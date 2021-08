Csalódtak az ukránok Joe Bidenben, Amerika esküdt ellensége felé fordulnak

Nagyon úgy néz ki, hogy nem jöttek be Ukrajna Biden-kormányhoz fűzött reményei: hiába ápolt szoros kapcsolatot a jelenlegi elnök az ukrán kormánnyal Obama alelnökeként, sem hatalmas fegyverszállítmányokat, sem gazdasági mentőcsomagokat, sem katonai intervenciót nem sikerült eddig kicsikarni az Egyesült Államoktól a 2014-óta háborútól sínylődő országnak. Nagyon úgy néz ki, hogy az ukrán kormány megunva Amerika tétlenségét, most Kínához, az Egyesült Államok fő riválisához fordul.

Nem hozza Biden a papírformát

2009-től 2017-ig volt Joe Biden az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, a 2014-es orosz-ukrán konfliktus közben kiemelt feladata volt az ukrán kormánnyal való egyeztetés az ország területi integritásának, haderőfejlesztésének és gazdasági működésének segítése végett. Joe Biden fia, Hunter Biden be is ült egy ukrán energiavállalat, a Burisma igazgatótanácsába, illetve felületes bizonyítékok alapján egyes politikai körök magát Joe Bident is összekötötték különféle ukrajnai gazdasági érdekekkel.

Az Obama-Biden kormány során Joe Biden volt az, aki erősebb fellépést sürgetett az orosz agresszió ellen, többek közt ő volt az is, aki annak ötletét is felvetette, hogy Javelin páncéltörő rakétarendszereket adjon az Egyesült Államok az ukrán haderőnek, valamint sokat dolgozott az ukrán gazdasági és politikai életet átszövő korrupció felszámolásáért.

Alelnökként Joe Biden azt ígérte Oroszországnak: vérrel és pénzzel fognak fizetni az Ukrajna elleni agresszió miatt.

Némileg jogosan számított tehát arra az ukrán kormány, hogy ha Joe Bidenből elnök lesz, az Egyesült Államok a korábbinál határozottabban áll majd ki Ukrajna területi szuverenitása mellett.

Amikor a tavasszal az orosz haderő felvonult az ukrán határra, az ukrán kormány NATO-csapatokat, illetve Patriot légvédelmi rakétarendszereket is kért, de néhány szolidaritást vállaló nyilatkozaton kívül nem kapták a várt segítséget a katonai szövetségtől.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 04. 21. Ukrajna nagy mennyiségű fegyvert kért Amerikától

A Biden-kormány júniusban mintegy 150 millió dollárnyi katonai felszerelést küldött Ukrajnába – főleg radarokat, kommunikációs berendezéseket, felderítődrónokat – ez a segítség sem összegét, sem jellegét tekintve nem tekinthető kirívónak a korábbi, Amerika által biztosított segélyezéshez képest. Az Obama-Trump-Biden kormányok 2014 óta összesen 4,6 milliárd dollárnyi segítséget biztosítottak Ukrajnának, ez évekre lebontva 650 millió dollárt jelent – körülbelül nyolcadát-tizedét teszi annak az összegnek, amit Amerika Afganisztánnak, Izraelnek vagy Iraknak minden évben biztosít.

Ezen kívül az ukrajnai konfliktus miatt egyelőre újabb szankciókat sem vetett ki a Biden-kormány, sőt, még törölt is korábbi intézkedéseket az Északi-Áramlat 2 gázvezeték építésével kapcsolatosan, amely konkrétan arra a célra szolgál, hogy az orosz gázellátás megkerülje Ukrajnát és úgy jusson el az EU-ba.

Kínához fordulnak az ukránok

Az ukrán kormány a határmenti orosz "izmozásnak" köszönhetően gyorsan rájött, hogy külpolitika tekintetében a Biden-kormány igazából nem is hozott olyan nagy változást a Trump-kormány hozzáállásához képest.

