Miért fejleszt elrettentő hadsereget Magyarország? Megérkezett a kormány részletes válasza

Huszák Dániel

Közzétették tegnap a Magyar Közlönyben Magyarország új katonai stratégiáját, amely a Honvédség fejlesztése és alkalmazása mellett a hadiipar fejlesztésével és a hazánkat fenyegető potenciális veszélyforrásokkal is kiemelten foglalkozik. A stratégia nagy hangsúlyt fektet hazánk szuverén védelmi képességeinek koordinációjára és javítására, illetve a NATO kötelékén belüli együttműködés összehangolására és a nemzetközi szerepvállalás ösztönzésére is. A stratégiának eleme az a célkitűzés is, hogy 2024-től Magyarország védelmi költségvetése a GDP 2%-a fölé nőjön. A stratégia felülvizsgálata négy évente lesz szükséges.