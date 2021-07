Videó készült az amerikai fegyverekkel parádézó tálibokról

Napok kérdése, hogy lezárul az afganisztáni NATO-kivonulás, a hétvégén hagyták el az utolsó fontos katonai bázisukat az amerikai katonák, a Bagram légibázist. A kivonulás során rengeteg járművet és fegyvert hagytak hátra, több ezek közül szinte perceken belül fosztogatók kezébe került:

Kapcsolódó cikkünk 2021. 07. 06. Az afgánok nagyon dühösek az amerikaiak trehány húzására

Közben a tálibok nagyon gyorsan nyomulnak előre: Afganisztán körzeteinek mintegy egyharmadát uralják már. Számos volt amerikai katonai bázis fölött átvették az uralmat és hozzáférést nyertek az Egyesült Államok által az afgán kormánykatonáknak hátrahagyott fegyverekhez, járművekhez is.

Szerzeményeikkel előszeretettel büszkélkednek a szélsőségesek a nemzetközi sajtónak. A Sky News videót is készített az amerikaiak által hátrahagyott eszközökkel parádézó tálibokról:

Rögtön a videó elején az látható, hogy a tálibok egy Afgán Nemzeti Hadsereg felségjelét viselő pickuppal vonulnak, melyre kitűzték a tálib fehér zászlót, szinte rögtön utána pedig egy tálib fegyveres mutat a kamerába egy amerikai M249-es könnyű géppuskát.

A Sky News stábjának bemutattak egy hátrahagyott katonai bázist is, ahol több konténernyi fegyvert és páncélozott járműveket látni, a videón jól kivehető, ahogy tálib fegyveresek vesznek birtokba HMMWV terepjárókat és M1117 páncélozott katonai járműveket. Az nem világos, hogy az eszközök működőképesek-e.

Robbanószerek, kézifegyver-lőszerek, aknagránátok, rakétagránátok, látszólag több tucat ládát szereztek meg a dzsihadisták ezekből az eszközökből is, némelyen még a gyári fólia is rajta van. Többször is látható a videóban, hogy modern amerikai kézifegyverekkel; ACOG céltávcsővel ellátott M4-karabélyokkal, M16-osokkal pózolnak a tálib fegyveresek, egy olyan szegmens is van a képsorok közt, amikor a tálibok szerzeményükkel együtt imádkoznak.

A Sky News kommentárja szerint a tálibok úgy szerezték meg ezeket az eszközöket, hogy az afgán kormányerők nem támasztottak érdemi ellenállást a terület megtartása érdekében.

A tálibok egyébként előszeretettel használják fel propaganda-felvételeikben a zsákmányolt felszereléseket, korábban az afgán kormányerők tankjaival és vontatott lövegeivel is felvonultak. Mindez pedig erős morál-rombóló hatással van az afgán kormányerők felé:

Kapcsolódó cikkünk 2021. 07. 05. Aggódik az amerikai tábornok: túl gyorsan tör előre a világ egyik legveszélyesebb terrorszervezete

Címlapkép: Haroon Sabawoon/Anadolu Agency via Getty Images