Júliusban szép csendben törölte az ukrán kormány az aláírását egy ENSZ-nyilatkozatról, amely az ujgur muszlim kisebbséggel szembeni kínai fellépést ítélte el, majd pedig néhány napra rá jelentős együttműködési megállapodásokat jelentett be a Zelenszkij-kormány az ázsiai országgal:

július 4-én kötött meg egy megállapodást Kína és Ukrajna az ukrán vasúthálózatok, utak és hidak fejlesztéséről, melynek keretein belül arra buzdították a kínai bankokat, hogy biztosítsanak az ilyen jellegű ukrán projektekre forrásokat,

melynek keretein belül arra buzdították a kínai bankokat, hogy biztosítsanak az ilyen jellegű ukrán projektekre forrásokat, Kína és Ukrajna vezetése kiadott egy állásfoglalást, melyben kiállnak egymás területi integritása mellett,

Zelenszkij elnök telefonon egyeztetett Hszi Csinping elnökkel az ukrán mezőgazdasági termékek exportjáról, illetve kínai vakcinákról,

illetve az ukrán vezető azt is bejelentette, hogy szeretné, ha országa „híd lenne Európába” a gigantikus kínai Övezet és Út program kapcsán, mely projekthez még 2018-ban csatlakozott Ukrajna.

A kínaiakhoz való közeledés már az ukrán belpolitikai szereplők körében is fontos téma, melyből fakadóan tűz alá is vették a parlamentben Dmitrio Kuleba külügyminisztert. Ő úgy fogalmazott, hogy „konzultációt folytatnak Kínával és a nyugattal,” és ezután tudnak több információt adni, illetve hogy „továbbra is elkötelezett Ukrajna az euroatlanti integráció felé.”

Olekszij Aresztovics, elnöki kabineti tanácsadó viszont ennél sokkal sarkosabban fogalmazott:

a fő üzenetünk a következő: ha a nyugat folyamatosan feladja Ukrajna érdekeit az Oroszországgal ápolt barátságért cserébe, Ukrajna keletre fordulhat

Kína egyébként már 2019-ben is Ukrajna egyik legfontosabb kereskedelmi partnere volt, Oroszország mellett.

Segélykiáltás lehet

Ukrajna úgy kezdte el még szorosabbra fűzni a viszonyát Kínával, hogy jól tudja:

az elmúlt években az ázsiai ország lett az Egyesült Államok legfőbb riválisa politikai, gazdasági és katonai téren is.

Pontosan tisztában vannak tehát azzal, hogy az Egyesült Államok nem fogja szó nélkül hagyni a diplomáciai fejleményeket.

Egyszerre az is látszik, hogy az amerikai rivalizáció miatt Kína és Oroszország is elkezdte szorosabbra fűzni a viszonyát, az oroszokkal való együttműködés pedig még jelentősebb potenciállal bír, különösen katonai és technológiai téren. Így tehát Ukrajna nem számíthat arra, hogy az Oroszországgal való katonai konfrontációban akár töredékét kapja annak a segítségnek Kínától, amelyet eddig az Egyesült Államoktól biztosított a háború sújtotta országnak.

Valószínűleg az ukrán kormány most arra játszik, hogy felhívja az Egyesült Államok figyelmét arra, hogy ha nem hajlandók még több segítséget adni az oroszokkal szemben Ukrajnának, megnyitják a kínai befolyásszerzés előtt a szabad utat.

Ezt valószínűleg Volodimir Zelenszkij elnök Joe Biden elnök tudtára is fogja adni augusztusban, amikor találkoznak, azt viszont nem biztos, hogy a demokrata politikus jó néven veszi majd ezt a fajta diplomáciai sakkozást. Könnyen lehet, hogy a manőver miatt két szék közt az asztal alá kerül majd az ukrán kormány.

A csúcstalálkozó körül érdemes lehet figyelni az ukrán Motor Szics körüli híreket: a stratégiai fontosságú hajtóműgyártó vállalatot ugyanis tavaly megpróbálta megvenni egy kínai befektetői kör, az ukrán kormány viszont amerikai kérésre blokkolta az ügyletet. Ha ez a felállás változik a következő hónapokban, az erős üzenet lesz mind Kína, mind pedig az Egyesült Államok felé Ukrajna diplomáciai elköteleződését illetően.

Címlapkép: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images