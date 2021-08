Magasabb fokozatba kapcsol a napenergia terjedése

Idén és a következő években is rekord nagyságú új naperőmű kapacitást telepíthetnek a világon. Az emelkedő trendből a várakozások szerint Magyarország sem marad majd ki; a folyamatot egyebek mellett a támogatások, az áramár-emelkedés és a bruttó elszámolás elhalasztása erősíti.

2020 után várhatóan 2021-ben is rekord nagyságú új naperőmű kapacitást telepítenek világszerte, az előrejelzések szerint nem is kicsit gyorsul a bővülés. Az új telepítésekben konzervatív becsléssel is 20 százalékot közelítő mértékű növekedés a naperőművek alkatrészeinek elmúlt időszakban látott jelentős áremelkedése és a fő nyersanyagok piacán kialakult tartós hiány ellenére következhet be. A korábban vártnál dinamikusabb kapacitásbővülés a következő években is folytatódhat, így az évtized közepére akár közel meg is háromszorozódhat a világszerte működő naperőművek beépített teljesítménye.

A Solar Power Europe iparági szervezet prognózisa szerint a 2020-ban telepített 138,2 GW új fotovoltaikus kapacitást követően 2021-ben 163 GW-tal bővülhet a globális naperőmű-állomány beépített teljesítőképessége. Ez azt jelentené, hogy akárcsak tavaly, idén is 18 százalékkal gyorsul a növekedés üteme. A szervezet optimista forgatókönyve szerint ugyanakkor az sem kizárható, hogy kedvező esetben közel 200 GW (197,9 GW) új naperőmű kapacitás jön létre, míg a pesszimista szcenárió 123,5 GW-os bővüléssel számol. A "médium" forgatókönyv által előre jelzett 163 GW körüli növekedés összhangban áll több, a közelmúltban megjelent prognózissal is. Az IHS Markit ugyan 182 GW-ról 171 GW-ra, a BloombergNEF pedig 184-ről 182 GW-ra módosította le 2021-es előrejelzését, de így is a globális naperőműpark masszív növekedését vetítik előre.

Magyarországon is fellendülés jöhet

A magyarországi helyzettel kapcsolatban általánosságban elmondható, hogy a napelemes iparágban, ahogy gyakorlatilag a teljes építőiparban, alapanyag- és szállítói kapacitás hiány volt tapasztalható az utóbbi időben. 2021-re vonatkozólag tehát, - szemben az elmúlt évekkel - mind a logisztikai, mind a gyártási költségek drasztikusan emelkedtek - mondja Mohos Imre, a megújuló energia hasznosításával foglalkozó Optimum Solar Csoporthoz tartozó Optimum Solar Zrt. Regionális Értékesítés Osztályvezetője.

Ugyanakkor a háztartások esetében a rendszeres és magas intenzitású támogatások jelentős felhajtóerővel bírnak. A vállalati szektorban az ár növekedés ellenére véleményünk szerint hasonló fellendülés várható, egyfelől a zöldenergiát támogató növekvő pályázati összegek miatt, másfelől a vállalatok versenyképességének azon feltétele miatt, hogy termékeik előállítása zöldenergia felhasználásával történjen és ezt igazolják is

- fogalmaz.

Tapasztalataink szerint a lakossági és a vállalati szektorban is egyre nagyobb az igény és az érdeklődés a napelemes rendszerek vagy egyéb megújuló energia iránt. 2021-től Magyarországon minden újonnan létesülő beruházás kötelezve van arra, hogy az energia felhasználásának 25%-át megújuló energiából biztosítsa, egyébként nem kap használatbavételi engedélyt – emlékeztet Székely Csaba, az Optimum Solar Zrt. Értékesítési Tanácsadója.

