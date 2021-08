Elnök is lehetett volna a koronavírus elleni védekezés sztárpolitikusa, de bukott perverzként vonul be a történelembe

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

Lemondott tegnap Andrew Cuomo, New York kormányzója. A Demokrata erős embert 11 nő vádolta meg szexuális zaklatással; miután az állami főügyész keresetet nyújtott be ellene, már legszorosabb szövetségesei, mint Joe Biden elnök és Bill DeBlasio, New York City polgármestere is lemondását követelték. A botrány derékba törte Cuomo politikai karrierjét, aki rengeteg erőforrást fektetett abba, hogy felépítse imidzsét, mint a koronavírus elleni védekezés élharcosa és bár ő maga tagadta, egyes vélekedések szerint hosszabb távon az elnöki székbe készült.