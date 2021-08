Mit gondol a Biden-kormány Magyarországról? Válaszolt az ügyvivő nagykövet

A Biden-kormány törekszik arra, hogy elmélyítse együttműködését Magyarországgal katonai, gazdasági és energiapolitikai területen, illetve támogatja a hazánkban működő demokratikus intézményeket és a jogállamiság működését – mondta Marc Dillard, az Amerikai Egyesült Államok ügyvivő nagykövete a Portfolio-nak adott interjúja során. A diplomata beszélt arról is, hogy több transzparenciát tartana szükségesnek a magyar lakosság helyében a Kínával kötött megállapodásokkal kapcsolatosan, mint a Fudan Egyetem építése, illetve a Budapest-Belgrád vasútvonal. Beszélt arról is, hogy a Biden-kormány támogatja az Európai Unió megerősödését és önállóságát, illetve globális szinten is jelentős mennyiségű erőforrást fektet a koronavírus elleni harcba.

Portfolio: Az Egyesült Államok kormánya nagyon aktív kampányt folytatott annak érdekében, hogy minél többen vegyék fel a koronavírus elleni vakcinát, viszont jelenleg még csak a lakosság körülbelül 50%-a érte el a teljes immunitást. Közben azt látjuk, hogy az esetszámok ismét növekedésnek indulnak; sok szakértő tart egy negyedik járványhullámtól. Hogy tudja az amerikai kormány ismét felpörgetni az oltatást? Várhatók Amerikában újabb lezárások vagy más járványprevenciós intézkedések, ha nem sikerült megfogni a terjedést?

Marc Dillard: Először is fontos arról beszélni, hogy mi történt idáig, hogy kontextusba helyezzük a dolgokat. Amikor Biden elnök hivatalba került, mint sok más ország, mi is egy nagyon komoly pandémiás helyzettel találtuk magunkat szembe. Ezen a ponton 190 ezer új koronavírus-fertőzést és körülbelül 3 ezer halálesetet jelentettek minden nap.

A mostani kormány elsődleges célja az ország állampolgárainak jóléte és egészségügyi helyzete szempontjából a pandémiás szituáció kezelése volt, így július 22-re már ez a fertőzésszám jelentősen csökkent, napi 27 ezerre és a halálozási szám is csökkent 220 köré.

Azt is tudjuk, hogy mindezt a vakcináknak köszönhetően sikerült elérni. Azok a vakcinák, melyeket az Egyesült Államokban használunk, már bizonyítottak: nagyon hatékonyak a koronavírus minden variánsa ellen, ezért továbbra is kiemelt fókusz helyezkedik a belföldi oltási kampányra. Ez egyfajta oktatási program is egyben: az elnök és az alelnök is gyakran beszélnek az oltatás szükségességéről, illetve a Fehér Ház is jelentős erőforrásokat fektet a megfelelő kommunikációs forma kiépítésére.

Az Egyesült Államoknak – ahogy Magyarországnak is – első számú prioritása, hogy a lehető legtöbb embert oltassuk be.

A járvány persze globális jelenség, addig nem fog véget érni, amíg nem foglalkozunk vele a világ többi részén. A mostani kormány elkötelezett a globális válaszadás iránt is: a Kongresszus 11,5 milliárd dollárnyi forrást hagyott jóvá a kormány számára, ebből azonnal 2 milliárd dollárt a COVAX-programnak adományozott. Ezen a téren el akarjuk mélyíteni az együttműködést az európai partnereinkkel is.

Portfolio: A Biden-kormány egyik nagy ígérete az volt, hogy rendbe hozza az Egyesült Államok szövetségi rendszereit és a szövetséges országokkal ápolt kapcsolatot. Az elmúlt évek során viszont az Európai Unióban is fölerősödtek azok a politikai hangok, melyek egységesebb és erősebb Európát szeretnének; néhány befolyásos politikai vezető, mint Emmanuel Macron francia elnök még egy egyesült EU-s hadsereg létrehozását is támogatnák. Mit gondol a Biden-kormány egy egységesebb, gazdaságilag és politikailag is erősebben együttműködő EU-ról?

