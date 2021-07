Megjött a várva várt bejelentés: izraeli rakétákat vásárol Magyarország

Spike LR2-es páncéltörő rakétákat vásárol Magyarország Izraelről – az erről szóló megállapodás hivatalos aláírása a mai nap történt meg.

Haditechnikai körökben régóta pletykálnak már arról, hogy Spike páncéltörő rakéták beszerzéséről tárgyal Magyarország Izraellel, a formálódó beszerzésről többször is írtunk a múltban:

Cví Marmor, a Rafael Advanced Defense System Ltd. alelnöke ma írta alá a cégcsoport Spike irányított páncéltörő rakétáinak magyarországi beszerzéséről szóló megállapodást Maróth Gáspár, védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos jelenlétében, valamint a kormánybiztos az elmúlt napokban katonai fejlesztésekről is tárgyalt az Elbit és az Israel Aerospace Industries (IAI) védelmi ipari vállalatokkal Izraelben – olvasható a bejelentésről szóló MTI-közleményben.

Cví Marmor és Maróth Gáspár. Fotó: Rafael ADS Ltd.

Magyarország Spike LR2-es páncéltörő rakéták beszerzéséről kötött megállapodást, ez az egyébként a ’80-es évek óta létező konstrukció legmodernebb, ötödik generációs változata, melynek rendszeresítése mégcsak nemrég kezdődött meg az izraeli haderőben. A Spike egy úgynevezett „fire-and-forget” rakéta, ami azt jelenti, hogy a cél bemérése után a rakéta autonóm módon, beavatkozás nélkül „megkeresi” és likvidálja a célpontot. Elsősorban páncélozott célpontok semlegesítésére használják, de képes megerősített fedezékek megsemmisítésére is. A rakéta magas röppályát követve felülről támadja a páncélozott járműveket, ahol azok a legsebezhetőbbek, itt épp egy BAE CV90-esen látható a működése:

Az ötödik generációs változat abban nyújt újdonságot, hogy a célzást, célba juttatást mesterséges intelligencia is segíti, illetve elektrooptikai önrávezető fejjel is felszerelték, így az LR2-es képes extrém (időjárási) körülmények közt, a korábbi változatokhoz képest nagyobb pontossággal is célt érni. A kezelőszemélyzet még kilövés után is módosíthat a rakéta röppályáján. A rakétarendszer szárazföldi indítású változatának lőtávolsága körülbelül 5,5 kilométer, a légi változatnak 10 kilométer.

Ezen a videón jól látható az ötödik generációs Spike eltérő indítóplatformokon:

A közleményben az olvasható, hogy első körben a Honvédség számára beszerzésre és Zalaegerszegen is gyártásra kerülő Lynx gyalogsági harcjárműveken tesztelik majd a rakétákat. Pontosan nem tüntetik fel a megvásárlásra kerülő eszközök darabszámát, de a jó eséllyel ennél szélesebb körben is sor kerül majd előbb-utóbb a rakéták alkalmazására.

Mint ismert, a fejlesztésért felelős döntéshozók dolgoznak a Fagot, Konkursz és Metyisz szovjet gyalogsági páncéltörő rakétarendszerek leváltásán, egyes pletykák szerint a rendszerek kivonására már idén sor kerülhet. Ezeknek a rendszereknek kompetens és logikus utódja lehet az izraeli rakétarendszer gyalogsági változata.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy az Airbus Helicopters vizsgálja annak lehetőségét, hogy Spike irányított rakétákkal szereljék fel azokat a H145M többcélú könnyű helikoptereket, melyeket nemrég állított szolgálatba a Magyar Honvédség is. A haderőfejlesztésért felelős döntéshozók többször is jelezték, hogy vizsgálják a H145M helikopterek páncéltörő képességeinek kialakítását, így logikus, hogy előbb-utóbb a forgószárnyasok Spike-okkal való felszerelése is megtörténik majd.

Végül pedig arról is érdemes szót ejteni, hogy Magyarország saját fejlesztésű, 8x8-as katonai jármű létrehozásán kezdett el dolgozni, amely „átemel bizonyos megoldásokat majd az ARTEC Boxeréből” is. A közös KMW-Rheinmetall harcjárművet éppen Spike páncéltörő rakétákkal is fel lehet szerelni.

Ezek alapján tehát várhatóan az izraeli rakéták sokféle katonai járművön és a gyalogság kezében is megjelenhetnek.

Mivel számos magyar eszközzel kompatibilisek, nem volt nehéz megjósolni, hogy a Spike lesz a haderőfejlesztésért felelős döntéshozók választása, mint Magyarország következő generációs páncéltörő rakétarendszere.

Érdekes, hogy a közleményben most gyártásról nem esett szó, az nem világos, hogy ez része-e a megállapodásnak. Jellemzően a kormánybiztos a haderőfejlesztéssel kapcsolatos megállapodásokat hadiipari beruházásokkal is összeköti, elképzelhető, hogy erre egy későbbi szerződésben kerül majd sor.

Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos megtekintette az IAI dróngyártását is, illetve tárgyalt űripari fejlesztésekről is. Ezekkel kapcsolatosan azt érdemes megjegyezni, hogy jelenleg több szálon is folynak tárgyalások katonai drónok beszerzéséről, az izraeli vállalatok mellett török hadiipari vállalatok is erős esélyesek a versenyben. Az űriparban pedig egy nemrég megvalósult akvizíció fonta szorosabbra az izraeli-magyar együttműködést:

Ezen kívül Maróth Gáspár megtekintette az IAI ELTA-radarjait is, melyek a Vaskupola-rendszer esszenciális komponensét alkotják és sor kerül majd a Honvédség kötelékén belül való rendszeresítésre és várhatóan hazai gyártásra is.

Címlapkép: Rafael Advanced Defense System Ltd.