Az elsődleges és legfőbb motiváció a napelemes rendszer telepítésére a folyamatosan emelkedő áramár, de hasonlóan fontos tényező, hogy a nagyvállalatok kötelezve vannak az ökológiai lábnyom csökkentésére – mondja Mohos Imre. Az előzetes információk szerint 2022-ben a vállalati szektor mintegy 30-50%-os áramár emelkedéssel számol. Eddig a piac jellemzően pályázat túlsúlyos volt, nagyon üdvözölnénk a kedvező banki konstrukciók megjelenését – fogalmaz a szakember. A nyugat-európai bankrendszerre jellemző, hogy a kihelyezett hitelek 25%-a valamilyen zöldenergia-beruházást finanszíroz, bízunk benne, hogy a hazai bankszektor is nyit ebbe az irányba, amihez támogatást nyújthat a Magyar Nemzeti Bank 2019-ben megfogalmazott Zöld Programja – fűzi hozzá.

Lassító tényezők

Mindenképpen üdvözlendő, hogy Magyarország elkötelezte magát a zöldenergia fejlesztése mellett:

Európán belül hazánk a napelemes rendszerek tekintetében, mint potenciális piac a 6. helyen van rangsorolva, ami biztató jel a leendő beruházások számára. A magyar villamoshálózat állapota azonban nem teszi lehetővé azt a kapacitásbővítést, amelyre tényleges igény mutatkozik, ez pedig lassító tényezőként hat az iparágra

– teszi hozzá Székely Csaba.

Szerinte amennyiben a hálózatfejlesztés belátható időn belül megvalósul, úgy az robbanásszerű növekedést okoz a zöldenergia-piac keresleti oldalán. Az egyedi tényezők között említi ugyanakkor azt, hogy a magyar villamoshálózatban 95%-ban a szolgáltató vagy nem támogatja visszatáplálást vagy hálózatfejlesztéssel együtt engedi, amelynek költségét átterheli a beruházóra, avagy egyáltalán nem teszi lehetővé sem a visszatáplálást, sem a fejlesztést.

Pozitívan reagált a piac

A bruttó elszámolás magyarországi bevezetésének elhalasztása az egész napelemes szektor számára üdvözítő, hiszen a beruházáshoz pályázati forrást igénybe vevő magánszemélyek esetében tapasztalható volt némi visszaesés a júniusi határidő közeledtével, amelyet elsősorban az elszámolással kapcsolatos bizonytalanság okozott.

A bruttó elszámolás elhalasztásának köszönhetően újra megnövekedett az érdeklődés a napelemes rendszerekkel kapcsolatban

– hívja fel a figyelmet egy fontos szempontra Székely András, az Optimum Solar csoporthoz tartozó Optimum Solar Home System Kft. ügyvezetője.

A lakossági piac rettentő pozitívan reagált erre a hírre, hiszen a korábbi évek során tapasztalt mérsékelt érdeklődésnek most nyoma sincs, hétről hétre egyre többen érdeklődnek rendszereink iránt. Továbbra is szeretnék kihasználni az ügyfelek a különböző támogatásokat, tudva azt, hogy egy jól kivitelezett napelemes rendszerrel nemcsak a villanyszámlájukat nullázhatják le, hanem rengeteget tesznek a környezetük megóvása érdekében is, hiszen a zöldebb jövő nemcsak saját érdek, hanem továbbra is közös ügyünk – fogalmaz Székely András.

A módosítás eredményeként mind az önerős, mind a pályázati forrásból megvalósuló napelemes rendszereknél egységesen 2024. január 1. után üzembe helyezett projektek esetében lép csak életbe a bruttó elszámolás.

Fokozódhat a lendület

A következő években globális szinten is kitarthat, sőt átmenetileg fokozódhat is a lendület. Az iparág történetében először 2022-ben több mint 200 GW (203 GW) új naperőmű kapacitás létesülhet. Ezt tavaly még csak 2024-re várta a Solar Power Europe; az idei előrejelzés egyébként minden évre magasabb növekedést valószínűsít, mint a tavalyi. 2023-ban 11 százalékosra lassulhat az újonnan telepített kapacitás növekedése, de így is több mint 225 GW lehet, majd 239, illetve 266 GW-tal nőhet az állomány beépített teljesítménye 2025-ben a Solar Power Europe szerint.