Marc Dillard: Az Egyesült Államok és az Európai Unió erős partnerséget épített ki, amely közös értékeken és megegyező jövőképen alapul. Ezt a mostani kormány is folytatni és építeni akarja. Szerintem nem meglepő, hogy az elnök az egyik első külföldi útján Európába indult. Úgy döntött, hogy olyan helyekre megy, és olyan emberekkel találkozik, ahol a legjobban érősíteni tudja ezeket a szövetségeket. Biden elnök meglátogatta a NATO-csúcsot, a G7-csúcsot, illetve sor került egy amerikai-EU-s csúcsra is, mindezt rövid időn belül.

Csak egy kis háttér: az Egyesült Államok és az Európai Unió 780 millió embert képviselnek, ez egyszerre a világ legnagyobb gazdasági együttműködése is. Évente majdnem 1100 milliárd dollár kereskedelmi forgalmat bonyolít le egymás közt a két fél és évente majdnem 5500 milliárd dollár a kölcsönös befektetési volumen. Biden elnök részvétele ezeken az eseményeken tehát jelzi az Egyesült Államok elköteleződését egy erős transzatlanti partnerség iránt.

Biztonsági oldalon pedig ott van a katonai történelem legsikeresebb katonai szövetsége: a NATO. A NATO alapja is egy nyílt, nemzetközi gazdaság, melyen keresztül fenntartható és virágzó jövőt tudunk kialakítani.

Láthattunk konkrét bejelentéseket is Biden elnök látogatása során: ilyen volt például az amerikai-európai technológia-kereskedelmi tanács létrehozása. Egyszerre haladt az amerikai-európai dialógus is Kínát illetően is.

Beszéltem a nyitott nemzetközi kereskedelemről, de Kína nem mindig tartotta magát ezekhez az elvekhez. Szóval arról is egyeztettünk, hogy tudunk fellépni azokkal a fenyegetésekkel szemben, amelyek kívülről érkeznek.

Portfolio: Látható, hogy Kína implicit és explicit módon is növeli a befolyását Európában. Egyre több fontos európai vállalat kerül kínai tulajdonba, míg a kínai állam fontos infrastrukturális beruházásokat támogat, különösen Kelet-Európában. Tervez az Egyesült Államok kormánya valamilyen módon fellépni a kínai térnyerés ellen a térségben?

Marc Dillard: A célunk, hogy fenntartsuk a jelenleg működő nyílt és szabad rendszert. Rengeteg erőforrást fektettünk az európai partnereinkkel e célkitűzés megvalósításába. Amikor ezt a rendszert valaki megkérdőjelezi, legyen az Kína vagy bárki más, ki kell állnunk a szabad ás nyílt struktúra védelme mellett. Mi azt látjuk, hogy ezt úgy kell tennünk, hogy pozitív, megerősítésen alapuló lépéseket teszünk.

Kína jelenti most a legjelentősebb kihívást minden ország közül a nyílt és szabad gazdasági rendszerre nézve.

Ezért azt vizsgáljuk – az olyan átfogó rendszerek mellett, mint a kereskedelmi és technológiai tanács -, hogy tudjuk egyénileg, állami szinten is megerősíteni az olyan dolgokat, mint például a transzparencia.

A Kínával való kapcsolatunknak egyszerre áll a versenyből és az együttműködésből is. Különbséget kell tennünk aközött, hogy mi a normális kereskedelmi tevékenység Kínával kapcsolatosan, illetve mi az, ami biztonsági kockázatot jelent, vagy a nemzeti érdekeinket sérti.

Kína egy hatalmas gazdaság, integrált részét képezi a nemzetközi értékláncoknak, teljesen normális, hogy egyes országok kereskednek Kínával és kínai cégekkel. Ezzel együtt aggasztó jelei vannak annak, hogy a Kínai Kommunista Párt befolyása megjelenik különféle gazdasági területeken is. Ezért országos szinten is fontos, hogy meg lehessen különböztetni ezeket a dolgokat.

