önálló palesztin állam létezését. A Gázai övezetet Egyiptomnak adná.

Az annektált területeken élő palesztinoknak egyébként adna izraeli állampolgárságot, viszont elutasítja a külső területekről történő arab bevándorlást. Arról is beszélt korábban, hogy a palesztin-izraeli konfliktus hosszú távon nem megoldható, ezért együtt kell vele élni, mint „egy farpofába szúródott repesszel.”

2013-ban viszont nagy vihart kavart, amikor Izrael palesztin foglyokat való elengedésekor azt mondta, hogy szerinte nem elengedni, hanem megölni kéne a terroristákat, majd hozzátette:

már egy csomó arabot megöltem és semmi baj nincs ezzel.

Függetlenül attól, hogy Bennett lesz az új miniszterelnök, NEM VALÓSZÍNŰ, HOGY OLYAN LÉNYEGI, RADIKÁLIS LÉPÉSEK JÖHETNEK IZRAEL RÉSZÉRŐL, MELYEKET a politikus például A PALESZTIN KÉRDÉSSEL KAPCSOLATOSAN SZORGALMAZNA, hiszen a koalíciót alkotó pártok ideológiailag igencsak heterogének.

Az új, koalíciós kormány elsősorban valószínűleg gazdasági kérdésekre fókuszálna, ezen belül is a koronavírus-pandémia által okozott gazdasági kár enyhítésére és a kilábalás koordinációjára.

Címlapkép: Copyright of Los Angeles Times, 2021 via Getty Images