Kedvező esetben ennél jóval nagyobb is lehet az éves bővülés, az évtized közepén pedig közel 350 GW is lehet. A körülmények kedvezőtlen alakulása esetén természetesen alacsonyabb is lehet a növekedés (2025-ben 174,7 GW).

Ami a kumulatív számokat illeti, az előrejelzés teljesülésével már a "médium" forgatókönyv szerint is 1,9 TW közelébe emelkedne a globális naperőmű-flotta beépített teljesítménye az évtized közepére, az optimistább prognózis megvalósulása esetén pedig 2,15 TW-ra. Ez azt jelenti, hogy öt év alatt 2,5-3 szorosára duzzadhatna a 2020 végén 773 GW-os kapacitás.

A költségemelkedés és a járvány sem akadály

Az elemzők annak ellenére várnak újabb rekordot, hogy 2021 első felében az egész értékláncot áremelkedések sújtották. A szilíciumárak több mint megkétszereződtek az elmúlt öt hónapban, az alumínium körülbelül harmadával drágul, az ezüst beszerzési költsége mintegy másfélszerese az elmúlt évek átlagának, és egyéb anyagköltségek is nőttek, így a réz- és acél ára is. A legfontosabb tényező a szilícium árának ellátási hiányból fakadó emelkedése volt, ami önmagában 20 százalékkal növelte a termelési költségeket. Ennek következtében a modulok ára több mint egy évtizedes trendet megtörve nem csak hogy nem csökkent tovább, de egyenesen emelkedett. A várakozások szerint a szilíciumhiány ugyan nem sokat enyhül idén, de a fotovoltaikus modulok árát már nem emeli tovább.

A helyzet normalizálódását vetíti előre az iparág azon jellemzője is, hogy képes gyorsan reagálni a kihívásokra. Ezt jól mutatta meg egy másik fontos alapanyag, a modulokhoz használt üveg tavaly kialakult kínálati hiánya alkalmával. Miután az árak valósággal kilőttek, nem utolsósorban a kétoldalas napelemek gyártása irányából tapasztalható növekvő kereslet hatására, a kínai üveggyártók pár hónap alatt új kapacitásokat építettek. Ezt követően az üvegárak visszatértek a korábbi szintekre.

A szektorra fenyegetést jelentő másik tényező a koronavírus-járvány lehet, azonban az átoltottság emelkedése arra utal, hogy ez jelenleg kontroll alatt van. Ráadásul a szektor a pandémia csúcsán, 2020-ban is ellenállónak bizonyult a negatív hatásokra, és még a legsúlyosabban érintett országokban is erős maradt a telepítések üteme. A tavalyi évhez hasonlóan a Global Solar Council (Globális Napenergia-tanács) 2021-ben is elvégezte szektoron belüli kutatását a Covid19 várható hatásaival kapcsolatban, ez pedig szintén az iparág kilátásainak javulására utal. A válaszadók 81 százaléka számít árbevétele emelkedésére 2021-ben, míg 2020-ban 72 százalékuk nyilatkozott hasonlóan.

Tovább javult a versenyképesség



A meglepően erős 2020-as globális növekedése segített fenntartani a naperőművek dominanciáját az újonnan installált áramtermelő technológiák között is: a kapacitásbővülés 39 százalékát a fotovoltaikus erőművek adták. A napenergia részaránya a globális villamosenergia-termelésben 0,5 százalékponttal 3,1 százalékra emelkedett, miközben a termelés közel 70 százalékát továbbra is a fosszilis és nukleáris erőművek szolgáltatják. A fotovoltaikus technológia versenyképessége tovább javult tavaly: miközben a kapcsolódó költségek minden szegmensben csökkentek, a földgáz-, szén- és nukleáris alapú termelés költségei emelkedtek. Ilyen szempontból a nagy napelemparkok már gyakorlatilag minden beruházási esetben – támogatásmentesen is - felülmúlják a fosszilis technológiákat, beleértve az energiatárolóval kombinált, a csúcsigények kielégítésére alkalmas naperőműveket is a Lazard befektetési bank szerint.

Címlapkép: Getty Images