Vegyük például az 5G-t. Fontos, hogy megértsük, mi a kapcsolat a Huawei, a ZTE, illetve a Kínai Kommunista Párt között. Ezek a cégek bizonyos értelemben adósak a kínai kormánynak. Épp a múlt héten azonosított az Egyesült Államok és más szövetséges országok és szervezetek - az Egyesült Államok, az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Ausztrália, Új-Zéland és a NATO -, olyan rosszindulatú kiberbiztonsági tevékenységet, amely a Kínai Kommunista Párthoz köthető. Fontos, hogy azok az országok, amelyek Kínával kapcsolatba lépnek, megértsék, hol vannak ezek az összeköttetések és milyen módon kerülnek ezek kifejezésre.

Végeredményében minden a transzparencián múlik. A régióban láthatunk olyan projekteket, mint a Budapest-Belgrád vasútvonal. A kínai import-export bank 1,9 milliárd dolláros hitellel finanszírozza csak a Magyarországra eső részt. Ez forintban több mint 570 milliárdos tételt jelent. Ha én magyar állampolgár lennék, tudni akarnám, hogy mik pontosan a megállapodás részletei. Sajnos a szerződés számos részlete titkosított, ezért itt megfigyelhetjük az átláthatóság hiányát.

Olvastunk a Fudan Egyetem esetleges terveiről is. Ezt is nagyon nagyon nagy hitelből hajtják végre. Ez is a jelentések szerint több mint 1 milliárd dolláros tétel. Ha magyar állampolgár lennék, érdekelne például, hogy milyen kötelességei vannak Magyarországnak a megállapodás kapcsán.

Az átláthatóság hiánya bizonytalanságot szül. A bizonytalanság pedig nem tesz jót az üzletnek, nem tesz jót a befektetési környezetnek, illetve nemzetbiztonsági aggályokat is felvet.

Szóval egy szó, mint száz: segíteni akarunk az országoknak, hogy megértsék a Kínával való megállapodások különféle típusait és megfelelő döntést tudjanak hozni ezekkel kapcsolatosan, valamint kezelni tudják az esetleges kockázatokat. Ez különösen a NATO-szövetségünk miatt fontos.

Portfolio: Kína mellett Oroszország is törékeny, de sok szempontból fontos szövetséget ápol az Európai Unió egyes országaival, köztük Magyarországgal is. Fontos összekötőkapocs például az Északi Áramlat-2 gázvezeték Nyugat-Európával vagy a Paks II-es fejlesztés Magyarországon. Mi a véleménye ezekről az együttműködésekről az amerikai kormánynak? Tervezik valamilyen módon ellensúlyozni az orosz befolyást a térségben?

Marc Dillard: Oroszországgal kapcsolatosan sok szempontból hasonló választ tudnék adni, mint amit Kínával kapcsolatosan adtam. Arra koncentrálunk, hogy a szövetségeseink és partnereink Európában erősek és ellenállók legyenek, illetve meg legyen a képességük arra, hogy a saját útjukat járják a jelenlegi biztonsági és gazdasági környezetben.

Kínával elsősorban a technológiai területen történő befolyásról beszéltem, Oroszországnál viszont ez a kérdés inkább energiáról szól.

Elkötelezettek vagyunk, hogy együtt dolgozzunk az európai partnereinkkel az energiaforrások diverzifikálása felé.

Ha egy ország meg tudja választani az energiaforrásait, növelni tudja az energiabiztonságát is azzal, hogy nem csupán egy forrásra támaszkodik.

Magyarország esetében nagyon örültünk neki, hogy tavaly cseppfolyósított gázt vásároltak. Ez volt az első kereskedelmi gázvásárlás, amelyben nem Oroszország volt az eladó. Más források is vannak persze, mint a román gáz a Fekete-tengerről. Ennek köszönhetően Magyarország energiabiztonsága is javulna, illetve több választási lehetősége lenne.

A gázellátás mellett fontos beszélnünk az általában belföldön előállított megújuló energiaforrásokról is, illetve alternatívát kínál a nukleáris technológia is. Az Egyesült Államokban ígéretes megoldásnak tűnnek a kisméretű moduláris reaktorok, mint alternatív energiaforrások. Emellett vannak amerikai cégek, amelyek olyan üzemanyagokat gyártanak, amelyek kompatibilisek a Paks I-es rendszerrel.

Mindezek olyan források, melyeknek köszönhetően Magyarország biztonságosabb energiaellátásra tehetne szert.

Portfolio: Gyakori ütközőpont az Egyesült Államok és Oroszország közt Ukrajna kérdése. Támogatja a Biden-kormány Ukrajna NATO-tagságát? Mit lépne az amerikai kormány, ha Oroszország nyíltan megtámadná Ukrajnát?

Marc Dillard: Elkötelezettek vagyunk Ukrajna függetlensége, szuverenitása és területi egysége mellett. Támogatjuk Ukrajna euro-atlanti törekvéseit és egy virágzó, demokratikus jövő építését minden ukrán ember számára.

Portfolio: Több olyan ügy is zajlik jelenleg Magyarországon, amely miatt konfliktusba került a magyar kormány nyugati vezetőkkel, viszont a Biden-kormány nem formált egyértelmű véleményt ezekkel kapcsolatosan. Mire számíthatunk mi, mint magyar emberek és mire számíthat a magyar kormány a Biden-kormánytól politikai és gazdasági téren?

Marc Dillard: Az idei év a 100. évfordulója a magyar-amerikai bilaterális kapcsolatfelvételnek. Ez egy fontos mérföldkő. Persze ez csak a formális diplomáciai kapcsolatot jelenti, az amerikai és a magyar nép közti kapcsolat sokkal régebbi és sokkal mélyebb. Gondoljunk csak Kossuth Lajos híres látogatására 1851-1852-ben.

Ez az erős történelmi és jelenkori kapcsolat számos dimenzióból áll: gazdasági, katonai vetülete is van, vegyük például a közös NATO-tagságunkat.

Antony Blinken külügyminiszter közvetlenül is beszélt az amerikai-magyar kapcsolatokról: megjegyezte, hogy dolgozunk azon, hogy megerősítsük a kapcsolatunkat Magyarországgal, mint NATO-szövetséges és elmélyítsük a demokratikus intézmények működésének támogatását, az emberi jogok megvédését és a törvény uralmát.

Törekszünk a Magyarországgal való, közös érdekeken alapuló együttműködés megerősítésére biztonsági és rendvédelmi téren, illetve energiaügyi, klímaváltozási és gazdasági területen is.

Magyarország nagyon szoros biztonsági partnerünk. Értékeljük a magyar haderő szerepvállalását Afganisztánban, illetve a jövőbeli, koszovói békefenntartó erőkben való felelősség vállalást is.

Azt érdemes megjegyezni, hogy mindkét párt támogatását élvezi a közös kihívásainkkal kapcsolatos válaszadás, ilyen Oroszország vagy Kína. Mivel a jelenlegi kormány kiemelt területként értékeli Kínát, így úgy gondolom, ezen a téren is folytatódik majd a további munka.

Portfolio: Az említett NATO-szerepvállalás gyakorlatilag véget ért most Afganisztánban, a tálibok pedig gyorsan hódítják a területeket az országban. Számít arra az Egyesült Államok kormánya, hogy a kivonulás következtében megnő a globális terrorfenyegetettség is?

Marc Dillard: Részletes intézkedési felülvizsgálatot hajtottunk az afganisztáni szerepvállalásunkkal kapcsolatosan és Joe Biden elnök ez alapján döntött úgy, hogy 20 év után kivonja az amerikai csapatokat a térségből.

A felülvizsgálat arra az eredményre jutott, hogy az Egyesült Államok azért ment Afganisztánba, hogy igazságot szolgáltasson azoknak, akik megtámadtak minket 2001. szeptember 11-én. Ezt a kitűzött célt néhány évvel ezelőtt teljesítettük. Megbénítottuk az Afganisztánban működő terrorista-hálózatokat és többé nem tudják terroristák biztonságos menedékként használni az országot.

Címlapkép: Marc Dillard. Fotó: US Embassy Bp/PA